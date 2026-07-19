Научный прорыв в Сингапуре: обычный лазер заменил сложнейшие метаматериалы в физике

Физики из Технологического университета Наньянга (NTU Singapore) нашли способ создавать стабильные световые структуры, называемые оптическими скирмионами, без использования дорогостоящих метаматериалов. Исследователи применили классический эффект дифракции света, что упрощает генерацию и изучение этих объектов. Работа опубликована в журнале Optica.
Оптические скирмионы представляют собой частицеподобные вихревые структуры в свойствах света. Их топология напоминает иголки ежа, направленные в разные стороны. Благодаря своей устойчивости к деформациям, такие структуры перспективны для создания новых систем хранения данных, средств связи и фотонных вычислений.
Для создания скирмионов группа под руководством доцента Шэнь Ицзе использовала эффект "пятна Пуассона". Этот феномен возникает, когда когерентный источник света (лазер) направляется на небольшой круглый диск: в центре тени от диска появляется яркая светлая точка. Это происходит из-за дифракции — способности световых волн огибать препятствия.
Раньше для получения подобных структур требовались метаматериалы — искусственно созданные микроструктуры, которые меняют свет способами, недоступными обычным веществам. Новый подход позволяет обойтись простым оптическим набором, что делает технологию доступнее для широкого круга ученых.
Учёный-физик Дмитрий Лапшин поясняет, что упрощение метода генерации позволяет исследователям сосредоточиться не на сложности создания объекта, а на изучении его физических свойств и взаимодействий.
В ходе экспериментов ученые обнаружили, что система с пятном Пуассона способна одновременно создавать четыре типа топологических полей: спиновые, стоксовы, электрические и магнитные скирмионы. Спин описывает вращательные характеристики света, а параметры Стокса определяют поляризацию — направление вибрации световых волн.
Компьютерное моделирование показало, что в пределах одного светового пятна разные свойства света меняют направление, образуя вихревые массивы стрелок. Возможность наблюдать несколько типов скирмионов в одном поле позволяет сравнивать их поведение и искать связи между электрическими и магнитными свойствами света.
Результат уточняет механизмы формирования топологических структур в оптике, однако авторы пока не протестировали практическое применение этих скирмионов в реальных вычислительных устройствах. Для этого потребуется разработка способов точного управления размером и формой структур в динамическом режиме.
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