Чёрная дыра больше не скрывает свои секреты: телескоп Webb снял её "питательную систему"

Телескоп James Webb зафиксировал уникальный процесс "кормления" сверхмассивной чёрной дыры в центре галактики NGC 4696. Международная группа астрофизиков обнаружила гигантскую газовую магистраль, по которой вещество доставляется прямиком в гравитационную ловушку. Это открытие, опубликованное в Science Daily, наглядно подтверждает теорию саморегулирующегося цикла: чёрная дыра не просто поглощает всё вокруг, а выстраивает сложную логистическую систему из охлаждённого газа и магнитных полей.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Иллюстрация магической фантастической черной дыры

Газовая магистраль длиной в сотни световых лет

В самом сердце галактики NGC 4696, расположенной в 145 миллионах световых лет от нас, разворачивается масштабная инженерная драма космического масштаба. Учёным из университетов Монреаля и Мичигана удалось рассмотреть структуру, которую раньше только предсказывали модели: длинную нить холодного газа, соединённую с аккреционным диском чёрной дыры. Этот диск, достигающий 800 световых лет в ширину, вращается с невероятной скоростью — до 600 километров в секунду.

"Нам удалось увидеть детали размером всего в 30 световых лет, что для такого расстояния — запредельная точность. Эти газовые волокна напоминают капиллярную систему, по которой жизнь, или в данном случае топливо, поступает в центр системы", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Обнаруженная структура объясняет, почему чёрные дыры не "съедают" свои галактики мгновенно. Вещество не падает хаотично, а аккумулируется в резервуарах. Подобные исследования помогают понять эволюцию материи во Вселенной, так же как базальтовые дюны и сухой лед позволяют изучать историю планет-соседей на снимках с орбитальных аппаратов.

Замкнутый цикл: как чёрная дыра греет и охлаждает космос

Наблюдения Webb подтвердили теорию обратной связи. Мощные струи плазмы — джеты, вырывающиеся из окрестностей чёрной дыры, раскаляют окружающий газ. Казалось бы, это должно прекратить "трапезу", так как горячий газ не падает внутрь. Однако со временем он остывает, сжимается в тонкие нити и под воздействием магнитных полей вновь устремляется к центру. Этот природный термостат не дает галактике перегреться или слишком быстро истощить запасы топлива.

"Мы видим идеальный пример космического баланса. Чёрная дыра сама регулирует порции еды. Если она начинает поглощать слишком много, выделяемая энергия отталкивает газ, давая системе передышку", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Подобные динамические процессы характерны для многих космических объектов. Исследование экстремальных условий в космосе так же важно, как изучение загадок Земли — например, того, как корабельный червь веками скрывал свою природу, влияя на развитие технологий человечества.

Параметр системы NGC 4696 Показатель Ширина аккреционного диска ~800 световых лет Скорость движения материи 600 км/с Разрешение снимков Webb 30 световых лет Расстояние до галактики 145 млн световых лет

От чёрных дыр до "малинового" сахара в космосе

Пока James Webb изучает глобальные процессы в далеких галактиках, другие группы астрофизиков находят удивительные химические соединения ближе к дому. В центре Млечного Пути обнаружен сахар эритрулоза. Это вещество, придающее вкус малине, синтезируется на частицах космической пыли при температуре -250°C. Открытие доказывает, что строительные блоки для жизни могут формироваться в глубоком космосе и разноситься кометами по планетам.

"Сложная органика в межзвездном пространстве больше не фантастика. Если сахар может выживать в таких условиях, значит, условия для зарождения жизни гораздо более распространены во Вселенной, чем мы предполагали", — отметил в беседе с Pravda.Ru учёный-химик Илья Сафронов.

Знания о космосе сегодня находят практическое применение в новых технологиях связи, где частная космонавтика создает основу для глобального интернета. Глубины Вселенной становятся такими же доступными для понимания, как самые темные места мирового океана.

Ответы на популярные вопросы о питании чёрных дыр

Как газ попадает в чёрную дыру?

Газ движется по спирали, образуя плоский диск. Прежде чем упасть за горизонт событий, материя разогревается до миллионов градусов за счет трения и гравитации.

Может ли чёрная дыра "проголодаться"?

Да, если она выбросит слишком много энергии и оттолкнет весь запас холодного газа в окрестностях. Тогда её активность временно падает.

Почему газ в нитях должен быть именно холодным?

Горячий газ обладает слишком высокой кинетической энергией, чтобы сжаться и упасть в гравитационный колодец; только остывшее вещество способно формировать устойчивые потоки к центру.

Что происходит с материей, которая не попала в чёрную дыру?

Часть вещества выбрасывается обратно в космос в виде мощных джетов (струй) со скоростью, близкой к световой, обогащая галактику энергией.

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