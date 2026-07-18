Шок от архивных снимков: грубая сила в Египте уничтожила анатомию великого фараона

Анализ архивных записей и фотографий Гарри Бёртона показал, что в 1925 году при исследовании мумии Тутанхамона команда Говарда Картера фактически расчленила тело фараона. В официальных отчётах об этом умолчали, представив процесс как научный успех, однако визуальные доказательства свидетельствуют о применении грубой силы и термического воздействия для извлечения останков из саркофага.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мумия фараона

Метод извлечения останков

Когда команда Картера открыла внутренний саркофаг, тело фараона оказалось намертво прикреплено к стенкам из-за затвердевшей смолы — черного липкого вещества, которое залили на бинты во время погребения для защиты от разложения. Говард Картер зафиксировал, что тело "крепко застряло" и никакое "законное усилие" не помогало его освободить.

Для размягчения смолы исследователи сначала выставили саркофаг на солнце, но этот метод не сработал. В итоге команда применила раскаленные ножи. В процессе термического воздействия и механического давления голова фараона вместе с погребальной маской была отделена от туловища.

"Применение раскаленных инструментов в археологии того времени иногда практиковалось, но в данном случае это привело к необратимому разрушению анатомической целостности объекта", — отметил историк Сергей Белов.

Масштаб повреждений тела

Последующее вскрытие показало, что повреждения вышли далеко за пределы отделения головы. Тело было фактически расчленено: руки отделены в плечах, локтях и кистях; ноги — в бедрах, коленях и лодыжках; туловище отделено от таза по гребню подвздошной кости.

Зона повреждения Результат воздействия Голова Отделена от позвоночника раскаленными ножами Верхние конечности Разделены в плечевых, локтевых и лучезапястных суставах Нижние конечности Разделены в тазобедренных, коленных и голеностопных суставах Торс Отсечен от тазовой области

Чтобы скрыть масштаб разрушений, части тела позже склеили, создав иллюзию целого тела. Эта реконструкция позволила представить мумию в более приемлемом виде для последующих исследований и экспозиции.

Как скрывали факты расчленения

Египтолог Джойс Тилдсли указывает, что сведения о разрушении тела отсутствуют в публичных отчетах Картера, а также в его частных записях, хранящихся в Институте Гриффита при Оксфордском университете. Мотивом молчания могло быть желание скрыть ошибку или попытка сохранить достоинство умершего царя.

Реальное положение дел зафиксировал фотограф Гарри Бёртон. На его снимках видно, что череп фараона был буквально насажен на штырь, чтобы зафиксировать его в вертикальном положении для съемки. Это резко контрастирует с фотографией, которую Картер включил в свой труд "Гробница Тутанхамона" (1927): там голова обернута тканью, чтобы скрыть разрез позвоночного столба.

Этический разбор ситуации

События 1925 года демонстрируют разрыв между тем, как археологическая миссия представлялась общественности, и тем, как она проходила в реальности. В дневнике Картера 11 ноября 1925 года значится запись о "великом дне в истории археологии", но архивные данные описывают этот день как серию грубых манипуляций с останками.

Ситуация с Тутанхамоном ставит вопрос об этике работы с человеческими останками. В начале XX века стремление к каталогизации и изучению объектов часто превалировало над принципами сохранения физической целостности объекта. Современный взгляд на эти события заставляет пересмотреть понятие "археологического триумфа", когда он достигнут ценой уничтожения самого объекта исследования.

В итоге работа команды Картера добавила миру знания о внутреннем убранстве гробницы, но уничтожила анатомическую структуру мумии. Главным ограничением официальных хроник того времени стало намеренное замалчивание методов извлечения тела, что делает невозможным полное восстановление первоначального состояния останков. Для окончательного понимания степени повреждений требуется детальный анализ всех сохранившихся негативов Бёртона в сравнении с современными КТ-снимками мумии.

Экспертная проверка: историк науки историк науки Сергей Белов