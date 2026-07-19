Детекторы ИИ выдают желаемое за действительное: раскрыт главный обман технологий

Специалисты Popular Science попытались определить, можно ли с высокой точностью отличить текст, написанный человеком, от контента, созданного нейросетями. Для проверки эффективности популярных детекторов ИИ был проведен эксперимент: пять различных сервисов протестировали образцы текстов, подготовленные автором и тремя популярными языковыми моделями: ChatGPT, Gemini и Claude.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Робот-андроид в лаборатории

Методика была простой: автор взял вступления к своим реальным статьям (написанным без помощи ИИ) и попросил нейросети создать аналогичные вступления объемом около 150 слов, основываясь на темах и тезисах оригиналов. Затем эти образцы поочередно пропустили через фильтры детекторов.

Результаты проверки детекторов

Исследование показало, что сервисы по-разному справляются с задачей. Все протестированные инструменты без ошибок определили человеческий текст как оригинальный, однако в распознавании машинного контента возникли сложности.

Pangram показал лучший результат, верно определив все образцы (4 из 4). Сервис не только выявил ИИ, но и указал на конкретные маркеры, например, характерные вводные фразы.

показал лучший результат, верно определив все образцы (4 из 4). Сервис не только выявил ИИ, но и указал на конкретные маркеры, например, характерные вводные фразы. GPTZero и Grammarly также верно определили природу всех текстов (4 из 4), хотя Grammarly в некоторых случаях выразил меньшую уверенность, оценив вероятность участия ИИ в 66-68%.

и также верно определили природу всех текстов (4 из 4), хотя Grammarly в некоторых случаях выразил меньшую уверенность, оценив вероятность участия ИИ в 66-68%. Copyleaks справился частично (3 из 4), ошибочно признав один из текстов Claude полностью человеческим.

справился частично (3 из 4), ошибочно признав один из текстов Claude полностью человеческим. Scribbr оказался наименее точным (2 из 4), проигнорировав признаки ИИ в текстах от ChatGPT и Claude, несмотря на уверенность в своих выводах.

Учёный-физик Дмитрий Лапшин отмечает, что работа подобных детекторов основана на поиске статистических закономерностей и повторяющихся паттернов, которые свойственны алгоритмам, но редко встречаются в живой речи. Однако по мере развития языковых моделей эти паттерны стираются, что делает задачу идентификации всё более сложной.

Итоговые данные свидетельствуют о том, что современным инструментам проще подтвердить "человеческое" происхождение текста, чем однозначно доказать факт использования нейросети. Ошибки в калибровке некоторых сервисов приводят к ложноотрицательным результатам, когда машинный текст принимается за авторский.

Результаты эксперимента подтверждают, что ни один детектор не дает стопроцентной гарантии. Для более точного анализа авторы рекомендуют использовать несколько сервисов одновременно и опираться на детальные отчеты о причинах принятия решения, а не только на итоговый процент вероятности.