Планета на пороге климатического хаоса: чем опасен супер-Эль-Ниньо и кого накроет первым

Мировой океан вскипел до рекордных 21 °C, а синоптики официально забили тревогу: на планету надвигается супер-Эль-Ниньо. Летом 2026 года термин, знакомый только метеорологам и перуанским рыбакам, стал главным триггером для мировых рынков и правительств. Пока Тихий океан перестраивает свои течения, человечество готовится к климатическим качелям, где на одном конце — испепеляющая засуха, а на другом — разрушительные потопы.

Фото: commons.wikimedia.org by NASA Goddard Space Flight Center from Greenbelt, MD, USA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Планета Земля

Что такое Эль-Ниньо и почему оно "ломает" погоду

Эль-Ниньо — это не шторм и не циклон. Это глобальное перераспределение тепла в Тихом океане. Представьте себе гигантскую кастрюлю с водой: обычно ее подогревают с одного бока, но раз в несколько лет горелка перемещается.

Когда центральные и восточные районы океана прогреваются на 0,5 °C и выше нормы в течение нескольких месяцев, метеорологи фиксируют старт явления. С испанского термин переводится как "мальчик" — так рыбаки в Перу назвали теплое течение, приходящее к Рождеству.

"Эль-Ниньо — это не просто локальная аномалия. Это мощный сброс энергии в атмосферу. Когда поверхность океана греется, планету начинает реально лихорадить, меняются траектории движения воздушных масс", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Механика процесса: когда океан меняет правила

В "мирное" время пассаты гонят теплую воду от Америки к Австралии. Там образуется слой кипятка, который выше уровня остального океана на 60 см. У берегов Перу из глубин поднимается холодная вода, полная рыбы.

Во время Эль-Ниньо ветра слабеют. Весенняя погода в тропиках меняется: теплая вода несется назад к Южной Америке огромным "языком". Это петля обратной связи: теплый океан еще сильнее тормозит ветер. Система гниет, ломая привычные прогнозы погоды на других континентах.

Явление Что происходит с водой Эль-Ниньо Аномальное нагревание (до +18 месяцев) Ла-Нинья Аномальное охлаждение (до 3 лет)

Прогноз на 2026-2027: территория неизвестности

11 июня 2026 года метеорологическая служба NOAA объявила: Эль-Ниньо вернулось. Вероятность того, что явление станет "супер-эпизодом" и продержится до весны 2027 года, составляет 97%.

Некоторые эксперты предрекают взлет температуры на 3,6 °C выше нормы к ноябрю. Это грозит полным параличом метеобюро по всему миру. Если цифры подтвердятся, 2026 год станет самым жарким за всю историю наблюдений, обогнав экстремальное Эль-Ниньо 1997-1998 годов.

"Мы видим не просто потепление, а системный сбой. Когда средняя температура океана бьет рекорды, это провоцирует погодные экстремумы, которые невозможно предсказать старыми моделями", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru метеоролог Сергей Баранов.

Последствия для России и мира

Для европейской части страны "тихоокеанский мальчик" — гость далекий. Ожидается, что хорошая погода может смениться холодом из-за перестройки ветров. Однако Дальний Восток — Камчатка и Приморье — окажется под ударом прямого воздействия. Здесь возможны резкие скачки температур и ливни. Миру же угрожает "продовольственный шок".

Под угрозой урожаи риса в Индии, кофе во Вьетнаме и сахара в Бразилии. Аномальная жара в одних точках и наводнения в других могут обойтись глобальной экономике в 5,7 трлн долларов.

"Антропогенная нагрузка на экосистемы усиливает эффект Эль-Ниньо. Загрязнение океана и изменение климата делают природные циклы более агрессивными", — отметил в беседе с Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

Ответы на популярные вопросы о Эль-Ниньо

Это циклон?

Нет, это климатический режим. Но он заставляет непогоду работать на стероидах: усиливает тайфуны в Тихом океане и успокаивает ураганы в Атлантике.

Как часто это происходит?

Цикл повторяется каждые 2-7 лет. Между ними наступает нейтральная фаза или Ла-Нинья — период экстремального холода в тех же водах.

Почему это опасно для экономики?

Засуха в Азии губит рис, а дожди в Южной Америке — какао. Дефицит продуктов на мировом рынке взвинчивает цены повсеместно.

Читайте также