Тихий океан раскрыл свою самую темную тайну: под водой нашли следы катастрофы, изменившей Землю

Глубоко под водами Тихого океана, на крупнейшем в мире океаническом плато Онтонг-Ява, ученые обнаружили следы колоссального вулканического шрама. Оказалось, что древнее извержение, сформировавшее этот регион 120 миллионов лет назад, не просто залило дно лавой, а буквально перепаяло структуру земной коры изнутри. Сейсмическое сканирование выявило скрытую сеть вертикальных каналов, по которым магма пробивалась сквозь твердые породы, навсегда изменив химический состав плиты. Это открытие заставляет пересмотреть механизмы роста гигантских вулканических провинций и их роль в глобальных изменениях климата прошлого.

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Вулканический шрам под дном океана

Плато Онтонг-Ява — это настоящий геологический монстр, скрытый в западной части Тихого океана. Его площадь сопоставима с территорией Аляски, а объем извергнутого материала превосходит любые современные вулканические события. Долгое время считалось, что такие образования — это просто слоеный пирог из застывшей лавы. Однако исследование группы японских ученых из университетов Окаямы, Токио и Хиросимы показало: извержение действовало куда агрессивнее. Магма не просто выходила на поверхность, она "прошивала" существующую океаническую плиту вертикальными вторжениями, меняя её плотность и свойства.

"Масштабы воздействия таких событий на планету трудно переоценить. Процессы, происходящие в недрах, напрямую влияют на то, как ведут себя экзопланеты и даже на условия зарождения жизни на Земле", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Сейсмическая сеть: как магма строит лабиринты

Чтобы заглянуть под многокилометровую толщу воды и камня, исследователи применили анализ высокочастотных сейсмических волн. Результаты оказались странными: если продольные волны проходили через регион относительно легко, то поперечные — резко затухали. Такое поведение нехарактерно для обычной океанической плиты. Изучая данные с донных сейсмометров и островных станций, ученые поняли: под плато скрываются даечные рои — целые группы вертикальных пластов застывшей магмы, которые разрезают горизонтальные слои коры, создавая своеобразную "решетку".

"Мы видим, что геологические структуры на дне океана гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Эти вертикальные каналы свидетельствуют о мощных выбросах энергии, которые могли бы нарушить работу даже самых современных приборов, если бы мы попытались изучать их в реальном времени, используя физику света или лазерное сканирование", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учитель физики Александр Козлов.

Параметр Характеристика плато Онтонг-Ява Возраст формирования 110-120 миллионов лет Внутренняя структура Горизонтальная слоистость с вертикальными магматическими дайками Сейсмическая аномалия Сильное затухание поперечных волн из-за вертикальных вторжений Геохимический процесс Рефертилизация мантийных пород под воздействием шлейфа

Рефертилизация: химическая перезагрузка мантии

Сейсмические волны под плато путешествуют подозрительно медленно. Одной структурной перестройкой это не объяснить — изменился сам состав камня. Ученые пришли к выводу, что произошла рефертилизация. Когда горячий мантийный шлейф поднимался к поверхности, он не только плавил кору, но и "накачивал" её новыми химическими элементами. Это превратило истощенную мантию в новую, обогащенную структуру. Такие процессы могли вызвать выброс огромного количества газов, повлиявших на экосистемы мезозойской эры, что сегодня могло бы быть интерпретировано системами искусственного интеллекта как биосигнатуры.

"Подобные изменения в земной коре — это эхо крупнейших катастроф прошлого. Понимание того, как магма взаимодействует с мантией, помогает нам реконструировать облик древней Земли и предсказывать, как планета будет реагировать на тектонические сдвиги в будущем", — отметил в беседе с Pravda.Ru геолог Алексей Трофимов.

Ответы на популярные вопросы о плато Онтонг-Ява

Почему плато Онтонг-Ява называют крупнейшим в мире?

Оно занимает площадь около 2 миллионов квадратных километров и имеет толщину коры до 30-35 километров, что в три раза превышает средние показатели для океанического дна. Это самая большая область излияния базальтов на планете.

Что такое даечные рои, найденные учеными?

Это системы вертикальных пластов застывшей магмы, которые образовались, когда расплавленная порода под давлением заполняла трещины в коре. Они служат "скелетом" плато и свидетельствуют о чрезвычайной интенсивности извержения.

Как рефертилизация влияет на свойства Земли?

Этот процесс меняет физическую плотность и минеральный состав мантии. Он показывает, что мантия может не только истощаться при извержениях, но и восстанавливать свой химический баланс за счет глубинных шлейфов магмы.

Может ли подобное извержение повториться сегодня?

В ближайшей геологической перспективе признаков формирования подобных мега-плато нет. Однако изучение Онтонг-Ява помогает понять, как такие события влияли на глобальное потепление и закисление океанов в прошлом.

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