Принцессы Древнего Египта оказались воинами: анализ костей изменил представление о жизни в Дахшуре

Анализ скелетов дочерей фараона Аменемхета II выявил специфические изменения костей, характерные для регулярных тренировок с оружием. Работа позволяет предположить, что принцессы Среднего царства вели активный образ жизни и владели боевыми навыками, хотя однозначно подтвердить их участие в реальных сражениях пока нельзя.

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Исследование провела международная группа египтологов и биоархеологов под руководством Зейнабы Хашеш из Университета Бени-Суэйф. Объектами анализа стали останки женщин из царского некрополя Дахшур, которые были обнаружены в конце XIX века Жаком де Морганом и позже найдены в фондах Египетского музея Каира. Для изучения состояния скелетов ученые применили рентгенографию, Фурье-спектроскопию и методы физической антропологии.

Следы боевой подготовки на костях

Основное внимание исследователи уделили энтезисам — местам прикрепления сухожилий и связок к кости. Эти участки работают как биологические амортизаторы: при многолетних повторяющихся нагрузках их структура меняется, что позволяет реконструировать привычные движения человека при жизни.

У принцессы Иты (возраст 28-34 года) зафиксировали изменения в костях кистей и предплечий, которые возникают при регулярном использовании холодного оружия, например кинжалов. У принцесс Нуб-Хотеп и Итауэрет обнаружены признаки, соответствующие многократному натягиванию тетивы лука. В частности, у Нуб-Хотеп отмечен легкий изгиб второй пястной кости правой кисти, что согласуется с длительными тренировками в стрельбе.

Археолог Павел Синицын отмечает, что подобные анатомические изменения требуют многолетнего процесса формирования. Это означает, что обучение боевым искусствам началось еще в детстве и не было разовым увлечением.

Медицина и альтернативные версии

Помимо боевых навыков, анализ выявил следы заживших переломов ребер и стопы у принцессы Итауэрет. Отсутствие признаков инфекции в месте заживления указывает на то, что члены царской семьи имели доступ к высококвалифицированной медицинской помощи того времени.

Однако результаты работы вызвали дискуссию в научной среде. Ряд антропологов указывает на то, что похожие трансформации скелета могут быть следствием не только владения оружием, но и других видов деятельности, требующих постоянной нагрузки на руки — например, работы с сельскохозяйственными инструментами.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Frontiers in Environmental Archaeology, уточняют возможный социальный статус женщин в египетской элите. Главным ограничением остается невозможность точно разделить нагрузки от оружия и другие физические упражнения. Для окончательного вывода о роли принцесс как воительниц потребуются дополнительные данные и сравнительный анализ более широкой выборки останков.