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После 10 лет паралича пациент вновь сжал руку: нейроимплант из Шанхая удивил весь мир медицины

Наука

Инженеры и хирурги Шанхая совершили технологический прорыв. Пациент с параличом конечностей после десятилетней давности аварии вновь управляет своей рукой. В дело вступил нейрокомпьютерный интерфейс, превращающий сигналы нейронов в механическое движение.

Мозг человека
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мозг человека

Техника вмешательства

В тело пациента вживили электронный чип. Устройство сканирует электрическую активность мозга. Алгоритмы распознают команды, которые человек отдает конечности. Информация уходит на роботизированную перчатку. Она сжимает и разжимает пальцы, повторяя биологические импульсы. Система работает почти без задержек.

"Синхронизация нервной системы и внешнего контура — это высший пилотаж цифровой инженерии. Сложность здесь не в железе, а в фильтрации шумов мозга", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по реагированию на инциденты (IR) Анна Климова.

Результаты тестирования

После десяти лет неподвижности пациент восстановил захват предметов. До операции нервный путь в спинном мозге был перебит. Теперь нейронные связи обходят поврежденный участок через внешний цифровой мост. Состояние человека стабильно. Контроль медиков подтверждает корректную передачу данных без сбоев.

Параметр Показатель
Время травмы 10 лет назад
Тип устройства Нейрокомпьютерный интерфейс

Данные показывают высокую точность считывания команд. Аппарат компенсирует утраченные моторные функции конечности, возвращая пациенту самостоятельность.

"Техногенные риски при интеграции имплантов требуют жесткого контроля. Ошибка в коде — и рука сработает некорректно", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности опасных производственных объектов Виталий Корнеев.

Перспективы нейротехнологий

Государственные органы одобрили систему для внедрения. Чиновники планируют масштабировать эту отрасль. Современные исследования доказывают: мозг пластичен и готов принимать новые инструменты. Это направление меняет медицину катастроф.

"Физика процесса заключается в расшифровке микровольт. По сути, это перевод с языка нейронов на двоичный код", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Ответы на популярные вопросы о нейроимплантах

Насколько безопасна установка чипа?

Врачи проводят тщательное обследование. Все жизненные показатели пациента остаются в пределах нормы после операции.

Сколько времени нужно на привыкание?

Система начинает передавать четкие сигналы сразу после калибровки интерфейса.

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Экспертная проверка: специалист по реагированию на инциденты Анна Климова, инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев, учёный-физик Дмитрий Лапшин
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
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