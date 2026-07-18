Корабль вернулся, а люди исчезли: что до сих пор скрывает история Джойиты

В октябре 1955 года торговое судно "Джойита" исчезло в водах Тихого океана. Спустя пять недель корабль нашли дрейфующим без экипажа. Исчезновение 25 человек стало одной из самых мрачных загадок мореплавания, породив множество теорий от нападения до технической катастрофы.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Корабль

Амбиции Роджера Пирлесса

Роджер Пирлесс, чиновник из Новой Зеландии с оксфордским дипломом, прибыл на Самоа с планом реформ для атоллов Токелау. Его стиль управления сочетал энергичность и колониальные привычки. Когда поставки продовольствия на острова сорвались, Пирлесс решил лично доставить груз. Ему требовался транспорт для перехода в 450 километров, и выбор пал на судно "Джойита".

"Ситуация с логистикой на удаленных архипелагах всегда критична. Износ инфраструктуры и отсутствие дублирующих систем связи часто превращают обычный рейс в опасное приключение", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по тепловым сетям и износу инфраструктуры Виктор Смоляков.

Корабль находился в плачевном техническом состоянии. Капитан Томас Миллер, ветеран британского флота, столкнулся с банкротством и не имел средств на качественный ремонт. Согласие на рейс Пирлесса стало для него попыткой закрыть долги и спасти судно от окончательного ржавления.

Яхта с военным прошлым

Построенная в 1931 году как люксовая яхта с кедровой обшивкой, "Джойита" сменила множество ролей. В годы Второй мировой войны она служила патрульным катером на Гавайях. Особенностью конструкции была высокая плавучесть: трюмы набили пробкой и пустыми бочками для перевозки рыбы, что делало судно фактически непотопляемым.

Характеристика Параметры Год постройки 1931 Материал корпуса Кедр и тик Число людей на борту 25 человек Статус конструкции Повышенная непотопляемость

Цвет подводной части судна играл важную роль в его долголетии, мешая обрастанию корпуса фауной. Ученые позже отмечали, что красное брюхо корабля помогало сохранять ходовые качества даже при плохом уходе.

Состав обреченной экспедиции

1 октября 1955 года на борт поднялись пассажиры и команда. В трюм загрузили медикаменты, керосин, лес и пустые бочки. Среди отправившихся были врач Альфред Парсонс и инженер Джозеф Перейра. Чтобы разместить всех, Миллер пошел на риск: на палубе оставили единственную полноценную шлюпку, заменив её плотами.

"Нарушение регламента погрузки и избыточное количество людей на палубе создают риски даже при идеальной погоде. В случае аварии паника блокирует рациональные действия", — отметил специально для Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Выход в море задержался из-за поломки двигателя. Судно покинуло Апиа только 3 октября, развивая скорость около 5,5 узлов. До цели оставалось 47 часов пути, но в назначенное время "Джойита" на Токелау не появилась. Поисковые самолеты не обнаружили ни сигналов, ни обломков.

Находка у берегов Фиджи

Через пять недель, 10 ноября, "Джойиту" заметили в тысяче километров от маршрута. Корабль сильно накренился, но держался на воде. Внутри не было ни души. Пропали навигационные приборы, судовой журнал, спасательные плоты и часть груза. Радиостанция была настроена на волну бедствия, но не передавала сигнал из-за неисправной проводки. Судьба людей осталась неизвестной. Выдвигались версии о нападении пиратов, бунте и даже похищении экипажа иностранной подводной лодкой. Однако отсутствие следов борьбы и наличие запасов воды указывали на то, что люди покинули борт добровольно. Море часто подбрасывает такие загадки, как и корабль пришельцев на дне Балтики, который на деле оказался редким природным образованием.

"Физика процесса проста: при затоплении машинного отделения теряется остойчивость, но пробка в корпусе не дает судну уйти на дно. Экипаж, скорее всего, не знал об этой особенности и поддался панике", — объяснил ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Анализ Дэвида Райта показал, что прорыв трубы системы охлаждения затопил двигатели. Без энергии насосы отключились. В темноте и при сильном крене люди пересели на плоты. Океан умеет действовать незаметно: иногда море умеет тормозить корабли без видимых причин, вводя экипаж в заблуждение перед катастрофой. Вероятно, выживших разнесло течением, и они погибли от жажды, так как пить было нечего среди соленой воды.

Ответы на популярные вопросы

Почему судно не затонуло?

В конструкции использовали большой объем пробки и пустые бочки. Это создавало запас плавучести, превышающий вес поступающей воды.

Куда делись навигационные приборы?

Их забрали с собой члены команды или капитан Миллер при эвакуации, надеясь использовать для ориентирования на плотах.

Были ли найдены останки людей?

Официально — нет. Имеются лишь косвенные свидетельства в виде поврежденных фрагментов жилетов, найденных позже на удаленных побережьях.

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