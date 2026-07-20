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Млечный Путь посмеялся над астрономами: давний миф о центре галактики рухнул на глазах

Наука

Астрофизики десятилетиями смотрели в центр Млечного Пути и видели там то, чего не было. Гигантская газовая петля — Галактическая центральная доля — долгое время считалась выбросом из сверхмассивной черной дыры. Ученые из Гейдельбергского университета поставили точку в этом споре. Объект оказался ближе к нам, чем предполагали, и к ядру Галактики не имеет ровного счета никакого отношения.

Млечный путь
Фото: commons.wikimedia.org by Giannismanthosg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Млечный путь

Петля великого заблуждения

В научных кругах "петлю" называли тестом Роршаха для астрофизики. Исследователи видели в ней что угодно — от следов взрывов сверхновых до выбросов материи. Теперь структуру предлагают именовать "Петлей великого заблуждения". Она находится на расстоянии 6520 световых лет. Старые оценки ошибочно отодвигали ее на 26 тысяч световых лет, прямо в центр Галактики.

"Ошибка возникла из-за попытки натянуть локальные объекты на масштабные процессы в ядре. Астрономы путали передний план с фоном, как при съемке черных дыр в кино", — предположил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Секрет космической маскировки

Центр Галактики — перенаселенный район. Здесь миллиарды звезд, купы газа и дорожки пыли перекрывают друг друга. Радиодиапазон, где изначально изучали "петлю", только путал карты. Нижние края структуры просто сливались с диском Галактики. Астрономы видели не замкнутую сферу, а размытую арку, "корни" которой якобы уходили глубоко в ядро. На деле — обычная оптическая иллюзия, вызванная плотностью объектов на пути наблюдения.

Параметр Старые данные
Дистанция 26 000 световых лет (ядро)
Уточненная дистанция 6 520 световых лет

Подобные ошибки случаются даже при использовании продвинутых алгоритмов ИИ, если исходные данные не фильтруются по дистанции. Астрономия требует железной логики, иначе легко принять желаемое за действительное.

Детективная работа астрофизиков

Чтобы "пробить" завесу из пыли, ученые обратились к данным обзора SDSS-V. Они переключились на оптику и инфракрасный диапазон. Сигналом стала ионизированная сера. Красный диапазон ее длинных волн проходит сквозь пыль, будто через прозрачное стекло. Это открыло истинную форму объекта — замкнутую сферу. Сравнение с трехмерной картой Млечного Пути позволило вычислить точный адрес "гостьи".

Реальная природа объекта

"Петля" оказалась обычным водородным пузырем с диаметром 115 световых лет. Его подсвечивает ультрафиолет близких массивных звезд. Аналогичный механизм создает погодные аномалии на Земле — сложная динамика, которую ошибочно принимают за катастрофу. Это просто остатки работы сверхновых, выдувших полости в межзвездном веществе, подобно тому как квантовый тепловой двигатель перераспределяет энергию в микромасштабах.

"Ошибка в сорок лет показывает, что даже в изученных участках мы часто видим миражи. Важно проверять данные, а не просто строить красивые теории", — констатировал в беседе с Pravda.Ru астроном Павел Громов.

Ответы на популярные вопросы о структуре

Почему астрономы так долго ошибались?

Плотность звезд и пыли в плоскости Галактики колоссальна. Проекция объектов на одну линию обзора создает иллюзию глубины.

Чем на самом деле оказалась "петля"?

Это пузырь из горячего водорода, сформированный давлением излучения близких звезд и вспышками сверхновых.

Почему выбрали название "Петля великого заблуждения"?

Это ирония над сорока годами попыток ученых найти там что-то невероятное, в то время как объект оказался обычным космическим феноменом.

Помогут ли эти данные в изучении других галактик?

Безусловно. Это урок того, как важно правильно вычислять дистанцию к объектам в перенаселенных звездных полях.

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Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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