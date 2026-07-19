Черное море едва не задушило Эгейское: геологическая драма, длившаяся тысячелетия

Ученые из Барселонского университета переписали климатическую историю Восточного Средиземноморья. Анализ слоев морского дна показал, что 11 000-6 000 лет назад Черное море устроило мощный "прорыв" в Эгейское. Потоки опресненной воды сработали как удар по привычной жизни региона.

Фото: commons.wikimedia.org by Yuliya Krasylenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Черное море

Черноморский "душ" для Эгейского моря

В эпоху раннего голоцена через пролив Дарданеллы хлынули колоссальные объемы пресной воды. Этот поток "уложил" Эгейское море в слоеный пирог. Тяжелая соленая вода оказалась заперта внизу, а сверху легла легкая пресная "крышка". Вертикальная циркуляция остановилась. Система перестала дышать. Исследование, освещенное в Communications Earth & Environment, объясняет, почему холодные глубинные массы воды резко перестали обновляться.

"Это была настоящая гидрологическая катастрофа. Огромный объем опресненной воды просто задушил нормальный обмен теплом и кислородом, полностью изменив состояние мирового океана на тысячи лет", — отметил в беседе с Pravda.Ru геолог Алексей Трофимов.

Экологическое удушье: как дно стало кладбищем

Отсутствие перемешивания спровоцировало аноксию. Кислород перестал достигать дна. Ракообразные, моллюски и рыба погибли или бежали. В глубинных впадинах образовались мертвые зоны. Разлагаться было нечему — просто некому. Так возник сапропель S1, слой темной органики, законсервированный дефицитом кислорода.

Параметр До катастрофы Вертикальный обмен Активная циркуляция Насыщенность кислородом Высокая

Избыток питательных веществ привел к цветению воды. Это напоминает процесс, когда глубоководные озера теряют способность к самоочищению из-за внешних притоков.

"Масштаб накопившейся органики на дне — прямое следствие отсутствия жизнедеятельности в придонном слое. Фактически среда стала непригодной для развития любой фауны", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru биолог-химик Марина Ефимова.

Крах старых гипотез об осадках

Ранее ученые кивали на Нил и африканские дожди. Считалось, что реки приносили достаточно влаги для опреснения Средиземноморья. Однако исторические данные показывают, что логика была ошибочной. Черное море стало главным дирижером этого хаоса. Оно сбросило накопленную за время таяния ледников воду, переломив траекторию течений.

Геологический сейф на глубине

Специалисты вытащили керн длиной в 42 000 лет. Рентген и изотопный анализ помогли вычленить тот самый "черноморский след". Этот опыт помогает понять, как климатические модели реагируют на сброс пресной воды в океан сегодня. Глядя на прошлое, мы учимся видеть будущее, будь то опасности из космоса или таяние ледников.

"Изучение таких "пресноводных импульсов" позволяет моделировать устойчивость океанического конвейера в условиях современного глобального потепления", — констатировал в беседе с Pravda.Ru климатолог Дмитрий Лапшин.

Ответы на популярные вопросы о древних экосистемах

Почему сапропель черный?

Это смесь отмершего планктона и водорослей, которые не успели разложиться из-за дефицита кислорода.

Дарданеллы — это причина катастрофы?

Да, через этот пролив прошла основная масса пресной воды из переполненного Черного моря.

Могут ли такие события повториться?

При текущем темпе таяния льдов приток пресной воды в мировые океаны — реальный долгосрочный риск.

Что стало с рыбой?

Часть видов мигрировала, часть просто вымерла из-за изменения температуры и солености верхнего слоя.

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