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Корабль вернулся, а люди исчезли: что до сих пор скрывает история Джойиты

Наука

В октябре 1955 года торговое судно "Джойита" исчезло в водах Тихого океана. Спустя пять недель корабль нашли дрейфующим без экипажа. Исчезновение 25 человек стало одной из самых мрачных загадок мореплавания, породив множество теорий от нападения до технической катастрофы.

Корабль
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Корабль

Амбиции Роджера Пирлесса

Роджер Пирлесс, чиновник из Новой Зеландии с оксфордским дипломом, прибыл на Самоа с планом реформ для атоллов Токелау. Его стиль управления сочетал энергичность и колониальные привычки. Когда поставки продовольствия на острова сорвались, Пирлесс решил лично доставить груз. Ему требовался транспорт для перехода в 450 километров, и выбор пал на судно "Джойита".

"Ситуация с логистикой на удаленных архипелагах всегда критична. Износ инфраструктуры и отсутствие дублирующих систем связи часто превращают обычный рейс в опасное приключение", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по тепловым сетям и износу инфраструктуры Виктор Смоляков.

Корабль находился в плачевном техническом состоянии. Капитан Томас Миллер, ветеран британского флота, столкнулся с банкротством и не имел средств на качественный ремонт. Согласие на рейс Пирлесса стало для него попыткой закрыть долги и спасти судно от окончательного ржавления.

Яхта с военным прошлым

Построенная в 1931 году как люксовая яхта с кедровой обшивкой, "Джойита" сменила множество ролей. В годы Второй мировой войны она служила патрульным катером на Гавайях. Особенностью конструкции была высокая плавучесть: трюмы набили пробкой и пустыми бочками для перевозки рыбы, что делало судно фактически непотопляемым.

Характеристика Параметры
Год постройки 1931
Материал корпуса Кедр и тик
Число людей на борту 25 человек
Статус конструкции Повышенная непотопляемость

Цвет подводной части судна играл важную роль в его долголетии, мешая обрастанию корпуса фауной. Ученые позже отмечали, что красное брюхо корабля помогало сохранять ходовые качества даже при плохом уходе.

Состав обреченной экспедиции

1 октября 1955 года на борт поднялись пассажиры и команда. В трюм загрузили медикаменты, керосин, лес и пустые бочки. Среди отправившихся были врач Альфред Парсонс и инженер Джозеф Перейра. Чтобы разместить всех, Миллер пошел на риск: на палубе оставили единственную полноценную шлюпку, заменив её плотами.

"Нарушение регламента погрузки и избыточное количество людей на палубе создают риски даже при идеальной погоде. В случае аварии паника блокирует рациональные действия", — отметил специально для Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Выход в море задержался из-за поломки двигателя. Судно покинуло Апиа только 3 октября, развивая скорость около 5,5 узлов. До цели оставалось 47 часов пути, но в назначенное время "Джойита" на Токелау не появилась. Поисковые самолеты не обнаружили ни сигналов, ни обломков.

Находка у берегов Фиджи

Через пять недель, 10 ноября, "Джойиту" заметили в тысяче километров от маршрута. Корабль сильно накренился, но держался на воде. Внутри не было ни души. Пропали навигационные приборы, судовой журнал, спасательные плоты и часть груза. Радиостанция была настроена на волну бедствия, но не передавала сигнал из-за неисправной проводки. Судьба людей осталась неизвестной. Выдвигались версии о нападении пиратов, бунте и даже похищении экипажа иностранной подводной лодкой. Однако отсутствие следов борьбы и наличие запасов воды указывали на то, что люди покинули борт добровольно. Море часто подбрасывает такие загадки, как и корабль пришельцев на дне Балтики, который на деле оказался редким природным образованием.

"Физика процесса проста: при затоплении машинного отделения теряется остойчивость, но пробка в корпусе не дает судну уйти на дно. Экипаж, скорее всего, не знал об этой особенности и поддался панике", — объяснил ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Анализ Дэвида Райта показал, что прорыв трубы системы охлаждения затопил двигатели. Без энергии насосы отключились. В темноте и при сильном крене люди пересели на плоты. Океан умеет действовать незаметно: иногда море умеет тормозить корабли без видимых причин, вводя экипаж в заблуждение перед катастрофой. Вероятно, выживших разнесло течением, и они погибли от жажды, так как пить было нечего среди соленой воды.

Ответы на популярные вопросы

Почему судно не затонуло?

В конструкции использовали большой объем пробки и пустые бочки. Это создавало запас плавучести, превышающий вес поступающей воды.

Куда делись навигационные приборы?

Их забрали с собой члены команды или капитан Миллер при эвакуации, надеясь использовать для ориентирования на плотах.

Были ли найдены останки людей?

Официально — нет. Имеются лишь косвенные свидетельства в виде поврежденных фрагментов жилетов, найденных позже на удаленных побережьях.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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