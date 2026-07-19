Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врачи больше не будут ждать: новые правила диагностики в Белоруссии изменили путь пациента
Природа едва не погибла в Богудонии: масштабный разлив нефти заставил город мобилизовать всех
Теснота не обязана душить: как визуально увеличить комнату светом без перепланировки
Меньше кошки, а хлопот больше, чем с овчаркой: почему миниатюрные собаки обходятся так дорого
Опасная прополка в жару: этот минутный ритуал защитит дачников от вызова скорой
Цены в эксклаве вышли из берегов: региональные показатели перегнали общероссийский уровень
Смелый шаг в сторону экологии: новые мощности в Москве лишат речные маршруты старых проблем
Струя превратилась в ржавчину: разберитесь в зонах ответственности служб, пока не затопило соседей
Тысяча детей уже пострадала: Омская область прибегнет к экстренным мерам защиты в районах

Космос оказался куда агрессивнее: данные Уэбба перевернули представления о росте древних галактик

Наука

С помощью космического телескопа "Джеймс Уэбб" (JWST) астрономы получили изображение скопления галактик MACS J0553.4-3342, которое работает как гигантская гравитационная линза. Это позволило зафиксировать свет древних галактик, возникших менее чем через миллиард лет после Большого взрыва.

Активная галактика с джетом
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Активная галактика с джетом

Объект расположен в созвездии Голубя. В центре скопления находятся две массивные эллиптические галактики, окруженные группами более мелких звездных систем. Анализ света, который шел до Земли около 4,4 миллиарда лет, показал, что эти две группы сейчас находятся в процессе слияния. Центральные галактики уже один раз прошли друг сквозь друга и в настоящий момент разделены расстоянием примерно в 1 миллион световых лет. Со временем гравитация стянет их обратно в единый массив.

Основной научный интерес представляют оранжевые дуги по краям снимка. Это результат гравитационного линзирования: массивная концентрация материи в скоплении искривляет пространство-время, заставляя свет от более далеких и тусклых объектов огибать препятствие и усиливаться, подобно тому как это делает стеклянная линза.

Астрофизик Алексей Руднев поясняет, что гравитационные линзы позволяют видеть объекты, которые в обычном состоянии слишком слабы для регистрации даже самыми мощными телескопами. Искажения света могут приводить к появлению нескольких копий одного и того же объекта: так, три яркие точки в левой дуге на снимке являются тремя изображениями одной и той же далекой галактики.

Данные наблюдения подтверждают тенденцию, выявленную с помощью JWST: древнейшие звезды и галактики во Вселенной росли быстрее и становились массивнее, чем предсказывают текущие космологические модели. Однако работа пока не дает окончательного ответа на вопрос, почему реальный рост первых структур противоречит теоретическим расчетам.

Экспертная проверка:
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Сейчас читают
Огонь парализовал Ногинск: из-за пожара на нефтебазе перекрыли ключевые дороги
Московская область
Огонь парализовал Ногинск: из-за пожара на нефтебазе перекрыли ключевые дороги
Доллар, евро и юань пошли вверх: что означает новый виток ослабления рубля для россиян
Экономика и бизнес
Доллар, евро и юань пошли вверх: что означает новый виток ослабления рубля для россиян
Похудел на 14 кг и не скрывает: Гарик Харламов назвал продукт, который помог
Шоу-бизнес
Похудел на 14 кг и не скрывает: Гарик Харламов назвал продукт, который помог
Популярное
Земля ушла из-под ног в четыре утра: мощный удар на границе Алтая и Новосибирской области изменил тишину

Ранним утром жители двух регионов ощутили мощные подземные толчки, эпицентр которых оказался в непосредственной близости от населенных пунктов.

Земля ушла из-под ног в четыре утра: мощный удар на границе Алтая и Новосибирской области изменил тишину
Wildberries снял с продажи товары, находившиеся на атакованных складах в Котовске и Электростали. Что дальше?
Wildberries снял с продажи товары, находившиеся на атакованных складах в Котовске и Электростали. Что дальше?
Десять лет прогресса смыло в бак: новое постановление обрекает современные иномарки на гибель
Кабачок не терпит муку: другая панировка удержала все соки и вывела корочку в золото
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Граница закрылась окончательно: Эстония лишилась последних законных путей доставки грузов в РФ
Котлы сгорели на восемьдесят процентов: Севастополь примет решение, которое изменит быт миллионов
Семейный автомобиль перестал быть доступным: сменил статус и переехал в премиум-сегмент
Семейный автомобиль перестал быть доступным: сменил статус и переехал в премиум-сегмент
Последние материалы
Тысяча детей уже пострадала: Омская область прибегнет к экстренным мерам защиты в районах
Больше никаких многокилометровых хвостов: Оренбургская область ликвидировала коллапс на заправках
Физика вышла на новый уровень: микроскопическое устройство научили добывать энергию из холода
Космический обман зрения: алгоритмы ИИ приняли обычные камни за признаки внеземной жизни
Планы на дорогу рухнули: движение по трассе Р-23 на выходных будет серьезно затруднено
Город, который все проезжали мимо, получил второй шанс: Тверь ворвалась в туристическую элиту России
Слишком круто для обычной школы: оснащение классов изменило подход к урокам в учреждении № 10
Зерновые захватили гектары: резкий рост площадей в Предгорном округе предопределил будущий итог
Китай отвернулся от старых поставщиков: один газовый игрок получил неожиданный шанс на миллиарды
Невидимый враг убивает кошек за дни: что нужно знать о вирусе кальцивироза
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.