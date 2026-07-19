После 10 лет паралича пациент вновь сжал руку: нейроимплант из Шанхая удивил весь мир медицины

Инженеры и хирурги Шанхая совершили технологический прорыв. Пациент с параличом конечностей после десятилетней давности аварии вновь управляет своей рукой. В дело вступил нейрокомпьютерный интерфейс, превращающий сигналы нейронов в механическое движение.
В тело пациента вживили электронный чип. Устройство сканирует электрическую активность мозга. Алгоритмы распознают команды, которые человек отдает конечности. Информация уходит на роботизированную перчатку. Она сжимает и разжимает пальцы, повторяя биологические импульсы. Система работает почти без задержек.
"Синхронизация нервной системы и внешнего контура — это высший пилотаж цифровой инженерии. Сложность здесь не в железе, а в фильтрации шумов мозга", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по реагированию на инциденты (IR) Анна Климова.
После десяти лет неподвижности пациент восстановил захват предметов. До операции нервный путь в спинном мозге был перебит. Теперь нейронные связи обходят поврежденный участок через внешний цифровой мост. Состояние человека стабильно. Контроль медиков подтверждает корректную передачу данных без сбоев.
|Параметр
|Показатель
|Время травмы
|10 лет назад
|Тип устройства
|Нейрокомпьютерный интерфейс
Данные показывают высокую точность считывания команд. Аппарат компенсирует утраченные моторные функции конечности, возвращая пациенту самостоятельность.
"Техногенные риски при интеграции имплантов требуют жесткого контроля. Ошибка в коде — и рука сработает некорректно", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности опасных производственных объектов Виталий Корнеев.
Государственные органы одобрили систему для внедрения. Чиновники планируют масштабировать эту отрасль. Современные исследования доказывают: мозг пластичен и готов принимать новые инструменты. Это направление меняет медицину катастроф.
"Физика процесса заключается в расшифровке микровольт. По сути, это перевод с языка нейронов на двоичный код", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.
Врачи проводят тщательное обследование. Все жизненные показатели пациента остаются в пределах нормы после операции.
Система начинает передавать четкие сигналы сразу после калибровки интерфейса.
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