Мечта о железном дворецком отложена: почему андроиды не решаются переступить пороги домов

Роботы застряли на пороге наших домов. Мечты о "железном дворецком", который приготовит ужин и помоет пол, пока вы отдыхаете, разбиваются о суровую реальность. Современные машины всё еще неуклюжи и опасны. Ждать полноценных домашних помощников стоит не раньше, чем через 5-10 лет. Об этом РИА Новости рассказал представитель компании UniX AI Сюй Сяньвэй.

Фото: unsplash.com by Alex Knight agkdesign, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Робот с искусственным интеллектом

Почему ваш робот пока не сварит кофе

На выставке в Шанхае китайские разработчики показали прототипы умных машин, умеющих готовить пиццу. Выглядит эффектно, но работает медленно. Роботы-гуманоиды всё еще не обладают тем самым "здравым смыслом", который отличает человека от алгоритма. О полноценном выполнении домашних обязанностей речь не идет.

"Алгоритмам не хватает гибкости в непредсказуемых условиях. Одно дело — собрать конвейерный узел, другое — убрать разлитый чай на кухне, где всё постоянно меняется", — разъяснил инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Ловушка безопасности и закон

Сюй Сяньвэй из UniX AI прямо говорит: главная цель — создать домашнего андроида. Но пока роботы опасны для окружающих. Они могут споткнуться или задеть человека. Нет ни правил, ни законов, регулирующих поведение таких машин в жилом пространстве. Данные, собираемые камерами роботов, тоже вызывают вопросы конфиденциальности.

"Безопасность — это не только железо. Это программный код, который обязан защищать людей от ошибок машины. Пока нет стандартов, мы рискуем получить больше травм, чем пользы", — подчеркнул инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Параметр Текущая реальность Скорость работы Низкая, высокая вероятность задержек Безопасность Отсутствуют жесткие протоколы защиты Цель разработчиков Сбор данных в пилотных проектах

Сяньвэй предполагает, что на решение фундаментальных проблем у индустрии уйдет не менее десятилетия. Даже сложные системы сегодня выглядят скорее как игрушки, чем как надежные помощники.

"Мы пытаемся втиснуть физический мир в жесткие рамки кода, но природа не терпит такой дискретности. Нужны годы для адаптации сенсоров к хаосу быта", — отметил ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Ответы на популярные вопросы о роботах

Когда появится мой робот-помощник?

Ожидайте не раньше, чем через 5-10 лет. Технологии пока на стадии сбора данных.

Почему они делают все так медленно?

Машины требуют постоянного контроля и обработки данных, чтобы не сломать посуду или не навредить человеку.

Безопасны ли они для детей и стариков?

На данный момент нет. Отсутствуют законодательные нормы контроля таких устройств в домах.

Что самое сложное в создании андроида?

Соединить безопасность, конфиденциальность и способность алгоритма понимать реальный мир вместо простого копирования действий.

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