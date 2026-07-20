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Мусорный остров начал исчезать: в океане появились существа, которые поедают пластик

Наука

Тихий океан запустил механизм самоочищения от полимеров. Ученые обнаружили грибок Parengyodontium album, который адаптировался к уничтожению пластиковых отходов в зоне Большого мусорного пятна. Организм расщепляет полиэтилен, превращая его в углекислый газ без токсичных остатков.

Пластик на пляже
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain
Пластик на пляже

Биологическая атака на полимеры

Природа перестала игнорировать антропогенное давление и начала вырабатывать защитные инструменты. Исследователи зафиксировали активность грибка Parengyodontium album в океанических водах. Этот вид научился использовать человеческие отходы как источник питания. Белесый налет на кусках пластика оказался колонией, которая выделяет агрессивные ферменты. Эти вещества дробят длинные полимерные нити на мелкие части, после чего грибок поглощает их.

"Мы наблюдаем колоссальную адаптацию. Грибок перерабатывает до 0,05% массы пластика за сутки, причем ультрафиолет ускоряет этот процесс. Это дает шанс на создание управляемых зон очистки с помощью солнечных отражателей", — объяснил специально для Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Для эффективной работы микроорганизмам требуется свет. Именно на поверхности воды, где солнечная радиация максимальна, грибок проявляет наибольшую активность. Это открытие меняет представление о защите биоразнообразия океана, переводя акцент с механического сбора мусора на биологическую утилизацию. При этом скорость разложения все еще уступает темпам накопления новых отходов.

Проблема вечного мусора

С 1950 года человечество произвело 9 миллиардов тонн пластика. Большинство бутылок и пакетов оседает в почве и воде, сохраняясь сотни лет. Основная концентрация мусора находится в Тихом океане, где пятно площадью до 3,5 миллиона квадратных километров дрейфует между течениями. Раньше считалось, что полиэтилен практически бессмертен в естественных условиях.

Тип отходов Срок распада (лет)
Пластиковая бутылка 450
Целлофановый пакет 10–20
Рыболовные сети 600

Ситуация осложняется тем, что глубоководные участки остаются недоступными для солнечных лучей. Там процессы разложения замедляются в десятки раз. Однако открытие новых форм жизни подтверждает, что микробная адаптация идет гораздо быстрее, чем предполагали климатологи. Генетический обмен между бактериями помогает им моментально осваивать новые источники энергии.

"Пластик перестал быть просто мусором, он стал новой экологической нишей. То, что мы видим в океане, сопоставимо с тем, как в почве развиваются уникальные организмы, работающие как природный щит", — отметил в беседе с Pravda.Ru биолог Андрей Ворошилов.

Список природных переработчиков

Грибок Parengyodontium album лишь часть глобального биологического фронта. В разных климатических зонах найдены другие организмы, настроенные на поедание синтетики. Биологи изучают их ферментативную активность, чтобы создать искусственные колонии для очистки полигонов и водоемов. Пока одни виды работают в теплых течениях, другие осваивают арктические широты.

Бактерия Rhodococcus ruber активно поглощает полиэтилен при температуре около +30 градусов. Ее родственники из Японии, Ideonella sakaiensis, специализируются на бутылочном пластике, перерабатывая тару за несколько месяцев. Даже в условиях вечной мерзлоты на Земле Франца-Иосифа ученые находят агрессивных охотников, способных к радикальной трансформации среды.

"Главная опасность — неконтролируемые мутации. Если микробы научатся съедать пластик слишком быстро, под угрозой окажется вся мировая инфраструктура, от кабелей связи до систем водоотведения", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

Несмотря на оптимизм, масштабирование технологии до планетарного уровня остается сложной инженерной задачей. Доставка колоний на дно океана требует стабильных носителей и контроля за их распространением. Современная наука о микробиоте уже позволяет менять подход к диагностике живых систем, что в будущем поможет управлять и океаническими очистителями.

Ответы на популярные вопросы о поедании пластика

Сколько времени нужно грибку, чтобы уничтожить мусорное пятно?

При текущей скорости в 0,05% массы в сутки процесс займет десятилетия. Однако внедрение биореакторов и усиление ферментов может сократить этот срок в разы.

Опасны ли эти микроорганизмы для человека?

Parengyodontium album специализируется на полимерах и в обычных условиях не проявляет агрессии к живым тканям. Но мониторинг мутаций обязателен.

Что происходит с пластиком после переработки?

Он распадается на углекислый газ и воду. В отличие от разрушения под действием волн, тут не образуется опасный микропластик, засоряющий цепи питания.

Исследования в экстремальных условиях показывают, что жизнь способна выживать даже на Марсе, где мутации земных патогенов делают их неуязвимыми. Океанический грибок — лишь верхушка айсберга в процессе глобальной биологической перестройки Земли.

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Экспертная проверка: ученый-физик Дмитрий Лапшин, биолог Андрей Ворошилов, эколог Денис Поляков
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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