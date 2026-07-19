Детекторы ИИ выдают желаемое за действительное: раскрыт главный обман технологий

Специалисты Popular Science попытались определить, можно ли с высокой точностью отличить текст, написанный человеком, от контента, созданного нейросетями. Для проверки эффективности популярных детекторов ИИ был проведен эксперимент: пять различных сервисов протестировали образцы текстов, подготовленные автором и тремя популярными языковыми моделями: ChatGPT, Gemini и Claude.
Методика была простой: автор взял вступления к своим реальным статьям (написанным без помощи ИИ) и попросил нейросети создать аналогичные вступления объемом около 150 слов, основываясь на темах и тезисах оригиналов. Затем эти образцы поочередно пропустили через фильтры детекторов.
Исследование показало, что сервисы по-разному справляются с задачей. Все протестированные инструменты без ошибок определили человеческий текст как оригинальный, однако в распознавании машинного контента возникли сложности.
Учёный-физик Дмитрий Лапшин отмечает, что работа подобных детекторов основана на поиске статистических закономерностей и повторяющихся паттернов, которые свойственны алгоритмам, но редко встречаются в живой речи. Однако по мере развития языковых моделей эти паттерны стираются, что делает задачу идентификации всё более сложной.
Итоговые данные свидетельствуют о том, что современным инструментам проще подтвердить "человеческое" происхождение текста, чем однозначно доказать факт использования нейросети. Ошибки в калибровке некоторых сервисов приводят к ложноотрицательным результатам, когда машинный текст принимается за авторский.
Результаты эксперимента подтверждают, что ни один детектор не дает стопроцентной гарантии. Для более точного анализа авторы рекомендуют использовать несколько сервисов одновременно и опираться на детальные отчеты о причинах принятия решения, а не только на итоговый процент вероятности.
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