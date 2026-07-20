Природа создала живой металл: открытие в Вене изменило представление о прочности тканей

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Наука » Экология » Природа

Исследователи из Венского технического университета и Венского университета обнаружили, что челюсти хищного морского червя Perinereis cultrifera обладают механическими свойствами, объединяющими характеристики белков и металлов. Работа описывает поведение материала на наноуровне и предлагает выделить такие структуры в отдельный класс — "биометаллы", однако авторы подчеркивают, что теоретическая база этого определения всё еще требует уточнения.

Ottův slovník naučný - 25 Červi
Фото: commons.wikimedia.org by Неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ottův slovník naučný - 25 Červi

Особенности состава челюстей

Челюсти червя Perinereis cultrifera состоят из структурных белков, в которые встроены ионы металлов. В отличие от многих биоматериалов, где металлы играют вспомогательную роль, здесь они напрямую влияют на прочность и твердость органа, который используется для захвата и раздавливания добычи.

Химический анализ и визуализация показали неравномерное распределение ионов: их концентрация значительно выше на кончиках челюстей, чем в центральной части. Такая архитектура позволяет создать максимально твердые режущие кромки при сохранении общей гибкости структуры.

"Повышенная концентрация ионов металлов в определенных зонах позволяет организму создавать локальные области сверхвысокой твердости, что критически важно для хищника в условиях морской среды", — отметил биофизик Алексей Корнилов.

Метод наноиндентирования и размерный эффект

Для изучения физических свойств ученые применили метод наноиндентирования. Суть метода заключается в вдавливании микроскопического зонда в поверхность материала с точно заданным усилием. Это позволяет определить твердость и сопротивляемость материала деформации в конкретных точках.

В ходе тестов исследователи зафиксировали эффект Никса-Гао (размерный эффект), который обычно встречается в кристаллических металлах, таких как медь или серебро. Суть эффекта в том, что при уменьшении масштаба вдавливания материал становится более твердым. Это происходит из-за того, что на малых площадях деформации распределяются более резко, усиливая взаимное сцепление структурных элементов материала.

Отличие биометаллов от обычных металлов

Несмотря на сходство с металлами в вопросах твердости, челюсти червя демонстрируют уникальное свойство — размерно-зависимую эластичность. Способность материала изгибаться и возвращаться в исходную форму меняется в зависимости от масштаба исследуемого участка.

Стандартные кристаллические металлы не обладают таким свойством. Чтобы объяснить этот парадокс, авторы работы использовали математические модели, которые анализируют процессы на атомном уровне. Именно сочетание металлического размера эффекта и биологической эластичности заставило ученых предложить термин "биометаллы" для описания этого класса материалов.

Свойство Обычные металлы (Cu, Ag) Биометаллы (челюсти червя)
Размерный эффект твердости Присутствует Присутствует
Размерная эластичность Отсутствует Присутствует
Структура Кристаллическая решетка Белки + ионы металлов

Таблица демонстрирует, что биометаллы не являются простыми имитациями металлов, а представляют собой гибридный класс материалов с иными механическими принципами.

Границы исследования и следующие шаги

На данный момент выводы основаны на анализе ограниченного числа образцов одного вида червей. Работа носит фундаментальный характер и не содержит данных о том, как именно генетические механизмы управляют созданием таких структур. Также в материале отсутствуют сведения о независимой проверке результатов на других биологических объектах.

Авторы планируют расширить базу данных, изучив другие виды существ, и провести вычисления, чтобы связать генетические изменения с физическими свойствами материала. Это может помочь понять, можно ли искусственно создавать подобные сверхпрочные биомиметические материалы.

В целом исследование уточняет понимание того, как природа интегрирует металлы в органические ткани для достижения экстремальной прочности. Однако статус "биометалла" остается скорее теоретической гипотезой, чем окончательно закрепленным термином. Подробности работы опубликованы в журнале Biophysics Reviews.

Экспертная проверка: биофизик Алексей Корнилов
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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