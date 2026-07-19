Черное море радикально изменило облик: спутники NASA зафиксировали аномальную трансформацию вод

Черное море в июне 2026 года радикально сменило имидж: привычно темные глубокие воды окрасились в яркие бирюзовые и молочные оттенки. Спутник NASA PACE зафиксировал масштабную трансформацию, вызванную активностью микроскопических организмов. Эти изменения настолько масштабны, что их отчетливо видно из космоса, а завихрения светлой воды прослеживаются вплоть до пролива Босфор. Ученые подчеркивают, что это не просто красивый природный феномен, а важнейший этап в глобальном цикле углерода, влияющий на климат всей планеты.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Вид Черного моря из космоса

Бирюзовый шлейф: кто перекрашивает море

Основным виновником июньской трансформации стали кокколитофоры — разновидность фитопланктона. Эти микроскопические организмы покрыты крошечными пластинками из карбоната кальция. Когда их концентрация достигает сотен тысяч на один литр воды, пластинки начинают работать как крошечные зеркала, отражая солнечный свет и придавая воде специфический ярко-лазурный или молочно-голубой цвет. Спутниковый инструмент OCI (Ocean Color Instrument) позволил детально рассмотреть эти структуры, которые обычно скрыты от глаз наблюдателей на берегу.

"Такие организмы — это природные индикаторы состояния экосистемы. Кокколитофоры буквально 'выбеливают' воду, и по интенсивности этого цвета мы можем судить о плотности популяции планктона и изменениях в температуре верхних слоев океана", — отметил в беседе с Pravda.Ru биолог Андрей Ворошилов.

Для сравнения: в другие периоды года в Черном море доминируют диатомовые водоросли. Они имеют кремниевый скелет и, в отличие от кокколитофоров, поглощают свет иначе, делая воду более темной и мутной. Подобные биологические ритмы ученые отслеживают с помощью современных технологий дистанционного зондирования, хотя современные алгоритмы ИИ допускают ошибки при анализе внеземных объектов, в случае земных океанов данные подтверждаются снимками с МКС.

Цветение в Босфоре и роль течений

Фитопланктон не стоит на месте — его разносят мощные морские течения. 27 мая 2026 года астронавты МКС сфотографировали, как бирюзовые ленты втягиваются в узкое горлышко Босфора, проходя через Стамбул. Это демонстрирует сложную динамику обмена водой между Черным и Мраморным морями. Снимки, сделанные камерой Nikon Z9, помогли визуализировать потоки, которые практически невозможно зафиксировать обычными методами судового наблюдения.

"Вода в Босфоре движется в двух направлениях: верхний слой идет из Черного моря, а нижний — из Мраморного. Именно верхний пресный поток, богатый планктоном, и создает эти живописные бирюзовые вихри, которые мы видим на спутниковых снимках", — объяснил в беседе с Pravda.Ru геолог Алексей Трофимов.

Изучение таких процессов важно не только для эстетики. Скопление планктона влияет на пищевые цепочки и прозрачность воды. Несмотря на то что физика подобных явлений изучена, порой физика света преподносит сюрпризы, когда оптические свойства мелких частиц в воде создают неожиданные эффекты преломления, меняя видимый диапазон моря.

Тип планктона Влияние на цвет воды Кокколитофоры (лето/весна) Ярко-бирюзовый, молочно-голубой Диатомовые водоросли (осень/зима) Темный, зеленовато-бурый

Углеродный цикл и очистка атмосферы

Кокколитофоры выполняют функцию гигантского "пылесоса" для углекислого газа. В процессе роста они поглощают углерод из атмосферы для создания своих кальциевых пластин. Когда микроорганизмы погибают, их останки оседают на морское дно, буквально запечатывая углерод в глубоководных отложениях на тысячи лет. Это один из ключевых механизмов саморегуляции климата Земли.

Пока человечество пытается создать способы добывать энергию из температурных аномалий, природа уже миллионы лет использует биологические системы для энергообмена и очистки среды. Масштабное цветение в Черном море в 2026 году стало еще одним напоминанием о сложности и важности микромира для всей планеты.

Ответы на популярные вопросы о цветении воды

Опасно ли купаться в бирюзовой воде Черного моря?

Нет, кокколитофоры не токсичны для человека. В отличие от некоторых сине-зеленых водорослей, они не выделяют опасных ядов, а лишь меняют прозрачность и цвет воды.

Почему море становится именно бирюзовым, а не просто мутным?

Это связано с пластинками карбоната кальция, которыми покрыт планктон. Кокколиты рассеивают именно синюю часть спектра солнечного света, что при смешении с естественной желтизной органики дает бирюзовый оттенок.

Как долго длится эта трансформация?

Пик цветения обычно приходится на июнь и июль. Как только питательные вещества в верхних слоях воды истощаются, популяция микроорганизмов сокращается, и море возвращается к своему обычному темному цвету.

Видно ли бирюзовый цвет с берега?

Да, у побережья вода может выглядеть более яркой и неестественно лазурной, однако на снимках из космоса эффект выглядит гораздо масштабнее из-за охвата всей акватории моря.

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