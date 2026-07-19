Шесть световых лет от Земли — и полный провал: у ближайшей звезды нашли четыре планеты без шанса на жизнь

Система Звезды Барнарда, одного из ближайших соседей Солнца, оказалась пристанищем для четырех скалистых планет, чья природа полностью опровергает земные представления о геологии. Детальный анализ показал, что эти миры лишены атмосферы и состоят из минералов, неспособных удерживать воду. Вместо привычных нам силикатов недра этих планет наполнены периклазом, что делает их абсолютно сухими и враждебными для любой известной формы жизни.
Исследователи из Кембриджского университета установили, что химический состав планет напрямую зависит от их родительской звезды. Звезда Барнарда, красный карлик в шести световых годах от нас, перенасыщена магнием. Эта особенность передалась и её спутникам. В отличие от Земли, где магний образует оливины, способные хранить влагу в кристаллической решетке, на планетах системы Барнарда доминирует периклаз.
"Такое преобладание магния кардинально меняет внутреннюю структуру планеты. Если в наших недрах минералы работают как губка для воды, то периклаз инертен в этом плане. Это означает, что даже на этапе формирования такие миры были обречены на тотальную засуху", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.
Четыре обнаруженные планеты по размеру занимают промежуточное положение между Марсом и Венерой. Подобный тип объектов отсутствует в нашей Солнечной системе, что делает их уникальным полигоном для изучения эволюции малых каменистых тел. Однако надежды найти там хотя бы следы примитивных организмов тают: без воды и привычного минерального цикла жизнь не имеет шансов на старт.
Даже самая далекая планета в исследуемой системе находится к своей звезде в десять раз ближе, чем Меркурий к Солнцу. Такая экстремальная близость в сочетании с малой массой планет привела к катастрофическим последствиям для их газовых оболочек. Ученые подсчитали, что любая атмосфера в таких условиях "сдувается" за пару миллиардов лет. Учитывая, что возраст Звезды Барнарда составляет около 10 миллиардов лет, эти планеты давно превратились в голые раскаленные или ледяные камни.
"Малая гравитация просто не в силах удержать летучие вещества против мощного потока излучения красного карлика. Это напоминает ситуацию с Луной, только масштаб эрозии здесь в разы выше из-за близости светила. Такие миры — это фактически обнаженные ядра", — отметил в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.
Интересно, что современные алгоритмы анализа позволяют моделировать эти процессы с высокой точностью. Исследования показывают, что человечество часто недооценивает жесткость условий вблизи других звезд. Пока одни мечтают о колонизации, расчеты парадигмы предсказания и физические модели указывают на бесперспективность многих близлежащих объектов для жизни.
Несмотря на тесноту, система Звезды Барнарда на удивление стабильна. Астрономы обнаружили явление орбитального резонанса: периоды обращения трех внутренних планет соотносятся как 9:12:16. Это гравитационное "дирижирование" не дает планетам сталкиваться или выбрасывать друг друга в открытый космос. Похожий механизм удерживает на своих путях спутники Юпитера, обеспечивая порядок в системе на протяжении миллиардов лет.
"Резонанс — это природный предохранитель. Без него столь плотно упакованная группа планет давно бы превратилась в хаос из обломков. Это лишнее доказательство того, что космос упорядочен даже там, где условия кажутся нам невыносимыми", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru астроном Павел Громов.
Изучение таких "неправильных" земель помогает науке понять, как выживают растения в экстремальных зонах, подобно тому как кустарники научились кормиться атмосферной пылью в засушливых районах Земли. Каждая новая находка, будь то инвазивные виды в океане или сухие планеты у красного карлика, расширяет наше понимание пределов адаптации материи.
|Характеристика
|Система Звезды Барнарда
|Тип планет
|Малые скалистые (субземли)
|Основной минерал
|Периклаз (богат магнием)
|Наличие атмосферы
|Отсутствует (утеряна)
|Стабильность орбит
|Высокая (за счет резонанса)
Главное отличие в химии: избыток магния привел к формированию периклаза вместо оливина. Периклаз не может удерживать воду, что делает планеты абсолютно сухими изнутри.
Ученые считают это крайне маловероятным. Отсутствие атмосферы, воды и близость к звезде создают радиационный фон и температурный режим, несовместимые с биологическими процессами.
Их удерживает орбитальный резонанс. Это математически точное соотношение периодов обращения, которое минимизирует гравитационные возмущения и предотвращает столкновения.
В обозримом будущем — нет. Учитывая отсутствие ресурсов и экстремальную радиацию, это гораздо сложнее, чем освоение Луны или Марса.
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