Почва больше не главная: пустынные кустарники научились кормиться атмосферной пылью

Растения научились "обедать" пылью. Пока мы считали, что кусты высасывают все соки только из почвы через корни, природа подготовила хитрый финт. Листья оказались активными охотниками, способными собирать минералы прямо из атмосферы. Научный подход к питанию кустарников отныне требует пересмотра, о чем подробно пишет журнал New Phytologist.

Фото: commons.wikimedia.org by FASTILY, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Листья

Пылевая диета: как растения едят из воздуха

В Иудейских горах Израиля кустарники показали фокус. Ученый Антон Локшин из Университета Бен-Гуриона доказал: пыль на листьях — не просто грязь. Это концентрированный коктейль из железа и микроэлементов. Растения усваивают их прямо через побеги. Корневая система при этом остается почти не задействованной. Это избавляет растение от "пробок" в почве.

"Мы привыкли видеть корни как единственный насос, но в экстремальных условиях стратегия меняется. Лист превращается в полноценный орган пищеварения, минуя почвенные фильтры", — отметил в беседе с Pravda.Ru биолог Андрей Ворошилов.

След редких элементов

Чтобы понять, что пыль не просто лежит, а впитывается, команда использовала метки из редкоземельных элементов. Они специфичны для каждого источника. На участках, где искусственно распыляли пыль, химический след переместился с почвы в растительную ткань. Растения, питавшиеся только через грунт, остались "голодными" до этих веществ. Это подтверждает проницаемость живой ткани листа для минералов извне.

Источник питания Скорость усвоения Почва (корни) Низкая (связывается микробами) Атмосферная пыль (листья) Высокая (прямое растворение)

Кислотный растворитель на поверхности

Растения выработали химический трюк. Поверхность листьев покрыта тонкой кислой пленкой. Органические кислоты мгновенно растворяют твердые минералы из пыли. Это намного эффективнее, чем искать железо или цинк в щелочной почве, где они "заблокированы". Корни проигрывают в этой гонке, так как почва связывает элементы быстрее, чем их успевает забрать кустарник.

"Растительная биохимия часто недооценивается. Способность выделять кислоты для переработки внешнего субстрата — это инструмент выживания в условиях скудных почв", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru учитель биологии Ольга Николаева.

Масштабы подкормки: от Амазонии до США

В Амазонии фосфор из сахаристой пыли доходит до 12% от потребности растений. В США пылевой вклад в общее железо достигает 17%. Это меняет взгляд на климатические риски, такие как нагрев океана или опустынивание. Если потоки пыли изменятся из-за деградации земель, леса лишатся критически важной подпитки. Модели, которые учитывают только Эль-Ниньо, могут упускать этот фактор как устаревшие карты.

Попробуйте представить, что каждый лист дерева — это мини-завод по переработке камня. Если влажность воздуха падает, этот "завод" останавливается, и растение начинает голодать, несмотря на плодородность почвы.

Ответы на популярные вопросы о питании растений

Пыль всегда полезна?

Нет, избыток пыли может забивать поры (устьица) и мешать фотосинтезу, что подтверждалось в некоторых лабораторных тестах.

Почему через корни дольше?

Почва разбавляет минералы, связывает их с другими химическими компонентами и подвергает воздействию микробов, которые "крадут" питательные вещества.

Все ли растения так умеют?

Исследование подтвердило такой механизм у кустарников, склонных к выживанию в пустынных условиях с кислым налетом на листьях.

Изменит ли это прогнозы экологии?

Да, современные модели роста лесов должны учитывать "атмосферный путь" доставки минералов, иначе данные о росте деревьев будут неточными.

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