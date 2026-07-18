Нас обманули старые учебники: женщины в Древнем Риме руководили производством вина и масла

Анализ античных текстов и археологических находок показал, что женщины-управляющие в Древнем Риме контролировали ключевые производственные процессы, включая виноделие и выпуск оливкового масла. Исследование, опубликованное в Journal of Roman Archaeology, опровергает традиционное представление историков о том, что женщины в сельском хозяйстве занимались исключительно домашним хозяйством и бытом. Работа доказывает участие женщин в управлении прибыльными активами поместий.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Древний Рим

Метод анализа и "ложный след"

В основе работы лежит пересмотр трактовки текстов римских авторов, в частности руководства по сельскому хозяйству Луция Юния Модерата Колумеллы (I век н. э.). Исследователь обнаружил, что многие историки ошибочно приписывали римским женщинам-управляющим (виликам) роль простых домохозяек из-за цитаты греческого философа Ксенофонта, которую Колумелла приводит в своем труде.

Ксенофонт, писавший за четыре века до Колумеллы, описывал идеальную женщину высшего класса как ту, что остается внутри городского дома для надзора за рабами. Однако автор исследования подчеркивает: Колумелла четырежды уточняет, что эти идеи принадлежат Ксенофонту, а не ему. Описание обязанностей римской вилики в тексте Колумеллы существенно отличается от греческого идеала домохозяйки.

"Ошибка в интерпретации возникла из-за смешения социальных ролей: идеализированный образ горожанки из греческой философии был ошибочно перенесен на практику управления римским сельским хозяйством", — отметил историк науки Сергей Белов.

Производственные функции управляющей

Согласно текстам Колумеллы, вилика отвечала за самые ценные товары поместья — вино и оливковое масло. Ее обязанности включали технический надзор за сбором виноградного сока, добавление консервантов и ароматизаторов (соли, полыни, фенхеля) и контроль процесса ферментации. Также в ее ведении находилась переработка несъедобных оливок в масло для продажи.

Масштабы этой работы подтверждаются археологией. В римских поместьях обнаруживают производственные здания с массивным оборудованием, способным перерабатывать от 50 до 100 тысяч литров продукции в год. Таким образом, вилика руководила крупным промышленным объектом, а не просто следила за чистотой в доме.

Сфера ответственности Конкретные задачи вилики Виноделие Экстракция сока, контроль ферментации, добавление добавок Маслоделие Переработка оливок в товарное масло Ритуалы Приношения богам для предотвращения порчи вина

Данная таблица демонстрирует, что функции вилики были тесно связаны с экономическим выживанием и прибыльностью поместья, а не с бытовым обслуживанием семьи.

Дополнительные улики и границы выводов

Помимо Колумеллы, данные предоставляют труды Катона Старшего (II век до н. э.), который называл вилику и вилика (мужчину-управляющего) равнозначно важным персоналом для виноградников. Катон поручал женщине надзор за птицей и переработку сезонных продуктов. Хотя он упоминает уборку, в контексте управления поместьем это могло касаться содержания конюшен и винодельни.

Визуальные подтверждения встречаются редко, но они есть. На мозаике из Виллы Романа дель Казале (Сицилия) изображена женщина, приносящая гирлянды к алтарю Юпитера для обеспечения урожая, что совпадает с инструкциями Катона. Также фрагмент настенной росписи из Рима показывает женщину, контролирующую рабочих в винодельне.

Однако исследование имеет существенное ограничение: оно базируется на текстах мужчин-землевладельцев (Катона и Колумеллы) и юридических записях (например, цитатах юриста Требация). В распоряжении ученых нет ни одного документа, написанного самой виликой. Это означает, что мы видим роль женщины глазами ее работодателей и законодателей, а не из ее собственного опыта.

Работа позволяет утверждать, что женщины в Риме занимали административные посты в аграрном секторе и управляли сложными техпроцессами. Тем не менее, без анализа более широкого массива личных документов невозможно определить степень их реальной независимости и социального статуса внутри этой системы.

Экспертная проверка: историк науки историк науки Сергей Белов