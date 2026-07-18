Океан перестал быть холодильником планеты: нынешний рекорд может стать лишь началом

Мировой океан в июне 2026 года разогрелся до предельных значений за всю историю наблюдений. Климатологи фиксируют аномальный рост температуры воды, который значительно превышает пиковые показатели прошлых лет. Формирующееся явление Эль-Ниньо грозит усилить этот процесс, обещая еще более жаркий 2027 год.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Океан

Энергия двенадцати атомных бомб

Океан поглощает основную часть избыточного тепла планеты. Поверхностный слой воды в тропиках и умеренных широтах сейчас прогрет до 21 градуса. Для сравнения: в конце XIX века этот показатель держался на отметке 19,6 градуса. Кажется, что разница невелика, но для такого сдвига потребовались колоссальные объемы энергии. Ученые подсчитали: в 2025 году каждую секунду океаны принимали тепло, равное взрыву двенадцати бомб, сброшенных на Хиросиму. Чтобы найти аналогичное состояние морской среды, исследователям приходится заглядывать в прошлое на 120 000 лет.

"Такое накопление энергии в водных массах меняет всю физику атмосферных процессов. Океан превращается в гигантский аккумулятор, который будет отдавать это тепло годами", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Основной удар принимает на себя Тихий океан, где формируется мощная тепловая аномалия. Спутниковые данные подтверждают расширение воды и подъем ее уровня. Эль-Ниньо только вступает в свои права, но уже сейчас в некоторых его зонах температура под поверхностью выше нормы на 6 градусов. Это неизбежно приведет к тому, что температурный рекорд на суше будет обновляться снова и снова.

Где вода закипает быстрее

Закрытые и полузамкнутые моря реагируют на прогрев острее всего. Тепло буквально запирается в берегах, лишая флору и фауну шансов на передышку. В Средиземном море отклонение от нормы достигло 6 градусов, в Северном море — 3 градусов. Эти цифры получены в результате совместного анализа данных NOAA и морской службы Коперника. Раньше подобные изменения климата занимали тысячелетия, теперь человечество уложилось в одно столетие.

Регион наблюдения Аномалия температуры (выше нормы) Средиземное море 6 °C Северное море 3 °C Тихий океан (под поверхностью) 6 °C Тихий океан (поверхность) 1,24 °C

"Перегрев локальных акваторий ведет к гибели бентосных сообществ и водорослей. Мы видим, как меняются экосистемы, которые оставались стабильными веками", — подчеркнул эколог Денис Поляков.

Прогнозы на пик 2027 года

Цикл Эль-Ниньо обычно длится около года, но пик жары приходится на его завершение. В 2026 году планета только начинает ощущать последствия, а настоящий перегрев ожидается в 2027 году. Механизм прост: тепло, накопленное в глубинах океана, начинает подниматься к поверхности и выбрасываться в атмосферу. Аналогичный сценарий мир наблюдал в 2015 и 2023 годах, когда каждый последующий сезон был жарче предыдущего.

Прогнозы погодных аномалий становятся точнее. Сегодня ученые могут предсказать морские волны тепла за несколько месяцев. Это дает шанс экономикам адаптироваться к изменениям. Например, в Австралии и США на основе этих данных регулируют квоты на вылов рыбы. Однако эффективность таких мер зависит от работы глобальных систем мониторинга, которые сейчас испытывают дефицит финансирования. Без непрерывных измерений планирование будущего станет невозможным.

Риски для суши и экосистем

Перегретый океан перестает выполнять функцию охладителя для материков. Напротив, он начинает подогревать воздух, превращая лето в испытание на выживание. Влага испаряется интенсивнее, что провоцирует разрушительные ливни и мощные циклоны. Это бьет по аграрному сектору: под угрозой оказывается урожай риса и других базовых культур. Природа отвечает на это масштабными пожарами и гибелью коралловых рифов.

"Экстремальные температуры и штормы — это прямое следствие дисбаланса в океане. Каждое повышение на долю градуса увеличивает частоту природных катастроф в геометрической прогрессии", — отметил климатолог Максим Орлов.

Ответы на популярные вопросы о перегреве океана

Почему 2027 год будет жарче 2026-го?

Эль-Ниньо обладает инерцией. Теплые массы воды, скрытые на глубине, достигают поверхности с задержкой, поэтому максимальный выброс тепла в атмосферу происходит через год после начала цикла.

Как жара в море влияет на сельское хозяйство?

Теплый океан усиливает испарение. Это приводит к нарушению привычных циклов дождей: одни регионы страдают от засухи, другие — от наводнений, что уничтожает посевы.

Можно ли остановить этот процесс?

Ученые сходятся во мнении, что единственным решением является углеродная нейтральность. Пока уровень выбросов не снизится, океан продолжит аккумулировать тепловую энергию.

Читайте также