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Полюса на экваторе — это не шутки: старые расчёты рухнули вместе с картой Балтики

Наука

Магнитные полюса Земли 570-550 миллионов лет назад находились на экваторе. Команда исследователей из Геологического института РАН и коллег из Уфимского научного центра РАН перевернула представления о палеогеографии планеты. Работа ученых, профинансированная Российским научным фондом, вышла в журнале Geoscience Frontiers и заставляет пересмотреть историю движения континентов.

Магнитное поле древней Земли
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Магнитное поле древней Земли

Эдиакарская биота и хаос в магнитном поле

Эдиакарский период — странное время в жизни Земли. Между 635 и 539 миллионами лет назад возникли первые мягкотелые существа. Климатические рекорды тогда били ключом, химия океанов плыла, а магнитное поле планеты вело себя крайне нестабильно. Ученые доказали, что полюса были повернуты на 90 градусов относительно привычной оси.

"Магнитное поле — это не статичная картинка. В древности тектонические плиты перемещались иначе, чем предполагает классическая модель. Геологические данные требуют постоянной коррекции, ведь каждый новый пласт породы — это криптограмма, скрывающая положение полюсов в моменте", — прокомментировал учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Балтика не там, где мы думали

Все старые карты положения континентов строились на координатах, привязанных к современным магнитным полюсам. Оказалось, что расчеты по палеошироте были ошибочными. Ученые пересчитали положение древнего континента Балтики, используя свежие данные о магнитном поле. Теперь географы вынуждены перерисовывать карты рисков древней эпохи.

Параметр Старая модель Новые данные
Положение полюсов Север-Юг Район экватора
Координаты Балтики Расчет по современной оси Коррекция на 90 градусов

"Анализ костных или геологических структур требует предельной точности. Если исходная точка координат завалена на бок, любой последующий расчет превращается в иллюзию. Геологические процессы древности часто путают с современными аномалиями", — отметил астрофизик Алексей Руднев.

Крах мифа о "Земле-снежке"

Научное сообщество давно спорило о гипотезе "Земля-снежок". Считалось, что глобальное оледенение тянулось от полюсов до экватора. Новые данные ставят этот сценарий под удар. Если магнитное поле было развернуто, то те самые "экзотические" ледниковые отложения находились на своих местах — в высоких широтах, а не в жарких тропиках.

Ответы на популярные вопросы о магнитных полюсах

Почему полюса могли "съехать" на экватор?

Это не обязательно означает физический поворот всей планеты. Скорее всего, происходили глубинные процессы в жидком внешнем ядре, которые меняли геометрию магнитного поля.

Как это влияет на климат?

Магнитное поле защищает атмосферу. Его перестройка меняет способы распределения солнечной энергии, что напрямую влияет на стабильность климата.

Могла ли это быть фатальная ошибка измерений?

Нет, данные перепроверены через палеомагнитный анализ пород. Ошибки в расчетах континентальной дрейфовой активности исключены.

Что дальше?

Колесников и его коллеги планируют изучить отложения в других точках планеты, чтобы окончательно подтвердить этот 90-градусный сдвиг.

"Геологическая летопись — это пазл, где детали постоянно меняют форму. Когда мы обнаруживаем, что весь мир был повернут относительно оси, старые модели просто рассыпаются. Работа требует кропотливого подтверждения в разных точках планеты", — подчеркнул геолог Алексей Трофимов.

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Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, астрофизик Алексей Руднев, геолог Алексей Трофимов
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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