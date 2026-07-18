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Динозаврам фантастически не повезло: их погубил очень редкий гость из дальнего космоса

Наука

Земля 66 миллионов лет назад напоминала тир, где мы оказались в роли мишени. Ученые наконец-то опознали "пулю". Это был редкий углеродистый хондрит класса Орнанс (CO), который прилетел издалека и почти до основания снес жизнь на планете, включая всех нептичьих динозавров. О находке сообщил журнал Science Advances.

астероид, летящий к Земле
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
астероид, летящий к Земле

Откуда прилетел "убийца"

Меловой-палеогеновый метеорит не был рядовым "булыжником" из соседнего пояса астероидов. Хондриты типа CO — это глубокий космос. Они содержат экстремально мало летучих веществ: воды, цинка, серы и углерода. Это одни из самых "чистых" осколков Солнечной системы, сохранивших состав с момента её формирования. Скорее всего, снаряд прибыл из внешней части Солнечной системы, где-то в районе Юпитера. С таким редким "гостем" планета встретилась крайне неудачно.

"Мы долго гадали над источником, но CO-хондриты дают нам отличную подсказку. Это не типичный мусор, который мы собираем в полях, — это реликтовое вещество внешней Солнечной системы", — предположил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Изотопная подпись метеорита

Специалисты из Университета Британской Колумбии (UBC) вместе с коллегами из Парижа и Вены устроили настоящую "криминалистику" на уровне атомов. Они измерили изотопы никеля в тончайшем слое глины, который опоясывает планету. Именно там осели микроскопические остатки испарившегося при падении снаряда. Это позволило с высокой точностью отделить "почерк" CO-хондрита от тысяч других метеоритов.

Погода после удара

Кратер Чиксулуб диаметром до 15 км — это лишь след от входа "снаряда" в атмосферу. Объекты такого класса летят со скоростью около 64 000 км/ч. При столкновении с Землей метеорит мгновенно испарился. Массовое вымирание спровоцировали не столько ядовитые пары, сколько выброс обломков. Воздух заполнила пыль, заблокировавшая свет. Биосфера просто задохнулась и замерзла, лишившись фотосинтеза.

"Масштаб катастрофы часто недооценивают, списывая всё на химию серы. На самом деле, ключевым поражающим фактором стала баллистика выброса — мелкая фракция пыли просто отрезала планету от Солнца", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru астроном Павел Громов.

Космические пришельцы в сравнении

Характеристика Обычный метеорит Тип CO (Чиксулуб)
Содержание углерода и воды Высокое Крайне низкое
Частота находок Более 95% Менее 0,25%

Ранее мы писали, что снимки кратера Кайзер на Марсе заставляют ученых переосмыслить методы оптического зондирования. Похожая точность измерений сейчас помогает нам находить ответы в слоях древней земной глины. Иногда космос подбрасывает сюрпризы, подобные тем, что раскрыл анализ костей египетских царевен, где биоархеология меняет историю человечества.

Ответы на популярные вопросы о падении метеоритов

Почему метеорит почти полностью исчез?

При таких скоростях (64 000 км/ч) выделяется энергия, превращающая твердое тело в плазму и пар за доли секунды. В слое глины остались только следы химических элементов.

Мог ли это быть кометный лед?

Нет, изотопный состав никеля четко указывает на скалистую, хондритовую природу астероида, а не на кометный состав.

Почему именно Юкатан?

География удара случайна. Планета просто подставила бок в тот момент, когда орбита астероида пересекла земную.

Опасны ли другие объекты из космоса сегодня?

Полет астероида Апофис в 2029 году будет гораздо ближе к Земле, чем Чиксулуб, но его масса несопоставима с тем "убийцей" динозавров.

Следите за климатической стабильностью, ведь нагрев океана сейчас меняет лицо Земли быстрее, чем любой природный цикл. Впрочем, редкие небесные шоу всё еще напоминают нам, что Вселенная не только разрушает, но и зачаровывает.

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Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, астроном Павел Громов
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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