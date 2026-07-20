Умная машина с пустым карманом: ИИ не смог забрать главный секрет человеческого опыта

Искусственный интеллект, несмотря на стремительное развитие нейросетей, столкнулся с фундаментальным барьером: машины не способны овладеть "молчаливым знанием". Это пласт человеческого опыта, который невозможно оцифровать или превратить в программный код. Исследование Питера Деннинга доказывает, что попытки последних 75 лет создать мыслящую машину базировались на ошибочной идее, будто интеллект можно отделить от биологического тела и культурного контекста.

Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Искусственный интеллект

Почему молчаливое знание недоступно алгоритмам

Центральный аргумент противников идеи всемогущества ИИ заключается в том, что огромная часть человеческого понимания мира не поддается вербализации. Мы не можем полностью описать словами интуицию, здравый смысл или тонкости повседневного общения. Машины работают исключительно с символами и данными, которые им "скормят" программисты, но жизнь состоит из вещей, которые невозможно измерить битами.

"Алгоритмам не хватает гибкости восприятия, которая есть у человека. Пока машина опирается на вычисления, она остается инструментом, а не мыслящим субъектом. Попытки перенести живое сознание в код игнорируют саму природу нашей интуиции", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Проекты вроде Cyc, которые на протяжении 40 лет пытались создать базу данных здравого смысла из миллионов фактов, показали свою ограниченность. Даже 25 миллионов записей не делают систему "экспертом" в реальной жизни. Оказалось, что разрыв между ИИ и человеком кроется не в объеме доступных данных, а в способе их осмысления.

Разница между "знать что" и "знать как"

Питер Деннинг выделяет критическое препятствие: практические навыки. Информация о том, как устроен предмет ("знать что"), легко сохраняется в памяти компьютера. Однако воплощенное знание ("знать как") — например, как виртуозно играть на скрипке — передать невозможно. Музыкант чувствует инструмент, ритм и настроение зала всем телом, в то время как робот может лишь имитировать движения.

Характеристика Человеческий интеллект Искусственный интеллект Тип знаний Молчаливое, воплощенное Символьное, накопленное Понимание смыслов Глубинное через культуру Манипуляция словами Основа Биологическое тело и опыт Программный код и вычисления

Даже если бы мы создали мягкий костюм с датчиками для робота, он не ощутил бы творческого экстаза. Мы до сих пор не понимаем, как именно знания воплощаются в нашем физическом теле, поэтому не можем составить инструкцию для их переноса на кремний.

"Физика нашего мира — это бесконечный поток нюансов, которые мозг обрабатывает мгновенно. Программа же всегда упрощает реальность до модели. В этом упрощении исчезает сама суть жизни и творчества", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Ловушка контекста и культуры

Контекст — это то, что придает словам смысл. Сарказм, гнев, ирония или намек считываются людьми мгновенно, потому что за каждой фразой стоит "фрактальная" история предыдущих разговоров. Языковые модели вроде ChatGPT лишь имитируют связь слов, не понимая, что за ними стоит. Культура со всеми её нормами, чувствами и отношениями власти остается за пределами понимания алгоритмов.

Это подтверждается тем, что современные детекторы ИИ часто ошибаются: они ищут паттерны в тексте, но не способны уловить искренность или культурный подтекст автора. Увеличение мощностей нейросетей не поможет им обрести человечность, так как они лишены биологического фона, формирующего личность.

Риски безопасности: когда машины не понимают намерения

Разрыв в понимании создает прямую угрозу. Если машина не осознает контекст человеческой цели, она может выполнить задачу формально верно, но с катастрофическими последствиями. Деннинг считает, что опасность не в "восстании машин", а в сети недостаточно умных систем, которые будут действовать непредсказуемо и чуждо человеческим ценностям.

"Проблема не в том, что ИИ станет слишком умным, а в том, что он останется слишком глупым в вопросах этики и контекста. Мы рискуем стать заложниками систем, которые живут в другой логике", — констатировал в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

В то время как ученые изучают, как Млечный Путь или глубокий космос подбрасывают нам загадки, ИИ остается "инопланетным" разумом прямо здесь, на Земле. Мы учим его говорить, но не понимаем, как он думает, а он не понимает, что мы чувствуем.

Ответы на популярные вопросы о границах ИИ

Сможет ли ИИ когда-нибудь обрести чувства?

Текущие технологии основаны на математических моделях, у которых нет биологической основы для возникновения чувств. Машина может лишь имитировать эмоции на основе анализа текста.

Чем опасен разрыв между человеком и искусственным разумом?

Основной риск — неверная интерпретация человеческих целей. Алгоритм может оптимизировать процесс так, что он нанесет вред окружающей среде или обществу, не осознавая этого.

Почему тест Тьюринга больше не считается эталоном?

Успешная имитация человеческого разговора не означает наличие мыслительного процесса. Современные LLM-модели доказывают, что можно "казаться" умным, не понимая смысла слов.

Может ли ИИ создать настоящую культуру?

Нет, культура — это продукт совместной жизнедеятельности биологических существ, их страхов, надежд и истории. Код способен лишь перерабатывать уже созданный людьми культурный слой.

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