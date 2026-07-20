Логистика каменного века поражает: древний расчет обеспечил едой людей на тысячи лет

Древние норвежцы не ждали милостей от природы, а буквально проектировали свои экосистемы. Ученые доказали: охотники мезолита зарыбляли ледниковые озера форелью за тысячи лет до появления первых ферм. Археологи из Университета Осло изучили ловушки на дне озера Тессе и выяснили, что рыба попала туда в бурдюках кочевников.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Древние

Снасти возрастом в семь тысячелетий

Озеро Тессе находится на высоте 850 метров. Раньше здесь царил ледник. К 8000 году до нашей эры лед ушел, открыв путь для охотников за оленями. В 2022 году археолог-любитель Рейдар Марштайн заметил на дне странные конструкции. Уровень воды упал из-за работы ГЭС, обнажив сосновые колья и плетенки. Радиоуглеродный анализ шокировал: самым старым ловушкам около 7000 лет. Люди ловили здесь рыбу веками, постоянно обновляя снасти из березы и ивы.

"Это не просто охота, это создание ресурса. Археологические находки подтверждают, что люди мезолита понимали циклы воспроизводства и сознательно меняли ландшафт под свои нужды", — объяснил в беседе с Pravda.Ru археолог Павел Синицын.

Логистика каменного века: как кумжа покорила горы

Главная загадка Тессе — происхождение рыбы. В озере водится только кумжа. Естественным путем она туда попасть не могла: мешают отвесные пороги в низовьях вытекающей реки. Птицы тоже не могли занести икру в таких количествах, чтобы сформировать популяцию, дававшую по девять тонн улова в год. Ученые уверены: древние рыболовы принесли живую форель в кожаных мешках из долин. Это инвестиция в будущее: ждать стабильного улова пришлось бы десятилетиями.

Эпоха / Дата Тип находки и материал Поздний мезолит (5000 л. до н. э.) Первые массивные ловушки из сосны Неолит (3850-2700 л. до н. э.) Усовершенствованные снасти из березы и ивы

Перенос рыбы в горы меняет наше представление об охотниках-собирателях. Это уже не просто кочевники, идущие за стадом. Это стратеги, которые формируют кормовую базу. Аксель Мйерум из Университета Осло называет это ранней формой производящего хозяйства. Люди тратили силы на зарыбление озера, зная, что результат увидят только их дети или внуки.

"Кумжа — рыба пластичная, но без участия человека она не способна преодолеть каскады ледниковых водопадов. Факт искусственного зарыбления в такую глубокую древность — это вызов привычной хронологии развития агротехнологий", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru ихтиолог Илья Калашников.

Мнение исследователей о древнем хозяйстве

Параллельные исследования в Каталонии показали похожий результат, но там форель заселили лишь в VII веке нашей эры. Норвежский случай отодвигает границы "рыбного менеджмента" на пять тысяч лет назад. Ловушки в Тессе стояли в течение четырех тысячелетий, что говорит о невероятной стабильности созданной человеком экосистемы. Рыбалка в горах стала страховкой на случай неудачной охоты на оленей.

Ответы на популярные вопросы о древнем рыболовстве

Зачем люди несли рыбу так высоко в горы?

Горные озера часто были пустыми после схода ледника. Создание там популяции рыбы превращало временную стоянку охотников в надежный продовольственный хаб.

Как сохраняли рыбу живой при транспортировке?

Скорее всего, использовали бурдюки из шкур животных, наполненные водой, или специальные берестяные емкости, делая частые привалы у ручьев.

Почему ловили именно кумжу?

Кумжа крайне вынослива, хорошо переносит холод и скудную кормовую базу высокогорных озер, быстро размножаясь при отсутствии конкурентов.

Как археологам удалось найти дерево возрастом 7000 лет?

Холодная вода озера и отсутствие кислорода в донных отложениях сработали как консервант, сохранив структуру древесины почти в первозданном виде.

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