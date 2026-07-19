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Илон Маск предрек конец привычного интернета: миллионы скоро забудут, что такое браузер

Наука » Технологии

Эпоха привычного интернет-серфинга подходит к концу: Илон Маск предсказал скорое исчезновение веб-браузеров и сайтов. Глава Tesla и SpaceX считает, что на смену поисковым строкам и вкладкам придут автономные ИИ-агенты, которые будут взаимодействовать с сетью вместо человека. Пользователям больше не придется годами оттачивать навыки поиска нужной информации — умные помощники возьмут на себя роль персональных проводников в цифровом пространстве.

Илон Маск
Фото: commons.wikimedia.org by Justin Pacheco, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Илон Маск

Смерть браузеров: почему сайты станут не нужны

Дискуссия о радикальной трансформации интернета развернулась в социальной сети X. Пользователь Rational Aussie высказал мнение, что текущий формат работы в сети — открытие браузера и ручной переход по ссылкам — станет анахронизмом гораздо быстрее, чем кажется. Основой нового взаимодействия станут программные агенты на базе искусственного интеллекта. Маск кратко, но однозначно поддержал этот прогноз, фактически подписав "смертный приговор" привычным интерфейсам.

"Классический браузер сегодня — это лишь громоздкое звено между запросом и результатом. Когда нейросеть сможет самостоятельно собирать данные из сотен источников, необходимость заходить на конкретный портал просто отпадет. Мы перейдем от потребления контента на сайтах к потреблению готовых решений", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Идея заключается в том, что ИИ-агент будет воспринимать команды на естественном языке, анализировать структуру веба и выдавать конечный результат — будь то покупка билетов, бронирование отеля или подборка научных фактов. Это напоминает то, как нейронные связи в современных интерфейсах позволяют управлять техникой силой мысли: человек ставит цель, а система берет на себя всю техническую рутину.

Цифровые агенты против привычного софта

К обсуждению присоединился известный немецкий разработчик Марк Кречманн, автор медиаплеера Amarok. Он расширил прогноз, заявив, что под угрозой уничтожения находятся не только браузеры, но и подавляющее большинство прикладных программ. Новая парадигма предполагает переход к персонализированным цифровым помощникам, которые будут существовать как надстройка над операционной системой или внутри облака, выполняя задачи автономно.

"Мы наблюдаем физику процесса замещения инструментов. Раньше для каждой задачи был свой прибор, теперь всё объединяется в единый интеллект. Это похоже на то, как сложные движения континентов меняют облик планеты — старая карта программного обеспечения просто перестанет существовать", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Хотя Маск не озвучил конкретные сроки, технологическая гонка в США уже идет полным ходом. Пока одни компании запускают орбитальный отражатель для освещения Земли, софтверные гиганты пытаются первыми создать универсального "агента", который сделает Google или Safari бесполезными. Однако такой переход несет и риски: концентрация управления интернетом в руках нескольких ИИ-систем может привести к тотальной зависимости юзеров от алгоритмов.

"Главный риск здесь не в исчезновении кнопок, а в потере контроля над процессом поиска. Если ИИ-агент сам решает, какой сайт прочитать и что вам пересказать, он может незаметно манипулировать вашим мнением, отсекая неудобные факты", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Параметр Традиционный интернет Будущее ИИ-агентов
Инструмент доступа Браузер (Chrome, Safari) Цифровой агент (интерфейс голоса/чата)
Поиск информации Ручной переход по ссылкам Автоматический синтез ответа
Роль пользователя Активный исследователь Постановщик задач (заказчик)

Ответы на популярные вопросы о будущем без браузеров

Зачем Илону Маску поддерживать отказ от браузеров?

Его компания xAI развивает модель Grok, которая нацелена на прямое извлечение смыслов из данных. Отказ от браузеров сделает нейросети основным "входом" в интернет, что выгодно разработчикам ИИ.

Куда денутся сайты, если их никто не будет открывать?

Сайты могут превратиться в хранилища чистых данных для API, ориентированные на чтение ботами, а не людьми. Дизайн и верстка в привычном понимании станут вторичными.

Когда ожидать исчезновения браузеров?

Маск не назвал дат, но эксперты полагают, что постепенное замещение функций поиска ИИ-ассистентами произойдет в ближайшие 5-10 лет.

Будет ли это безопасно для личных данных?

Это главная проблема. Агент должен знать о пользователе всё, чтобы быть эффективным, что создает огромные риски утечек в случае кибератак.

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Экспертная проверка: инженер по информационной безопасности Максим Петров, учёный-физик Дмитрий Лапшин
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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