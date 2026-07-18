Рыбаки заметили нечто странное: Бостонская гавань стала точкой входа для опасного захватчика

Биологи обнаружили размножающиеся популяции манильских моллюсков (Ruditapes philippinarum) на северо-западном побережье Атлантики, в частности в Бостонской гавани и на мысе Код. Работа, опубликованная в журнале Biological Invasions, фиксирует редкую стадию биологического вторжения — момент, когда инвазивный вид закрепляется в новом регионе и начинает распространяться.

Фото: commons.wikimedia.org by Zinnsoldat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ракушка

Исследование провели специалисты из Массачусетского университета в Амхерсте, MIT Sea Grant и Центра прибрежных исследований. Поводом для поиска стал сигнал от волонтера и сообщения местных рыбаков о появлении "странных моллюсков". Чтобы подтвердить факт основания популяции, а не случайный занос особей с прикормкой или остатками пищи, ученые сосредоточились на поиске молодых особей.

Методом ситового отбора проб в Бостоне и Квинси исследователи обнаружили десятки живых молодых моллюсков. В районе мыса Код были найдены самки с признаками размножения. Наличие ювенильных форм доказывает, что вид успешно воспроизводит себя в новых условиях и формирует устойчивые колонии.

Манильские моллюски родом из вод Восточной Азии, но уже давно распространены в Европе и на тихоокеанском побережье Северной Америки. Северо-восток США оставался последним крупным пробелом в их ареале в Северном полушарии. С одной стороны, вид имеет высокую коммерческую ценность (мировой рынок оценивается в 7 млрд долларов), с другой — может вытеснять местные виды моллюсков и менять структуру прибрежных экосистем.

Биолог Андрей Ворошилов отмечает, что появление инвазивного вида может иметь двоякий эффект: высокая плотность таких моллюсков создает конкуренцию для местных видов, но одновременно обеспечивает кормовую базу для крабов и морских птиц, что потенциально снижает давление хищников на аборигенные популяции.

На данный момент исследователи не установили, каким путем моллюски попали в Атлантику. Остается неясным масштаб влияния нового соседа на коммерческое рыболовство и местные биоценозы. В ближайшее время ученым предстоит изучить динамику распространения популяций и их взаимодействие с другими видами в прибрежных системах Новой Англии.