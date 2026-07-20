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Утомительный ритуал сломан: одежду больше не надевают, она сама полезла на тело

Наука

Инженеры из Кореи и США придумали, как избавить человека от утомительной рутины надевания одежды. Команда исследователей из KAIST и Стэнфордского университета создала систему, действующую подобно вьющимся растениям. Ткань костюма сама натягивается на тело под напором воздуха. Механизм напоминает рост плюща, плотно обвивающего опору.

Застежка-молния
Фото: https://pixabay.com by Alexas_Fotos is licensed under Free
Застежка-молния

Принцип работы "бионического плюща"

Автор идеи Ким Нам Гюн вдохновился дождем во время поездки на велосипеде. Он представил устройство, позволяющее мгновенно надеть влагозащитный слой прямо на ходу. Внутри ткани размещены мягкие трубки. Воздух заставляет эти элементы распрямляться. Процесс роста происходит только на кончиках. Конструкция плавно скользит, огибая любые изгибы фигуры.

"Такой путь движения позволяет системе игнорировать сложные алгоритмы, которые часто требуют искусственный интеллект на каждом этапе", — отметил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Биомеханика против жестких конструкций

Система успешно прошла проверку на поверхностях с разной текстурой: от липких до неровных. Костюм адаптируется к позе человека автоматически. Пользователь может идти или садиться — механика не требует замирать на месте. Весь цикл занимает десять секунд. В отличие от традиционных технологий, здесь нет громоздких датчиков положения.

Характеристика Традиционный экзоскелет Новая система KAIST/Стэнфорд
Тип управления Сложные алгоритмы и сенсоры Физический рост трубок
Свобода действий Ограничена жесткой рамой Полная подвижность пользователя

Профессор Рю Джи Хван подчеркивает, что развитие механики часто незаслуженно уходит на второй план. Программируемые сети важны, но "железная" надежность защищает системы в критических условиях, где сбои ПО недопустимы.

От спасателей до людей с ограниченными возможностями

Разработчики планируют внедрить технологию в медицину и экстренные службы. Ликвидаторам аварий требуются секунды, чтобы подготовить квантовый тепловой двигатель или иное оборудование. Самооблачение в защитную форму сэкономит драгоценное время. В производстве чипов технология обеспечит стерильность, исключая долгие манипуляции со сложной одеждой.

"Использование таких мягких манипуляторов в промышленности — шаг к повышению безопасности, так как исключается человеческий фактор при фиксации элементов защиты", — констатировал в беседе с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Ответы на популярные вопросы о самонадевающейся одежде

Нужна ли внешней системе подпитка от сети?

Прототип использует сжатый воздух, что делает его достаточно автономным после накачки резервуаров.

Подходит ли такой костюм для детей?

Технология масштабируема, но пока тестировалась на стандартных размерах для взрослых.

Что случится при разрыве трубки?

Система мягкая, поэтому ее повреждение не нанесет травм человеку, давление в трубках безопасно.

Когда технология попадет в магазины?

Пока проект находится на лабораторном уровне, сроки серийного выпуска не определены.

"Материалы, используемые в таких разработках, напоминают гибкие полимеры, применяемые для создания защитных покрытий в агрессивных средах", — добавил в беседе с Pravda.Ru ученый-химик Илья Сафронов.

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Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев, ученый-химик Илья Сафронов
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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