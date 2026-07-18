Не горы, а каменный океан: что скрывают Сибирские траппы под Западной Сибирью

Западная Сибирь скрывает под слоями песка и глины гигантские поля застывшей лавы. Сибирские траппы занимают площадь в 7 миллионов квадратных квадратных километров. Это геологическое образование возникло 252 миллиона лет назад и стало причиной самого массового исчезновения жизни в истории Земли.

Фото: commons.wikimedia.org by Кирилл Уютнов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Трапповые развалы

Ступени из базальта

Термин трапп происходит от шведского слова trappa — лестница. Застывшие потоки магмы в долинах рек образуют характерные террасы. В отличие от обычных вулканов, лава выходила через длинные трещины в земной коре. Расплав обладал низкой вязкостью и растекался на сотни километров, затапливая низины. Со временем слои накладывались друг на друга, создавая толщу мощностью до 4 километров.

"Объемы излившейся магмы оцениваются в 4 миллиона кубических километров. Это была не просто вспышка активности, а затяжной процесс, который полностью перекроил облик территории на стыке палеозоя и мезозоя", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

География невидимого плато

Траппы делятся на открытые и закрытые участки. На поверхности базальтовые покровы видны в районе плато Путорана и долины реки Нижняя Тунгуска. Общая площадь обнаженной части достигает 2 миллионов квадратных километров. Однако большая часть провинции спрятана под осадочным чехлом Западно-Сибирской равнины. Территория распространения базальта в полтора раза превышает площадь всей европейской части России.

Характеристика Значение Общая площадь 7 миллионов кв. км Возраст образования 252,3 миллиона лет Максимальная толщина 4 километра Длительность извежений около 1 миллиона лет

Причиной катастрофы стал мантийный плюм — поток раскаленного вещества, пробивший литосферу снизу. Магма выжигала все на своем пути, создавая гигантскую плиту, которая со временем остыла. Геологи фиксируют остаточное тепло этого процесса даже сегодня. Подобный вулканизм сильно отличается от извержения одиночного кратера и наносит удар по всей планете.

Связь с гибелью биосферы

Даты формирования траппов совпадают с Великим пермским вымиранием. За короткий срок исчезло 96 процентов морских видов и 70 процентов наземных животных. Механизм разрушения среды был комплексным. Сибирские траппы выбрасывали в небо серу и углекислый газ, что вызвало резкий рост температуры на 10 градусов.

"Вулканическая активность нарушила баланс газов в атмосфере. Океаны нагрелись и потеряли кислород, что превратило их в среду, насыщенную сероводородом", — отметил в беседе с Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

Кислотные дожди уничтожали растительность, а почва теряла плодородный слой. Озоновый экран разрушался под действием газов, пропуская жесткое излучение. Биосфера Земли оказалась в критическом состоянии. На ее восстановление после природной катастрофы ушли миллионы лет. Это событие стало самым суровым испытанием для жизни за всю историю существования планеты.

Металлы из недр

Геологическое наследие траппов имеет стратегическое значение. Магма несла в себе сульфидные расплавы. В процессе охлаждения они сформировали богатые залежи меди, никеля и платиноидов. Это привело к появлению Норильского рудного района. Сегодня там добывают значительную часть мирового палладия. История Тюмени и других городов региона также косвенно связана с освоением этих богатств.

"Базальты служат естественной броней, защищая более мягкие породы от разрушения. Без этой магматической защиты рельеф Сибири выглядел бы совершенно иначе", — объяснил специально для Pravda.Ru геолог Алексей Трофимов.

Помимо руд, базальты используются как строительный материал. Огромные запасы минерального сырья сосредоточены там, где Сибирь открывает свои глубинные слои. Ландшафты плато Путорана с их каньонами и водопадами — это прямой результат эрозии древних лавовых полей. Каменная летопись региона позволяет ученым моделировать изменения климата в будущем , опираясь на данные о истории Сибири.

Ответы на популярные вопросы о Сибирских траппах

Могут ли Сибирские траппы проснуться сейчас?

Нет, этот геологический процесс завершился сотни миллионов лет назад. Активность была вызвана конкретным мантийным плюмом, который давно исчерпал свой потенциал в данном регионе.

Чем траппы отличаются от обычных вулканов?

У траппов нет центрального кратера. Лава изливается из систем трещин в коре, охватывая огромные площади, в то время как конус вулкана формируется вокруг одной точки выхода магмы.

Почему Норильск находится именно там?

Город построен рядом с месторождениями, которые образовались при внедрении магмы в верхние слои коры во время формирования траппов. Это прямой результат древнего вулканизма.