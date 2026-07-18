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Метеориты и Солнце разошлись в показаниях: запасов серебра оказалось слишком много

Наука

Солнце — не просто раскаленный шар, каким он кажется с Земли. В его недрах прячется на 55% больше серебра, чем считали раньше. Об этом заявили астрофизики из Европы и Индии после тщательного анализа данных солнечного спектра. Открытие положило конец давним спорам о том, куда исчез металл во время формирования нашей звездной системы 4,6 миллиарда лет назад.

Солнце
Фото: NASA by NASA’s Goddard Space Flight Center/Conceptual Image Lab, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Солнце

Математика против догадок

Ученые долго не могли состыковать теорию с практикой. Расчеты концентрации серебра внутри Солнца упорно противоречили составу первичного газопылевого облака. Примитивные метеориты — хондриты — содержат гораздо больше этого металла. Теперь аномалия устранена. Солнце оказалось богаче на серебро, чем предполагали старые модели.

"Мы буквально увидели невидимое. Новая модель позволяет отсечь ошибки при анализе излучения, которые десятилетиями портили точность наших измерений", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Почему метеориты стали ключом

Метеориты-хондриты — это "капсулы времени". Они законсервировали состав вещества в момент рождения Солнечной системы. Исследователи Уппсальского университета использовали эти данные как эталон. Разница в содержании серебра между светилом и древними камнями долго казалась ошибкой, пока не появилась модель астрофизиков.

Параметр Старая теория
Концентрация серебра Занижена на 55%
Соответствие метеоритам Ошибка в расчетах

Спектральные парадоксы

Разные звезды, даже схожие по размеру и возрасту, показывают странные спектральные данные. Серебро в них ведет себя непредсказуемо. Специалисты решили эту задачу, создав сложную трехмерную модель. Она учитывает, как именно фотоны пробиваются сквозь слои плотной плазмы.

"Изучение химии звезд через свет — ювелирная работа. Одно неверное допущение о движении атомов в недрах, и вся статистика летит в тартарары. Данный прорыв меняет понимание эволюции элементов тяжелее железа", — отметила в беседе с Pravda.Ru ученый-химик Илья Сафронов.

Как работает модель недр

Модель отслеживает "круговорот" элементов. Важно понимать, как атомы распределены между верхними и нижними зонами светила. Астрофизики сопоставили расчетный спектр с реальными данными наблюдений. Итог оказался ясен: серебра внутри намного больше, чем ожидалось. Это знание помогает лучше прогнозировать развитие солнечных процессов.

Ответы на популярные вопросы о Солнце

Почему серебро так важно для астрофизиков?

Это металл-индикатор. Он помогает понять процессы ядерного синтеза и историю формирования тяжелых элементов в Галактике.

Как учитывается "возраст" звезды в таких моделях?

Тщательно изучается химический состав. Чем больше в недрах тяжелых элементов, тем больше "горючего" для специфических реакций.

Стали ли данные о Солнце окончательными?

Наука постоянно их корректирует. Однако данная модель закрыла самый крупный разрыв в теории происхождения системы.

Может ли этот метод помочь изучать другие звезды?

Безусловно. Модель применима к любым звездам типа нашего Солнца, что упрощает поиск планетных систем.

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Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, учёный-химик Илья Сафронов
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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