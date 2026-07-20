Космический обман зрения: блеск жидкого металла на Марсе привел к неожиданным выводам

Орбитальный аппарат Mars Express прислал кадры, которые заставили бы дизайнеров Apple кусать локти от зависти. На дне древнего кратера Кайзер раскинулось море "расплавленного металла". Зрелище напоминает застывшую ртуть или хром. Но физика процесса приземленнее: это не металлургический цех, а гигантская песочница с очень странными правилами термодинамики.

Фото: Perspective view in Acheron Fossae by European Space Agency Марс

Физика "металлического" блеска

Эффект жидкого металла — это оптическая иллюзия, замешанная на сухом льду. Зимой на темные базальтовые дюны выпадает иней из углекислого газа. Пока Солнце подсвечивает белую корку, темный песок под ней жадно поглощает остатки тепла. Возникает лютый контраст. Свет отражается от ледяных кристаллов так интенсивно, что камера видит слепящие переливы вместо обычной пыльной равнины.

"Марсианский иней — это не наш пушистый снег. Это корка сухого льда, которая сублимируется прямо в газ, минуя жидкую фазу. Светоотражающая способность такого слоя в разы выше, чем у рыхлого реголита, что и создает эффект зеркальной поверхности", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Вулканический песок и ловушки кратера

Там нет ржавчины. Мы привыкли, что Марс — красный, но дюны в кратере Кайзер состоят из базальта. Минералы пироксен и оливин придают песку иссиня-черный цвет. Кратер диаметром 207 километров работает как гравитационный мешок: песок залетает внутрь, но выбраться из глубокой чаши уже не может. За тысячелетия ветер нагромоздил здесь горы высотой более 100 метров. Это выше многих небоскребов, хотя сила тяжести здесь в три раза слабее земной.

Характеристика Марсианские дюны (Кратер Кайзер) Материал Вулканический базальт (пироксен, оливин) Высота гребня Свыше 100 метров Главный скульптор Разреженный ветер и сублимация CO2

Эти образования — геологический паспорт планеты. Ученые внимательно изучают древний Марс через структуру этих наносов. Если дюны такие огромные, значит, когда-то местный воздух был плотным и тяжелым, способным ворочать тонны песка так же легко, как это происходит в Сахаре.

Атмосферный дефицит: как дует ветер на Марсе

Сегодня атмосфера Марса в 100 раз жиже земной. Чтобы поднять песчинку, местному урагану нужно разогнаться до безумных скоростей. Однако дюны продолжают медленно ползти. Это доказывает: даже в условиях тотального дефицита давления природа находит способы менять ландшафт. Современные снимки Mars Express помогают понять, как геологические процессы на Марсе трансформировали планету из обитаемого (возможно) мира в ледяную пустыню.

"Наблюдая за движением этих масс, мы видим работу разреженной газовой среды в масштабе веков. Базальтовый песок тяжелее нашей пыли, и его перенос требует экстремальных условий, которые случаются на Красной планете всё реже", — отметил в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Размеры структур в кратере Кайзер поражают. Дюны тянутся на километры, создавая ритмичный узор. Промежутки между ними чисты: песка не так много, чтобы засыпать дно кратера полностью. Это говорит о том, что "песочные часы" Марса потихоньку останавливаются, фиксируя рельеф в его нынешнем, сюрреалистичном виде.

Ответы на популярные вопросы о дюнах Марса

Почему дюны выглядят серебристыми?

Это результат наслоения инея из сухого льда на темный вулканический песок и специфической игры света при низком положении Солнца над горизонтом.

Из чего на самом деле состоит марсианский "песок"?

В отличие от земного кварцевого песка, марсианский в этих кратерах состоит из дробленого базальта, богатого оливином и пироксеном — продуктами древних извержений.

Двигаются ли эти дюны сейчас?

Да, но крайне медленно. Из-за низкой плотности атмосферы ветру требуется гораздо больше времени, чтобы переместить массы песка, чем на Земле.

Почему песок не разлетается по всей планете?

Глубокие ударные кратеры, такие как Кайзер, работают как ловушки для осадков. Ветер задувает песок внутрь, но не может поднять его обратно через высокие края впадины.

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