Природа создала странный парадокс: белок в актиниях изменил представление о борьбе с вирусами

Исследователи обнаружили у морских анемонов уникальный механизм защиты от вирусов, который работает противоположным образом по сравнению с иммунной системой человека. Работа, опубликованная в журнале Nature Ecology & Evolution, показывает, что эволюция создала разные стратегии борьбы с инфекциями для разных ветвей животного мира.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Актиния

В центре исследования оказался белок CARDIB. По своей структуре он очень напоминает белок MAVS, который у людей и других позвоночных служит "переключателем", активирующим противовирусную защиту при обнаружении патогена. Однако эксперименты показали, что в организме анемонов CARDIB выполняет обратную функцию — он подавляет иммунный ответ.

Чтобы проверить роль этого белка, ученые из Еврейского университета в Иерусалиме и Университета Северной Каролины использовали технологию CRISPR для удаления гена CARDIB у анемонов вида Nematostella vectensis. Оказалось, что без этого "тормоза" животные стали гораздо уязвимее: вирусы размножались быстрее, а защитные системы организма не могли активироваться должным образом.

Биолог Андрей Ворошилов поясняет, что такая архитектура иммунитета может быть необходима для тонкой настройки ответа организма, чтобы избежать чрезмерной реакции, которая могла бы повредить собственным тканям анемона, при этом сохраняя способность эффективно отражать атаку.

Эффективность системы подтвердили в естественных условиях. Генетически модифицированных анемонов поместили в морские мезокосмы (модели природной среды) в Южной Каролине. В условиях реальной прибрежной воды особи без CARDIB накопили значительно больше вирусов, чем здоровые особи.

Результат уточняет понимание эволюции иммунитета: разные группы животных могли независимо разработать свои способы распознавания вирусов, даже используя похожие молекулярные "детали". Главным ограничением работы остается то, что механизм изучен на одном виде анемонов; предстоит проверить, распространяется ли такая особенность на других представителей коралловых полипов и медуз.