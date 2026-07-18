Это похоже на цифровое проклятие: расчеты ИИ превратили наше будущее в копию прошлого

Социолог и исследователь искусственного интеллекта Мона Слоун представила анализ того, как алгоритмические системы меняют структуру социальных взаимодействий. В своей работе Predicted: How AI Is Restructuring Social Life автор утверждает, что ИИ перестал быть просто инструментом для решения технических задач и превратился в "логику предсказания", которая определяет способы организации общества, общения и восприятия будущего. Исследование базируется на эмпирических данных за десять лет и анализе цифровой инфраструктуры.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка разговаривает с ИИ

Суть "парадигмы предсказания"

Автор вводит понятие "парадигма предсказания" для описания процесса, при котором прогноз алгоритма становится главным принципом организации общественной жизни. ИИ сегодня интегрирован в базовые интерфейсы: от спам-фильтров почты и систем обнаружения мошенничества в банках до алгоритмов социальных сетей. Эти системы создают автоматические предположения о том, кем является пользователь и как он будет себя вести.

Слоун сравнивает современные системы ИИ с оракулами Древней Греции. Если античные прорицатели влияли на судьбы полисов, то современные цифровые "оракулы" определяют доступ людей к ресурсам, способы их социализации и трудоустройства. Разница лишь в том, что современные системы встроены в повседневную инфраструктуру, что делает их присутствие почти незаметным и неизбежным.

"Проблема ИИ заключается не в появлении разумных машин, а в том, какой колоссальный социальный вес мы придаем линейности: вере в то, что прошлое всегда однозначно предсказывает будущее", — подчеркнул биофизик Алексей Корнилов.

От инженерного расчета к социальному управлению

Чтобы объяснить смену ролей ИИ, исследователь опирается на идеи логика Рудольфа Карнапа. В 1966 году Карнап утверждал, что количественные концепты и математические прогнозы — это инструменты для инженерного обустройства жизни. В физике и материаловедении предсказание поведения соединений или энергии позволило создать автомобили и телефоны. Здесь прогноз был строго инструментален и ограничен физическими законами.

Однако в случае с ИИ этот прагматичный подход изменился. Математическое предсказание перестало быть вспомогательным методом в инженерии и стало логикой структурирования социальных связей. Вместо того чтобы помогать человеку достигать цели, алгоритм начинает определять саму цель и путь ее достижения, исходя из статистических закономерностей.

Сфера применения Роль предсказания Классическая инженерия (по Карнапу) Инструмент для создания технических устройств Современный ИИ (по Слоун) Логика организации социального поведения

Эта таблица демонстрирует переход от использования математики как средства описания природы к ее использованию как средства управления людьми.

Риск линейного мышления

Особое внимание в работе уделено проблеме "линейного режима времени". ИИ использует данные о коллективном прошлом, чтобы спрогнозировать индивидуальное будущее. Это закрепляет установку: будущее — это лишь продолжение прошлого.

Такой подход ограничивает социальное воображение. Когда алгоритмы начинают определять траекторию жизни человека на основе его предыдущих действий, исчезает пространство для обсуждения альтернативных вариантов развития. Общество начинает воспринимать предсказания ИИ как природный закон, а не как результат работы конкретных моделей данных.

Природа ИИ: инструмент или феномен

Мона Слоун предостерегает от восприятия ИИ как внешней, квазиприродной силы. По ее мнению, системы ИИ — это не просто продукт деятельности техногигантов, а коллективное выражение того, как современное общество представляет себе порядок и управление.

Автор считает узким подход, который видит в ИИ только инструмент слежки или извлечения прибыли. Главный эффект технологии заключается в глубокой перенастройке общества под диктовку алгоритмического прогноза. Поскольку ИИ является социальной инфраструктурой, он открыт для изменений, если изменить сами принципы его внедрения.

Работа позволяет утверждать, что ИИ трансформирует социальные связи через навязывание линейности, но она не предлагает готового технического решения для обхода этой системы. Для полной проверки гипотезы о "парадигме предсказания" необходимы дальнейшие исследования того, как именно пользователи осознают влияние этих алгоритмов на свои жизненные решения. Подробнее об этом в первоисточнике исследования.