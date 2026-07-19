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Лёд не отпустил никого: почему экипаж экспедиции Франклина бросил корабли и ушёл в Арктику

Наука

Экспедиция сэра Джона Франклина отправилась на поиски Северо-Западного прохода в 1845 году. Через два года 129 моряков исчезли в ледяной пустыне. Поисковые операции длились десятилетиями, но лишь современные технологии позволили восстановить хронологию гибели экипажа и найти корабли.

Судно во льдах
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Судно во льдах

Цели экспедиции и техническое оснащение

В мае 1845 года корабли Erebus и Terror вышли из порта Гринхит. Адмиралтейство поставило задачу: найти морской путь через канадскую Арктику, соединяющий Атлантику и Тихий океан. Суда подготовили к суровым условиям. На борта установили паровые двигатели от локомотивов и укрепили корпуса железными листами. Запасов провизии должно было хватить на три года. Среди грузов находились тысячи банок консервов, опреснители воды и даже библиотеки для досуга офицеров. Техническое превосходство внушало уверенность, но именно оно стало скрытой угрозой. Технологии того времени не учитывали токсичность материалов, использовавшихся при пайке жестяной тары.

"Подготовка экспедиции была безупречной для своего времени. Проблема заключалась в том, что британцы переоценили возможности паровых машин и надежность пищевых технологий середины девятнадцатого века", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Хроника первых потерь на острове Бичи

Последний раз китобои видели суда в августе 1845 года в Баффиновом заливе. После этого связь прервалась. Исследователи выяснили, что первую зиму экипаж провел на острове Бичи. Там остались три могилы. Анализ останков, проведенный в 1980-х годах, выявил в тканях моряков критическое содержание свинца. Источник отравления находился в еде. Свинец попадал в рацион из некачественных швов на консервных банках. Тяжелый металл не убивал мгновенно, но вызывал когнитивные нарушения и физическую слабость. Люди постепенно теряли способность принимать адекватные решения в экстремальной ситуации.

Ледяная ловушка и попытка спасения

В сентябре 1846 года корабли затерло льдами у острова Кинг-Уильям. Движение почвенных масс и льда сковало суда намертво. Летом 1847 года умер Джон Франклин. В апреле 1848 года капитан Крозье принял решение оставить заблокированные корабли. Оставшиеся 105 человек планировали преодолеть сотни километров по суше. Они тащили за собой тяжелые шлюпки, нагруженные столовым серебром и книгами. Этот поступок часто называют признаком безумия, вызванного свинцовым отравлением. Арктика не прощает лишнего веса, и изможденные моряки умирали один за другим на пути к спасению.

"Решение идти по суше с тяжелым грузом выглядит нелогично. Это классический пример дезориентации группы в условиях крайнего истощения и интоксикации", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru Андрей Ворошилов.

Причины гибели: свинец и болезни

Помимо свинца, экипаж уничтожали цинга и туберкулез. Свидетельства инуитов, собранные позже, указывали на крайние меры выживания. На костях некоторых найденных моряков археологи обнаружили следы ножей. Версия о каннибализме, долгое время отвергавшаяся в Британии, получила научное подтверждение в конце двадцатого века.

Фактор Последствие
Отравление свинцом Галлюцинации и упадок сил
Недостаток витамина С Развитие острой цинги
Низкие температуры Обморожения и пневмония

Находка кораблей Erebus и Terror

Только в 2014 году подводные археологи обнаружили Erebus. Террор нашли через два года в заливе Террор-Бей. Остовы судов сохранились практически идеально благодаря холодной воде. Исследование внутренних отсеков показало, что корабли были покинуты организованно, без признаков паники. Интересно, что подводные объекты часто обрастают легендами, но здесь реальность оказалась страшнее мифов. Моряки уходили с кораблей, которые могли служить им убежищем, но ледяной плен сделал их нежилыми. История Франклина напоминает другие загадки исчезновения судов, где люди покидали исправные борта.

"Состояние Террора поражает: закрытые иллюминаторы и порядок на полках указывают на то, что экипаж планировал вернуться или действовал по строгому протоколу до последнего момента", — отметил специально для Pravda.Ru историк Сергей Белов.

Ответы на популярные вопросы об экспедиции Франклина

Почему они не остались на кораблях?

Запасы провизии подходили к концу, а лед не вскрывался два года подряд. Оставаться на месте означало верную смерть от голода. Попытка дойти до торговых постов Гудзонова залива была их единственным, хоть и призрачным, шансом.

Могла ли экспедиция выжить при других условиях?

Современные исследования Арктики, включая поиск природных лекарств, показывают, насколько важна правильная адаптация. Если бы в рационе моряков было больше свежего мяса от инуитов, они могли бы избежать цинги.

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Экспертная проверка: ученый-физик Дмитрий Лапшин, биолог Андрей Ворошилов, историк науки Сергей Белов
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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