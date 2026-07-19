Космический обман зрения: алгоритмы ИИ приняли обычные камни за признаки внеземной жизни

Анализ работы алгоритмов поиска внеземной жизни показал, что системы искусственного интеллекта склонны ошибочно принимать неживые структуры за биологические объекты. Эта особенность ограничивает автономное использование ИИ при поиске биосигнатур, так как инструменты часто выдают ложноположительные результаты при встрече с редкими геологическими или атмосферными явлениями.

Фото: NewsInfo.Ru by Дмитрий Грачёв, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Космическая струна

Проблема ложных биосигнатур

В основе исследования лежит анализ моделей ИИ, которые используются для обработки данных с экзопланет. Эти системы обучаются на массивах известных астрономических данных, чтобы находить закономерности, характерные для жизни. Однако проверка показала, что алгоритмы плохо справляются с разграничением природных минеральных образований и потенциальных биологических структур.

Метод работы ИИ основан на поиске определенных паттернов в данных. Когда система сталкивается с необычными, но неживыми объектами, которые по форме или химическому составу напоминают биологические признаки, она классифицирует их как признаки жизни. Таким образом, инструмент не "понимает" суть жизни, а лишь сопоставляет визуальные или спектральные сходства.

Биофизик Алексей Корнилов отмечает, что подобные ошибки возникают из-за сложности определения универсального критерия жизни. Если модель обучена на ограниченном наборе земных биосигнатур, любой экзотический природный процесс может быть ошибочно интерпретирован как биологический.

Границы применимости и риски

Результаты работы позволяют утверждать, что текущие модели ИИ не могут служить единственным источником подтверждения наличия жизни. Ошибка в интерпретации данных может привести к неоправданному расходу ресурсов космических миссий на исследование объектов, которые в итоге окажутся обычными скалами или облаками газа.

Работа не доказывает, что ИИ бесполезен, но указывает на отсутствие механизмов внутренней верификации, которые позволили бы алгоритму самостоятельно отсекать ложные срабатывания. В материале не приводятся конкретные названия моделей или объем использованных датасетов, что затрудняет оценку того, какие именно архитектуры ИИ наиболее уязвимы.

Для повышения точности необходима разработка алгоритмов, способных отличать сложные abiotic-процессы от биологических, а также обязательная проверка результатов человеком. Работа подтверждает, что ИИ на данном этапе эффективен как фильтр для первичного отсева данных, но не как инструмент окончательного вывода.

Экспертная проверка: Алексей Корнилов, биофизик