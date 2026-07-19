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Детекторы ИИ выдают желаемое за действительное: раскрыт главный обман технологий

Наука

Специалисты Popular Science попытались определить, можно ли с высокой точностью отличить текст, написанный человеком, от контента, созданного нейросетями. Для проверки эффективности популярных детекторов ИИ был проведен эксперимент: пять различных сервисов протестировали образцы текстов, подготовленные автором и тремя популярными языковыми моделями: ChatGPT, Gemini и Claude.

Робот-андроид в лаборатории
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Робот-андроид в лаборатории

Методика была простой: автор взял вступления к своим реальным статьям (написанным без помощи ИИ) и попросил нейросети создать аналогичные вступления объемом около 150 слов, основываясь на темах и тезисах оригиналов. Затем эти образцы поочередно пропустили через фильтры детекторов.

Результаты проверки детекторов

Исследование показало, что сервисы по-разному справляются с задачей. Все протестированные инструменты без ошибок определили человеческий текст как оригинальный, однако в распознавании машинного контента возникли сложности.

  • Pangram показал лучший результат, верно определив все образцы (4 из 4). Сервис не только выявил ИИ, но и указал на конкретные маркеры, например, характерные вводные фразы.
  • GPTZero и Grammarly также верно определили природу всех текстов (4 из 4), хотя Grammarly в некоторых случаях выразил меньшую уверенность, оценив вероятность участия ИИ в 66-68%.
  • Copyleaks справился частично (3 из 4), ошибочно признав один из текстов Claude полностью человеческим.
  • Scribbr оказался наименее точным (2 из 4), проигнорировав признаки ИИ в текстах от ChatGPT и Claude, несмотря на уверенность в своих выводах.

Учёный-физик Дмитрий Лапшин отмечает, что работа подобных детекторов основана на поиске статистических закономерностей и повторяющихся паттернов, которые свойственны алгоритмам, но редко встречаются в живой речи. Однако по мере развития языковых моделей эти паттерны стираются, что делает задачу идентификации всё более сложной.

Итоговые данные свидетельствуют о том, что современным инструментам проще подтвердить "человеческое" происхождение текста, чем однозначно доказать факт использования нейросети. Ошибки в калибровке некоторых сервисов приводят к ложноотрицательным результатам, когда машинный текст принимается за авторский.

Результаты эксперимента подтверждают, что ни один детектор не дает стопроцентной гарантии. Для более точного анализа авторы рекомендуют использовать несколько сервисов одновременно и опираться на детальные отчеты о причинах принятия решения, а не только на итоговый процент вероятности.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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