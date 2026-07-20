Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Земля просто ушла из-под ног: провал в Иркутске поставил под удар основание многоэтажки
Цифры выглядят слишком оптимистично: Вьетнам рискует оказаться в заложниках у старой модели роста
Заставила коллегу заплатить за дерзость: триумф Анны Хилькевич обернулся долгом для Дибровой
Колёса повернули на восток: китайский автопром забрал рекордный поток денег после ухода конкурентов
Турция спрятала жемчужину: островной мир без машин стал капсулой прошлого среди шумного Стамбула
Миллионы рублей ушли в тень: таможня Лесосибирска пресекла масштабный поток контрабанды
Россия зажгла новую звезду: частная космонавтика подняла в небо основу будущего интернета
Таких масштабов не ждали: Якутия развернула систему, которая вытащила тысячи бойцов из кризиса
Кошельки пустеют на глазах: в Республике Алтай жизнь за месяц стала существенно накладнее

Легенда моря оказалась обманом: корабельный червь десятки веков скрывал свою настоящую природу

Наука

Корабельный червь веками уничтожал флоты и менял географию Европы. Существо, которое греческие моряки считали длинной змеей, оказалось двустворчатым моллюском с крошечной раковиной-буром. 

Корабельный червь внутри древесины
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Корабельный червь внутри древесины

Анатомия биологического сверла

Тередо только внешне напоминает червя из-за вытянутого голого тела. На самом деле это родственник обычной мидии. Его раковина превратилась в две маленькие створки на голове. Край этих чешуек усеян острыми зубцами. Моллюск упирается ногой-присоской в дерево и вращает головой, работая створками как фрезой. В результате получается гладкий канал, стенки которого животное укрепляет слоем извести.

"Тередо не просто грызет дерево. Он живет внутри созданной им фарфоровой трубки. Личинка проникает в волокна через отверстие меньше миллиметра, а внутри вырастает в особь длиной до 60 сантиметров. Если дерево находится в тропиках, размер канала достигает двух метров при толщине в человеческую руку", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Моллюск обладает уникальной системой питания. Своих ферментов для обработки древесины у него нет. В жабрах живут бактерии, которые дробят целлюлозу на простые сахара. Эти же микроорганизмы забирают азот из морской воды, восполняя его дефицит в дереве. Благодаря такому союзу тередо способен выживать в условиях, губительных для других существ.

Как моллюск топил эскадры

Античные моряки пытались защитить суда воском, смолой и свинцовыми пластинами. Иногда выживание моряков зависело от того, успеет ли корабль зайти в устье реки. Пресная вода убивает тередо, но мореплаватели не всегда могли вовремя найти убежище. В 1503 году Христофор Колумб потерял два судна у Ямайки: их днища превратились в решето меньше чем за год.

Метод защиты Результат применения
Смоление и обжиг Временный эффект до первого повреждения слоя
Медная обшивка Полная блокировка доступа моллюска к дереву
Бетонные сваи Современное решение для портовой инфраструктуры

Проблема исчезла только в XVIII веке, когда британский флот начал массово использовать медные листы. Металл оказался не по зубам живому буру. Однако портовые сооружения оставались беззащитными. В 1920 году в Сан-Франциско из-за деятельности моллюсков обрушились причалы на протяжении 300 метров. Даже мертвая вода или штиль не мешали тередо медленно уничтожать опоры паромных вокзалов.

Угроза затопления Нидерландов

В 1730 году наводнение едва не стерло Голландию с карты Европы. Местные дамбы держались на деревянных сваях, которые в один сезон превратились в труху. В 1731 году разрушение конструкций приобрело масштаб национальной катастрофы. Моллюски грызли дерево от Зеландии до Западной Фрисландии, лишая землю защиты от штормов.

"Ситуация в Нидерландах была критической. Традиционные методы укрепления берегов перестали работать. Власти были вынуждены начать замену дерева на привозной камень. Это определило современный облик голландского побережья", — отметил в разговоре с Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

Натуралист Готфрид Зеллиус в 1733 году доказал, что причиной бедствия является не "кара небесная", а конкретный биологический вид. Он классифицировал тередо как моллюска. Отказ от дерева в гидротехнике стал единственным спасением. Для страны, где исчезновение судна или разрушение дамбы означали гибель сотен людей, переход на камень стал вопросом физического сохранения территорий.

От древесины к тоннелям метро

Наблюдение за тередо привело к технологическому прорыву в строительстве. В начале XIX века инженер Марк Брюнель заметил, как моллюск укрепляет известкой пройденный путь. Эта идея легла в основу изобретения проходческого щита. В 1818 году конструкция была запатентована для работ в сложных грунтах, где обычные шахты обваливались.

"Брюнель скопировал природный механизм. Чугунная рама щита выполняла роль раковины, защищая рабочих, пока они продвигались вперед. Следом за щитом выкладывали кирпичную кладку, как тередо делает свою трубку. Без этого биологического примера мы бы не увидели тоннель под Темзой в 1843 году", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru историк науки Сергей Белов.

Технология Брюнеля позволила строить метрополитены по всему миру. Принципы, подсмотренные у вредителя кораблей, использовали при создании сообщения под Ла-Маншем. Сегодня по первому тоннелю инженера продолжают ходить поезда лондонской железной дороги. В отличие от экспедиции Франклина, затертой льдами, проекты на базе проходческих щитов оказались устойчивы к внешним угрозам.

Ответы на популярные вопросы о тередо

Почему тередо называют червем, если это моллюск?

Название закрепилось из-за длинного цилиндрического тела и отсутствия видимой внешней раковины. Большинство людей привыкли видеть двустворчатых моллюсков внутри прочного панциря, а у тередо он редуцирован до небольшого инструмента на голове.

Может ли корабельный червь уничтожить современное судно?

Для стальных и пластиковых корпусов тередо не опасен. Он не способен повреждать синтетические материалы или металл. Основной мишенью остаются деревянные яхты, причалы и опоры старых мостов.

Как быстро тередо разрушает дерево?

В теплой соленой воде колония способна превратить дубовую сваю в хрупкую губку за несколько месяцев. Личинки распространяются стремительно, заражая все доступные деревянные поверхности в радиусе течения.

Читайте также

Экспертная проверка: ученый-физик Дмитрий Лапшин, эколог Денис Поляков, историк науки Сергей Белов
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Wildberries пережил тревожный сбой: крупнейший склад Коледино снова заработал после остановки
Экономика и бизнес
Wildberries пережил тревожный сбой: крупнейший склад Коледино снова заработал после остановки
Бензиновый кризис в России: что скрывают очереди на АЗС и почему паника оказалась беспочвенной
Экономика и бизнес
Бензиновый кризис в России: что скрывают очереди на АЗС и почему паника оказалась беспочвенной
Земля ушла из-под ног в четыре утра: мощный удар на границе Алтая и Новосибирской области изменил тишину
Алтайский край
Земля ушла из-под ног в четыре утра: мощный удар на границе Алтая и Новосибирской области изменил тишину
Популярное
Кабачок не терпит муку: другая панировка удержала все соки и вывела корочку в золото

Овощ с нежной мякотью легко теряет форму на сковороде, но один незаметный шаг меняет текстуру и оставляет корочку ровной, сухой и аппетитной.

Кабачок не терпит муку: другая панировка удержала все соки и вывела корочку в золото
После этой атаки Wildberries уже не будет прежним: всплыли первые оценки ущерба
После этой атаки Wildberries уже не будет прежним: всплыли первые оценки ущерба
Автосалоны не успевают привозить машины: российские электрокары стали дефицитом и собрали очереди
Дешевле Geely и Changan: в Россию поехали "китайские" японцы
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Выглядят как из элитного магазина: 4 идеи использования веток в декоре участка
Огненный хаос в жилых кварталах: ночной налет на Курск обернулся тяжелыми последствиями для города
Российский газ исчез — немецкий механизм остановился: Мерц раскрыл болезненную сторону кризиса ФРГ
Российский газ исчез — немецкий механизм остановился: Мерц раскрыл болезненную сторону кризиса ФРГ
Последние материалы
Земля просто ушла из-под ног: провал в Иркутске поставил под удар основание многоэтажки
Цифры выглядят слишком оптимистично: Вьетнам рискует оказаться в заложниках у старой модели роста
Заставила коллегу заплатить за дерзость: триумф Анны Хилькевич обернулся долгом для Дибровой
Колёса повернули на восток: китайский автопром забрал рекордный поток денег после ухода конкурентов
Турция спрятала жемчужину: островной мир без машин стал капсулой прошлого среди шумного Стамбула
Миллионы рублей ушли в тень: таможня Лесосибирска пресекла масштабный поток контрабанды
Россия зажгла новую звезду: частная космонавтика подняла в небо основу будущего интернета
Таких масштабов не ждали: Якутия развернула систему, которая вытащила тысячи бойцов из кризиса
Кошельки пустеют на глазах: в Республике Алтай жизнь за месяц стала существенно накладнее
Неожиданный всплеск деловой активности в Минске: показатели первого полугодия вызвали пересмотр планов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.