Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Аромат ванили и ночное цветение: как вырастить "ванильное облако" из семян прямо на подоконнике
Склады забиты машинами: почему попытка дождаться осени обернется потерей денег
Безопасность водителей под ударом: самовольный тюнинг оптики спровоцировал гнев ГИБДД
Ставки подняты до предела: Восточный экономический форум заставит бизнес сменить стратегию
Недвижимость становится реальностью для многих льготников: вскрылись детали масштабной региональной реформы
Многочасовые поездки остались в прошлом: диагностика детей в Приамурье выйдет за пределы клиник
Пассажиры оказались в ловушке: туман в Кузбассе заставил авиакомпании пойти на экстренные меры
Заводы уходят в тень: новые установки по производству удобрений изменят рынки развивающихся стран
Тихая охота закончилась провалом: рыболовные участки Сахалина перешли на самоконтроль

Античный стереотип рухнул: как римские женщины управляли винными и денежными потоками

Наука

Историки годами лепили из античных "виликов" образ обычных ключниц. Считалось, что их удел — бесконечная уборка, стряпня и присмотр за рабами. Этот миф цементировали тексты Ксенофонта, советовавшего женщинам сидеть дома у ткацкого станка. Доктор Тамара Левит из Мельнбургского университета сдула пыль с первоисточников. Выводы оказались разгромными для академической рутины: вилики управляли сложнейшими аграрными производствами, приносившими огромную прибыль.

Виноград
Фото: flickr.com by Caspar Diederik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Виноград

Технологический менеджмент в Риме

Луций Юний Модерат Колумелла в труде "О сельском хозяйстве" разложил обязанности вилики по полочкам. Это не уборка пыли. Речь о полноценном контроле физических процессов. Женщина отжимала сок из винограда, настраивала брожение и добавляла консерванты: соль, полынь и уваренное сусло. Масштабы впечатляют: вилики руководили прессами, перерабатывавшими 50-100 тысяч литров продукции ежегодно. Это полноценный заводской цикл, где ошибка стоила годовой выручки имения, а не просто пригоревшего ужина.

"Работа вилики — это управление сложными реакциями в нестабильных условиях. Современные ядерные и химические технологии требуют такого же строгого контроля за параметрами внешней среды, как производство вина в античности", — отметил учёный-химик Илья Сафронов.

Магия против плесени

Раскопки показывают: на римских виллах стояли алтари прямо в цехах. Вилика была обязана проводить ритуалы для защиты вина от скисания. Для античного человека это не суеверие, а контроль климатических факторов и микробиологии. Если вино плесневело, вилика отвечала за потерю товарной ценности. Мозаики часто фиксируют женщин, подносящих дары Юпитеру у производственных площадок.

Тип деятельности Традиционный взгляд Археологические факты
Работа с вином Присмотр за челядью Управление брожением (до 100к литров)
Религия Домашние молитвы Ритуальный менеджмент защиты сырья

Данные археологии бьются с описаниями в текстах древних авторов. Мы часто видим мир через кривое зеркало литературных стереотипов, забывая о сухой статистике и технической реальности, изучаемой сегодня с помощью алгоритмов ИИ.

"Считать успех древних производств случайностью — ошибка. Это был менеджмент, требующий знаний биологии бактерий и физики хранения", — разъяснил историк науки Сергей Белов.

Вилика — топ-менеджер древности

Ни одна вилика не оставила дневников. Но по документам Колумеллы видна суть: она была стержнем аграрного бизнеса. Ее решения по консервации напрямую влияли на прибыль. Это был управленческий пост с полной ответственностью за результат всей цепочки поставок имения. Римляне ценили женский труд в товарном секторе гораздо выше, чем диктуют нам более поздние литературные клише.

Ответы на популярные вопросы о роли женщин в древности

Означает ли это равенство полов?

Нет, это означает наличие специализированной профессиональной ответственности, не зависящей от пола в контексте производственной эффективности.

Почему раньше решили, что они просто ключницы?

Исследователи долгое время опирались на идеологические тексты (Ксенофонт), игнорируя технические записи о производстве.

Могла ли вилика распоряжаться деньгами?

Да, управление производством продукции с такими объемами подразумевало контроль над закупкой консервантов и логистикой реализации.

Есть ли доказательства в археологии?

Раскопки вилл с промышленными прессами и алтарями подтверждают наличие организованного производственного центра, возглавляемого виликой.

Читайте также

Экспертная проверка: учёный-химик Илья Сафронов, историк науки Сергей Белов
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Сейчас читают
Тихий океан раскрыл свою самую темную тайну: под водой нашли следы катастрофы, изменившей Землю
Экология
Тихий океан раскрыл свою самую темную тайну: под водой нашли следы катастрофы, изменившей Землю
После этой атаки Wildberries уже не будет прежним: всплыли первые оценки ущерба
Финансы
После этой атаки Wildberries уже не будет прежним: всплыли первые оценки ущерба
Доллар, евро и юань пошли вверх: что означает новый виток ослабления рубля для россиян
Экономика и бизнес
Доллар, евро и юань пошли вверх: что означает новый виток ослабления рубля для россиян
Популярное
Кабачок не терпит муку: другая панировка удержала все соки и вывела корочку в золото

Овощ с нежной мякотью легко теряет форму на сковороде, но один незаметный шаг меняет текстуру и оставляет корочку ровной, сухой и аппетитной.

Кабачок не терпит муку: другая панировка удержала все соки и вывела корочку в золото
Дешевле Geely и Changan: в Россию поехали "китайские" японцы
Дешевле Geely и Changan: в Россию поехали "китайские" японцы
После этой атаки Wildberries уже не будет прежним: всплыли первые оценки ущерба
Автосалоны не успевают привозить машины: российские электрокары стали дефицитом и собрали очереди
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Выглядят как из элитного магазина: 4 идеи использования веток в декоре участка
Огненный хаос в жилых кварталах: ночной налет на Курск обернулся тяжелыми последствиями для города
Похудел на 14 кг и не скрывает: Гарик Харламов назвал продукт, который помог
Похудел на 14 кг и не скрывает: Гарик Харламов назвал продукт, который помог
Последние материалы
Тихая охота закончилась провалом: рыболовные участки Сахалина перешли на самоконтроль
Космический обман зрения: блеск жидкого металла на Марсе привел к неожиданным выводам
Чиновники больше не справляются сами: Хабаровский край перестроит управление через нейросети
Рыба-призрак Байкала: прозрачное существо оказалось самым необычным обитателем древнего озера
Наука вышла за пределы сезона: новый корпус на Сахалине обеспечил ученым круглогодичный доступ
Античный стереотип рухнул: как римские женщины управляли винными и денежными потоками
Логистика каменного века поражает: древний расчет обеспечил едой людей на тысячи лет
Природа создала живой металл: открытие в Вене изменило представление о прочности тканей
Обрести стройность без стресса: почему интервальное голодание — это самая устойчивая диета в мире
Пастбища превратились в цифровые зоны: Новая Зеландия применила метод, что сократило издержки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.