Ответ Маску задерживается: что случилось с российской многоразовой ракетой "Амур-СПГ"

Российская амбиция создать прямой аналог Falcon 9 — многоразовую ракету "Амур-СПГ" — столкнулась с суровой реальностью графиков и технических вызовов. Если в 2020 году первый старт уверенно намечали на 2026-й, то сегодня на месте пусковой площадки лишь начальные этапы проектирования. Проект не закрыт, но его архитектура и сроки радикально изменились: вместо полноценного орбитального носителя отрасль готовит лишь "прыжковый" демонстратор, а реальный полет к звездам сдвинулся за горизонт 2030 года. Основной вопрос теперь не в том, сможет ли аппарат приземлиться вертикально, а в том, найдется ли для него работа в изменившемся мире.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Запуск ракеты

Концепция "автомата Калашникова" в космосе

Проект "Амур-СПГ" изначально задумывался как эффективный инструмент для захвата рынка коммерческих запусков. Двухступенчатая ракета среднего класса должна была выводить на орбиту 10,5 тонны груза при условии возвращения первой ступени. Главным козырем называли цену: запуск оценивали в 22 миллиона долларов, что почти в три раза дешевле текущих предложений западных конкурентов. Инженеры РКЦ "Прогресс" обещали ресурс ступени от 10 до 50 полетов, называя систему такой же надежной, как легендарное стрелковое оружие.

"Создание многоразовой системы — это не только вопрос престижа, но и выживания в технологической гонке. Однако перенос сроков на 2030 год ставит проект в сложное положение, так как к этому времени мировые стандарты пусковых услуг могут снова измениться", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Однако за шесть лет проектирования "пусковой минимум" так и не был достигнут. Эскизные работы затянулись из-за уточнения архитектуры комплекса и смены концепции использования двигателей. В итоге "Амур" из прямого конкурента SpaceX превратился в перспективную замену ветерану "Союзу-2", эксплуатация которого завершится еще не скоро.

Метановое сердце: что известно о двигателе

Ключевое отличие новой ракеты — использование сжиженного природного газа (метана) вместо традиционного керосина. Метан почти не оставляет сажи, что критически важно для многоразовости: двигатели не нужно подвергать глубокой очистке после каждого приземления. Сердцем системы должен стать РД-0169, разработку которого ведет воронежское КБ химавтоматики. Пять таких агрегатов на первой ступени должны обеспечивать не только взлет, но и мягкое касание посадочной площадки.

Сегодня двигатель проходит стендовые испытания отдельных узлов. Официальные отчеты говорят о "прожигах", но детальные характеристики — диапазон регулирования тяги и подтвержденный ресурс — остаются закрытыми. В отличие от американских коллег, часто превращающих испытания в публичное шоу, отечественные разработчики придерживаются режима тишины. На текущем этапе важно понять, насколько расчеты ИИ и цифровое моделирование соответствуют реальному поведению пламени в камере сгорания.

Инфраструктура и география посадки

Возвращение ракеты в России осложнено географией. Если Илон Маск сажает ступени на баржи в океане, то "Амуру" придется искать твердую почву в районах падения. Стартовый комплекс на Восточном пока существует лишь на бумаге: проектирование четвертого стола началось только в 2026 году. Постройка такого объекта — это годы строительно-монтажных работ, которые еще даже не стартовали.

Характеристика "Амур-СПГ" (проект) Топливная пара Метан + Жидкий кислород Полезная нагрузка (многоразово) ~ 10,5 тонны Целевая стоимость пуска $22-30 млн Ожидаемый первый полет После 2030 года

Для отработки технологии вертикальной посадки создается аппарат-демонстратор. Его задача — совершить короткий подлет (так называемый "прыжок") и сесть обратно. Подобные эксперименты SpaceX проводила более десяти лет назад с аппаратом Grasshopper. Российский аналог должен подняться в воздух к 2028 году. К слову, изменения климата практически не затрагивают район испытаний, в отличие от того, как в древности Черное море меняло ландшафты целых регионов.

Экономика многоразовости: замкнутый круг

Многоразовость ради многоразовости не имеет смысла — она должна снижать цену. Но для этого ракета должна летать часто. Чтобы "Амур" окупался, ему нужно не менее 15 пусков в год. На данный момент российская космическая программа не обладает таким объемом полезных нагрузок, а международный рынок после 2022 года стал практически недоступен. Без создания собственных мега-группировок спутников, подобных Starlink, дорогая инфраструктура возвращения ступеней рискует стать памятником инженерной мысли, не имеющим финансового оправдания.

"Экономика космоса безжалостна: если у вас нет конвейера пусков, каждая возвращенная ступень обходится дороже новой из-за затрат на её обслуживание и диагностику", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru учитель физики Александр Козлов.

Тем не менее, работы продолжаются. Создание метановой ракеты — это важный задел для будущих межпланетных миссий и тяжелых носителей. Даже если "Амур" не взлетит в ближайшие годы, технологии, полученные в ходе его разработки, останутся в распоряжении отрасли. Это напоминает ситуацию, когда арктические экспедиции прошлого терпели неудачу, но давали бесценные знания для будущих поколений исследователей.

Ответы на популярные вопросы о ракете "Амур-СПГ"

Почему "Амур" называют метановым?

В качестве горючего используется сжиженный природный газ. Он дешевле керосина, экологичнее и позволяет двигателю работать многократно без серьезного износа из-за отсутствия копоти.

Чем "Амур" отличается от ракеты "Союз"?

"Союз" — это одноразовая система на керосине, а "Амур" проектируется как более современный носитель с возвращаемой первой ступенью и грузоподъемностью среднего класса.

Когда начнутся летные испытания?

Согласно актуальным планам, первый полет демонстратора технологий ожидается в 2028 году, а полноценный орбитальный пуск запланирован на период после 2030 года.

Будет ли эта ракета летать с космодрома Плесецк?

Нет, основная инфраструктура для "Амура" проектируется исключительно для космодрома Восточный, что связано с траекториями выведения и районами посадки ступеней.

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