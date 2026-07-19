Космос оказался куда агрессивнее: данные Уэбба перевернули представления о росте древних галактик

С помощью космического телескопа "Джеймс Уэбб" (JWST) астрономы получили изображение скопления галактик MACS J0553.4-3342, которое работает как гигантская гравитационная линза. Это позволило зафиксировать свет древних галактик, возникших менее чем через миллиард лет после Большого взрыва.
Объект расположен в созвездии Голубя. В центре скопления находятся две массивные эллиптические галактики, окруженные группами более мелких звездных систем. Анализ света, который шел до Земли около 4,4 миллиарда лет, показал, что эти две группы сейчас находятся в процессе слияния. Центральные галактики уже один раз прошли друг сквозь друга и в настоящий момент разделены расстоянием примерно в 1 миллион световых лет. Со временем гравитация стянет их обратно в единый массив.
Основной научный интерес представляют оранжевые дуги по краям снимка. Это результат гравитационного линзирования: массивная концентрация материи в скоплении искривляет пространство-время, заставляя свет от более далеких и тусклых объектов огибать препятствие и усиливаться, подобно тому как это делает стеклянная линза.
Астрофизик Алексей Руднев поясняет, что гравитационные линзы позволяют видеть объекты, которые в обычном состоянии слишком слабы для регистрации даже самыми мощными телескопами. Искажения света могут приводить к появлению нескольких копий одного и того же объекта: так, три яркие точки в левой дуге на снимке являются тремя изображениями одной и той же далекой галактики.
Данные наблюдения подтверждают тенденцию, выявленную с помощью JWST: древнейшие звезды и галактики во Вселенной росли быстрее и становились массивнее, чем предсказывают текущие космологические модели. Однако работа пока не дает окончательного ответа на вопрос, почему реальный рост первых структур противоречит теоретическим расчетам.
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