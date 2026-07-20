Легенда моря оказалась обманом: корабельный червь десятки веков скрывал свою настоящую природу

Корабельный червь веками уничтожал флоты и менял географию Европы. Существо, которое греческие моряки считали длинной змеей, оказалось двустворчатым моллюском с крошечной раковиной-буром.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Корабельный червь внутри древесины

Анатомия биологического сверла

Тередо только внешне напоминает червя из-за вытянутого голого тела. На самом деле это родственник обычной мидии. Его раковина превратилась в две маленькие створки на голове. Край этих чешуек усеян острыми зубцами. Моллюск упирается ногой-присоской в дерево и вращает головой, работая створками как фрезой. В результате получается гладкий канал, стенки которого животное укрепляет слоем извести.

"Тередо не просто грызет дерево. Он живет внутри созданной им фарфоровой трубки. Личинка проникает в волокна через отверстие меньше миллиметра, а внутри вырастает в особь длиной до 60 сантиметров. Если дерево находится в тропиках, размер канала достигает двух метров при толщине в человеческую руку", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Моллюск обладает уникальной системой питания. Своих ферментов для обработки древесины у него нет. В жабрах живут бактерии, которые дробят целлюлозу на простые сахара. Эти же микроорганизмы забирают азот из морской воды, восполняя его дефицит в дереве. Благодаря такому союзу тередо способен выживать в условиях, губительных для других существ.

Как моллюск топил эскадры

Античные моряки пытались защитить суда воском, смолой и свинцовыми пластинами. Иногда выживание моряков зависело от того, успеет ли корабль зайти в устье реки. Пресная вода убивает тередо, но мореплаватели не всегда могли вовремя найти убежище. В 1503 году Христофор Колумб потерял два судна у Ямайки: их днища превратились в решето меньше чем за год.

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Проблема исчезла только в XVIII веке, когда британский флот начал массово использовать медные листы. Металл оказался не по зубам живому буру. Однако портовые сооружения оставались беззащитными. В 1920 году в Сан-Франциско из-за деятельности моллюсков обрушились причалы на протяжении 300 метров. Даже мертвая вода или штиль не мешали тередо медленно уничтожать опоры паромных вокзалов.

Угроза затопления Нидерландов

В 1730 году наводнение едва не стерло Голландию с карты Европы. Местные дамбы держались на деревянных сваях, которые в один сезон превратились в труху. В 1731 году разрушение конструкций приобрело масштаб национальной катастрофы. Моллюски грызли дерево от Зеландии до Западной Фрисландии, лишая землю защиты от штормов.

"Ситуация в Нидерландах была критической. Традиционные методы укрепления берегов перестали работать. Власти были вынуждены начать замену дерева на привозной камень. Это определило современный облик голландского побережья", — отметил в разговоре с Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

Натуралист Готфрид Зеллиус в 1733 году доказал, что причиной бедствия является не "кара небесная", а конкретный биологический вид. Он классифицировал тередо как моллюска. Отказ от дерева в гидротехнике стал единственным спасением. Для страны, где исчезновение судна или разрушение дамбы означали гибель сотен людей, переход на камень стал вопросом физического сохранения территорий.

От древесины к тоннелям метро

Наблюдение за тередо привело к технологическому прорыву в строительстве. В начале XIX века инженер Марк Брюнель заметил, как моллюск укрепляет известкой пройденный путь. Эта идея легла в основу изобретения проходческого щита. В 1818 году конструкция была запатентована для работ в сложных грунтах, где обычные шахты обваливались.

"Брюнель скопировал природный механизм. Чугунная рама щита выполняла роль раковины, защищая рабочих, пока они продвигались вперед. Следом за щитом выкладывали кирпичную кладку, как тередо делает свою трубку. Без этого биологического примера мы бы не увидели тоннель под Темзой в 1843 году", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru историк науки Сергей Белов.

Технология Брюнеля позволила строить метрополитены по всему миру. Принципы, подсмотренные у вредителя кораблей, использовали при создании сообщения под Ла-Маншем. Сегодня по первому тоннелю инженера продолжают ходить поезда лондонской железной дороги. В отличие от экспедиции Франклина, затертой льдами, проекты на базе проходческих щитов оказались устойчивы к внешним угрозам.

Ответы на популярные вопросы о тередо

Почему тередо называют червем, если это моллюск?

Название закрепилось из-за длинного цилиндрического тела и отсутствия видимой внешней раковины. Большинство людей привыкли видеть двустворчатых моллюсков внутри прочного панциря, а у тередо он редуцирован до небольшого инструмента на голове.

Может ли корабельный червь уничтожить современное судно?

Для стальных и пластиковых корпусов тередо не опасен. Он не способен повреждать синтетические материалы или металл. Основной мишенью остаются деревянные яхты, причалы и опоры старых мостов.

Как быстро тередо разрушает дерево?

В теплой соленой воде колония способна превратить дубовую сваю в хрупкую губку за несколько месяцев. Личинки распространяются стремительно, заражая все доступные деревянные поверхности в радиусе течения.

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