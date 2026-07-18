Чужие стали своими: как пленные и ссыльные превратились в защитников Сибири

Сибирские гарнизоны XVIII–XIX веков представляли собой социальный феномен. Основу войск здесь составляли вчерашние враги империи и осужденные преступники. Вместо бунтов и дезертирства командование получило дисциплинированные части, десятилетиями удерживавшие рубежи на краю обитаемого мира.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Старинная деревянная крепость

Состав пограничного контингента

В XVIII веке Сибирь испытывала острый дефицит людей. История освоения Сибири показывает, что классическая рекрутская повинность работала неэффективно. Согласно статистике 1756 года, из 41 374 сданных приемщикам рекрутов до полков добирались лишь 23 571 человек. Почти половина погибала в пути или дезертировала. Правительство начало заполнять вакансии пленными поляками, шведами и французами.

"Система комплектования сибирских батальонов за счет ссыльных была единственным способом быстро создать щит от набегов. Альтернативой было полное оголение границ из-за логистического коллапса", — объяснил в беседе с Pravda.Ru историк науки Сергей Белов.

География как фактор дисциплины

Ландшафт Сибири работал эффективнее любого конвоя. Бегство из крепости означало гибель в тайге или плен у степных племен, промышлявших работорговлей. В таких условиях поддержка государства становилась условием физического выживания. Солдаты выбирали стабильный паек и казенную одежду вместо призрачной свободы в дикой местности.

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Экономика выживания в острогах

Жалование сибирских солдат превышало выплаты в европейской части России. Государство понимало риски и компенсировало их материально. Пленные французы после 1812 года часто принимали подданство, получали земельные наделы и женились на местных казачках. Это превращало вчерашних интервентов в лояльных колонистов, укорененных в сибирской почве.

"Служба в отдаленных гарнизонах стирала социальные границы. Офицеры, часто сосланные за дуэли, делили тяготы с рядовыми. Это формировало закрытые кастовые сообщества с высокой спайкой", — отметил эксперт Pravda.Ru историк Игорь Власов.

Социальная реабилитация через службу

Сибирь давала шанс на обнуление биографии. Отличившийся в стычках на рубежах мог рассчитывать на повышение до унтер-офицера. Это работало как эффективный социальный лифт для тех, кто в метрополии считался изгоем. Инструментарий имперского влияния здесь опирался на личный интерес и возможность легализации.

"Мы видим прагматичный подход. Империя не тратила ресурсы на содержание врагов в тюрьмах, а интегрировала их в оборонную систему, используя страх перед суровой природой как инструмент дисциплины", — подчеркнул в разговоре с Pravda.Ru археолог Павел Синицын.

Ответы на популярные вопросы

Почему пленные французы не бежали из Сибири?

Логистика того времени делала побег невозможным. Путь до границы занимал месяцы, а выживание без снабжения в условиях тайги исключалось.

Как решался вопрос доверия при выдаче оружия?

Оружие выдавалось под коллективную ответственность. За проступок одного наказывали все подразделение, что создавало жесткий внутренний контроль.

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