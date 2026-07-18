Ночь отменят по вашим заявкам: орбитальный прожектор в США вышел на стартовую прямую

Американские дельцы из Reflect Orbital решили переделать ночь в день. Федеральная комиссия по связи США одобрила запуск аппарата "Эарендиль-1". Это огромный восьмигранник размером 18 на 18 метров. Зеркало выведут на орбиту высотой 600 километров, чтобы направлять солнечный свет в конкретные точки Земли.

Фото: creativecommons by NASA Goddard Photo and Video, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Спутник

Советский след в небе

Технология не нова. В 90-х годах советские конструкторы реализовали проект "Знамя-2". Тогда 20-метровое зеркало, развернутое с борта станции "Мир", осветило часть Европы световым пятном яркостью с полную луну. Опыт показал живучесть идеи, но дальше разовых акций дело не ушло.

"Подобные конструкции работают как обычные линзы, только в космическом пространстве. Свет отражается от пленки и направляется в нужную точку. Главная сложность — точное наведение и борьба с вибрациями на орбите", — отметил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Коммерческий интерес США

Частный стартап хочет превратить отражение света в доходный бизнес. План предполагает запуск 50 000 аппаратов в течение десяти лет. Американская корпорация предлагает услуги "ночного солнца" для аграриев, спасателей и энергетиков. Не исключено, что министерство обороны США станет ключевым заказчиком такой подсветки объектов.

Параметр Данные миссии Размер зеркала 18 на 18 метров Орбита Более 600 км

Почему протестуют ученые

Астрономы бьют тревогу. Орбита уже переполнена спутниками связи, которые мешают наблюдениям за звездами. Новый аппарат концентрирует свет в узкий луч шириной до пяти километров. Подобные вспышки ослепят чувствительные приборы обсерваторий, на которые потрачены миллиарды.

"Изменение естественного цикла освещенности бьет по экосистеме. Ночные животные теряют ориентацию, а системы навигации могут давать сбои. Это вмешательство в работу биосферы недопустимо", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

Световое загрязнение и безопасность

Инженеры обещают внедрить "зоны отчуждения" над заповедниками и научными центрами. Аппарат планируют разворачивать ребром к Земле в пассивном режиме. Критики сомневаются в надежности такой "защиты", когда тысячи объектов начнут курсировать над головой, а за лидерами рынка последуют другие, менее ответственные компании.

Вызов технологиям

Проблема не в самом факте отражения света, а в непредсказуемости светового хаоса на ночном небе. Исследователи опасаются, что климатические сдвиги и погодные аномалии станут еще сложнее для прогнозирования, если небо начнет искусственно пульсировать яркостью полной луны.

Ответы на популярные вопросы о проекте

Насколько ярким будет пятно на земле?

Яркость сопоставима с показателями полной луны.

Могут ли зеркала ослепить пилотов?

Риск существует, именно поэтому астрономическое общество требует независимых проверок рассеивания света.

Кто контролирует орбиту сейчас?

Регулированием занимается Федеральная комиссия по связи США, но глобальных стандартов для таких объектов пока нет.

Можно ли отключить зеркало мгновенно?

Разработчики уверяют, что зеркало можно быстро повернуть "на ребро", скрыв его от наблюдателей.

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