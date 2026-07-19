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Шесть световых лет от Земли — и полный провал: у ближайшей звезды нашли четыре планеты без шанса на жизнь

Наука » Экология » Космос

Система Звезды Барнарда, одного из ближайших соседей Солнца, оказалась пристанищем для четырех скалистых планет, чья природа полностью опровергает земные представления о геологии. Детальный анализ показал, что эти миры лишены атмосферы и состоят из минералов, неспособных удерживать воду. Вместо привычных нам силикатов недра этих планет наполнены периклазом, что делает их абсолютно сухими и враждебными для любой известной формы жизни.

Лунная пустыня
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Лунная пустыня

Минеральный состав: почему там нет воды

Исследователи из Кембриджского университета установили, что химический состав планет напрямую зависит от их родительской звезды. Звезда Барнарда, красный карлик в шести световых годах от нас, перенасыщена магнием. Эта особенность передалась и её спутникам. В отличие от Земли, где магний образует оливины, способные хранить влагу в кристаллической решетке, на планетах системы Барнарда доминирует периклаз.

"Такое преобладание магния кардинально меняет внутреннюю структуру планеты. Если в наших недрах минералы работают как губка для воды, то периклаз инертен в этом плане. Это означает, что даже на этапе формирования такие миры были обречены на тотальную засуху", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Четыре обнаруженные планеты по размеру занимают промежуточное положение между Марсом и Венерой. Подобный тип объектов отсутствует в нашей Солнечной системе, что делает их уникальным полигоном для изучения эволюции малых каменистых тел. Однако надежды найти там хотя бы следы примитивных организмов тают: без воды и привычного минерального цикла жизнь не имеет шансов на старт.

Потеря атмосферы под звездным ветром

Даже самая далекая планета в исследуемой системе находится к своей звезде в десять раз ближе, чем Меркурий к Солнцу. Такая экстремальная близость в сочетании с малой массой планет привела к катастрофическим последствиям для их газовых оболочек. Ученые подсчитали, что любая атмосфера в таких условиях "сдувается" за пару миллиардов лет. Учитывая, что возраст Звезды Барнарда составляет около 10 миллиардов лет, эти планеты давно превратились в голые раскаленные или ледяные камни.

"Малая гравитация просто не в силах удержать летучие вещества против мощного потока излучения красного карлика. Это напоминает ситуацию с Луной, только масштаб эрозии здесь в разы выше из-за близости светила. Такие миры — это фактически обнаженные ядра", — отметил в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Интересно, что современные алгоритмы анализа позволяют моделировать эти процессы с высокой точностью. Исследования показывают, что человечество часто недооценивает жесткость условий вблизи других звезд. Пока одни мечтают о колонизации, расчеты парадигмы предсказания и физические модели указывают на бесперспективность многих близлежащих объектов для жизни.

Орбитальный резонанс: как выживает система

Несмотря на тесноту, система Звезды Барнарда на удивление стабильна. Астрономы обнаружили явление орбитального резонанса: периоды обращения трех внутренних планет соотносятся как 9:12:16. Это гравитационное "дирижирование" не дает планетам сталкиваться или выбрасывать друг друга в открытый космос. Похожий механизм удерживает на своих путях спутники Юпитера, обеспечивая порядок в системе на протяжении миллиардов лет.

"Резонанс — это природный предохранитель. Без него столь плотно упакованная группа планет давно бы превратилась в хаос из обломков. Это лишнее доказательство того, что космос упорядочен даже там, где условия кажутся нам невыносимыми", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru астроном Павел Громов.

Изучение таких "неправильных" земель помогает науке понять, как выживают растения в экстремальных зонах, подобно тому как кустарники научились кормиться атмосферной пылью в засушливых районах Земли. Каждая новая находка, будь то инвазивные виды в океане или сухие планеты у красного карлика, расширяет наше понимание пределов адаптации материи.

Характеристика Система Звезды Барнарда
Тип планет Малые скалистые (субземли)
Основной минерал Периклаз (богат магнием)
Наличие атмосферы Отсутствует (утеряна)
Стабильность орбит Высокая (за счет резонанса)

Ответы на популярные вопросы о системе Звезды Барнарда

Почему планеты Звезды Барнарда не похожи на Землю?

Главное отличие в химии: избыток магния привел к формированию периклаза вместо оливина. Периклаз не может удерживать воду, что делает планеты абсолютно сухими изнутри.

Есть ли шанс найти там жизнь?

Ученые считают это крайне маловероятным. Отсутствие атмосферы, воды и близость к звезде создают радиационный фон и температурный режим, несовместимые с биологическими процессами.

Как планеты удерживаются на своих местах так близко к звезде?

Их удерживает орбитальный резонанс. Это математически точное соотношение периодов обращения, которое минимизирует гравитационные возмущения и предотвращает столкновения.

Может ли человечество колонизировать эти миры?

В обозримом будущем — нет. Учитывая отсутствие ресурсов и экстремальную радиацию, это гораздо сложнее, чем освоение Луны или Марса.

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Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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