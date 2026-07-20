Два спокойных дня перед бурей: 22 июля Землю накроет новый космический шторм

Землю ждет резкий всплеск геомагнитной активности: после спокойного начала недели графики Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН окрасились в красный цвет. К середине недели индекс Kp, отражающий возмущения магнитосферы, преодолеет критический порог, что означает приход полноценной магнитной бури. Для метеозависимых людей это станет серьезным испытанием, так как показатели подскочат с нулевых отметок до уровня G1 всего за пару суток.

Фото: NewsInfo.Ru by Марина Егорова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Приступ сильной головной боли

Прогноз на 20 и 21 июля: затишье перед ударом

Понедельник, 20 июля, обещает быть максимально комфортным. По данным ученых, вероятность возникновения возмущений в этот день минимальна — всего 3%. Индекс Kp будет колебаться в пределах 0,7-2 баллов, что соответствует "зеленой зоне". Даже утренний подъем активности около 9:00 не выйдет за рамки нормы. В такие периоды космическая среда стабильна, что позволяет технике и людям работать в обычном режиме. Пока на орбите частная космонавтика России разворачивает новые системы связи, магнитосфера защищает планету без видимых усилий.

"Спокойствие понедельника не должно вводить в заблуждение. Солнечный ветер — субстанция крайне изменчивая, и затишье часто предшествует плотному потоку частиц, который и вызывает колебания магнитного поля Земли", — отметил в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Во вторник, 21 июля, ситуация начнет меняться. Шансы на сохранение спокойной обстановки падают до 49%. Хотя днем показатели останутся в районе 2 баллов, к вечеру начнется заметное движение. Около 21:00 индекс Kp достигнет 3 баллов — это пограничное состояние, когда "затишье начинает трещать по швам".

22 июля: пик геомагнитного шторма

Среда, 22 июля, станет самым сложным днем недели. Вероятность магнитной бури в этот период оценивается специалистами в 60%. Повышенная активность начнется сразу после полуночи: индекс Kp поднимется до 4 баллов и продержится на этой отметке все утро. Исследователи, изучающие влияние космоса так же пристально, как снимки Марса и других планет, прогнозируют выход в "красную зону" во второй половине дня.

"Когда индекс Kp достигает 5 баллов, мы говорим о буре уровня G1. Это слабая буря, но из-за резкого перехода от штиля к возмущению организм человека может не успеть адаптироваться, что приводит к скачкам давления и головным болям", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru учитель биологии Ольга Николаева.

Согласно текущему расчету, пик активности придется на интервал с 15:00 до 21:00. Именно в эти часы геомагнитный фон достигнет 5 баллов. К концу суток напряжение пойдет на спад, однако магнитосфера останется в возбужденном состоянии еще некоторое время.

Последствия и классификация бури

Буря уровня G1 считается самой слабой по пятибалльной шкале. Она не способна вывести из строя энергетические системы или вызвать масштабные сбои в навигации. Тем не менее, для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, такие дни требуют особого внимания к здоровью. Это своего рода природная аномалия, подобная тем, что находят биологи, изучая коралловые рифы в глубинах океана — неожиданно и чувствительно для экосистемы.

"Магнитные бури — это естественный процесс взаимодействия Земли с Солнцем. Даже слабые колебания G1 — отличный повод проверить свои домашние приборы и просто дать организму лишний час отдыха", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Дата Прогноз состояния магнитосферы 20 июля Спокойная (Kp до 2) 21 июля Неустойчивая, рост активности к вечеру 22 июля Магнитная буря уровня G1 (Kp до 5)

Важно помнить, что прогнозы космической погоды могут корректироваться. Поток солнечного вещества не всегда движется с постоянной скоростью, поэтому реальное время начала шторма может сместиться на несколько часов.

Ответы на популярные вопросы о магнитных бурях

Что такое индекс Kp?

Это глобальный индекс геомагнитной активности, который измеряется каждые три часа. Шкала варьируется от 0 до 9, где значения выше 5 означают начало магнитной бури.

Как буря G1 влияет на технику?

Слабые бури уровня G1 практически не влияют на бытовую технику и смартфоны. Возможны лишь незначительные помехи в работе высокоточной навигационной аппаратуры и радиосвязи на высоких широтах.

Кто больше всего чувствует магнитные бури?

Наиболее чувствительны люди с хроническими заболеваниями сердца, гипертонией и нарушениями вегетативной системы. В такие дни часто наблюдаются мигрени и общая слабость.

Может ли прогноз измениться?

Да, точность краткосрочного прогноза составляет около 80-90%. Изменения зависят от параметров выброса солнечной плазмы, которые уточняются по мере приближения облака к Земле.

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