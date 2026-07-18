Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Макияж "снежной королевы": как добавить взгляду глубины и свежести с помощью белого цвета
Спешка оставит без урожая: выкопанный чеснок может сгнить ещё до осени из-за одной ошибки
Мираж вечной надежности: покупка этих кроссоверов с пробегом оборачивается финансовой ловушкой
Люди верят в чеснок без оглядки, а зря: одно действие обнуляет всю пользу суперфуда
Пузырь на потолке: что делать, если ваш натяжной потолок начал провисать от потопа
Криптобанки Белоруссии получили право проводить идентификацию клиентов дистанционным способом
Царские дочери вели совсем не дворцовый образ жизни: костная структура в Египте выдала тайное хобби
Квартира выглядит дороже без ремонта: три дизайнерских приёма меняют всё
Бюджетный отпуск — это реально: как сэкономить до 50% на перелетах в этом сезоне

Океан перестал быть холодильником планеты: нынешний рекорд может стать лишь началом

Наука

Мировой океан в июне 2026 года разогрелся до предельных значений за всю историю наблюдений. Климатологи фиксируют аномальный рост температуры воды, который значительно превышает пиковые показатели прошлых лет. Формирующееся явление Эль-Ниньо грозит усилить этот процесс, обещая еще более жаркий 2027 год.

Океан
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Океан

Энергия двенадцати атомных бомб

Океан поглощает основную часть избыточного тепла планеты. Поверхностный слой воды в тропиках и умеренных широтах сейчас прогрет до 21 градуса. Для сравнения: в конце XIX века этот показатель держался на отметке 19,6 градуса. Кажется, что разница невелика, но для такого сдвига потребовались колоссальные объемы энергии. Ученые подсчитали: в 2025 году каждую секунду океаны принимали тепло, равное взрыву двенадцати бомб, сброшенных на Хиросиму. Чтобы найти аналогичное состояние морской среды, исследователям приходится заглядывать в прошлое на 120 000 лет.

"Такое накопление энергии в водных массах меняет всю физику атмосферных процессов. Океан превращается в гигантский аккумулятор, который будет отдавать это тепло годами", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Основной удар принимает на себя Тихий океан, где формируется мощная тепловая аномалия. Спутниковые данные подтверждают расширение воды и подъем ее уровня. Эль-Ниньо только вступает в свои права, но уже сейчас в некоторых его зонах температура под поверхностью выше нормы на 6 градусов. Это неизбежно приведет к тому, что температурный рекорд на суше будет обновляться снова и снова.

Где вода закипает быстрее

Закрытые и полузамкнутые моря реагируют на прогрев острее всего. Тепло буквально запирается в берегах, лишая флору и фауну шансов на передышку. В Средиземном море отклонение от нормы достигло 6 градусов, в Северном море — 3 градусов. Эти цифры получены в результате совместного анализа данных NOAA и морской службы Коперника. Раньше подобные изменения климата занимали тысячелетия, теперь человечество уложилось в одно столетие.

Регион наблюдения Аномалия температуры (выше нормы)
Средиземное море 6 °C
Северное море 3 °C
Тихий океан (под поверхностью) 6 °C
Тихий океан (поверхность) 1,24 °C

"Перегрев локальных акваторий ведет к гибели бентосных сообществ и водорослей. Мы видим, как меняются экосистемы, которые оставались стабильными веками", — подчеркнул эколог Денис Поляков.

Прогнозы на пик 2027 года

Цикл Эль-Ниньо обычно длится около года, но пик жары приходится на его завершение. В 2026 году планета только начинает ощущать последствия, а настоящий перегрев ожидается в 2027 году. Механизм прост: тепло, накопленное в глубинах океана, начинает подниматься к поверхности и выбрасываться в атмосферу. Аналогичный сценарий мир наблюдал в 2015 и 2023 годах, когда каждый последующий сезон был жарче предыдущего.

Прогнозы погодных аномалий становятся точнее. Сегодня ученые могут предсказать морские волны тепла за несколько месяцев. Это дает шанс экономикам адаптироваться к изменениям. Например, в Австралии и США на основе этих данных регулируют квоты на вылов рыбы. Однако эффективность таких мер зависит от работы глобальных систем мониторинга, которые сейчас испытывают дефицит финансирования. Без непрерывных измерений планирование будущего станет невозможным.

Риски для суши и экосистем

Перегретый океан перестает выполнять функцию охладителя для материков. Напротив, он начинает подогревать воздух, превращая лето в испытание на выживание. Влага испаряется интенсивнее, что провоцирует разрушительные ливни и мощные циклоны. Это бьет по аграрному сектору: под угрозой оказывается урожай риса и других базовых культур. Природа отвечает на это масштабными пожарами и гибелью коралловых рифов.

"Экстремальные температуры и штормы — это прямое следствие дисбаланса в океане. Каждое повышение на долю градуса увеличивает частоту природных катастроф в геометрической прогрессии", — отметил климатолог Максим Орлов.

Ответы на популярные вопросы о перегреве океана

Почему 2027 год будет жарче 2026-го?

Эль-Ниньо обладает инерцией. Теплые массы воды, скрытые на глубине, достигают поверхности с задержкой, поэтому максимальный выброс тепла в атмосферу происходит через год после начала цикла.

Как жара в море влияет на сельское хозяйство?

Теплый океан усиливает испарение. Это приводит к нарушению привычных циклов дождей: одни регионы страдают от засухи, другие — от наводнений, что уничтожает посевы.

Можно ли остановить этот процесс?

Ученые сходятся во мнении, что единственным решением является углеродная нейтральность. Пока уровень выбросов не снизится, океан продолжит аккумулировать тепловую энергию.

Читайте также

Экспертная проверка: ученый-физик Дмитрий Лапшин, эколог Денис Поляков, климатолог Максим Орлов
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Не автомат и не вариатор: инженеры создали систему, которая перевернет весь авторынок
Авто
Не автомат и не вариатор: инженеры создали систему, которая перевернет весь авторынок
Италия завидует русским семьям: привычный ритуал в квартирах москвичей поразил известного ведущего
Шоу-бизнес
Италия завидует русским семьям: привычный ритуал в квартирах москвичей поразил известного ведущего
Россия и Иран начали планомерное обнуление спутниковой связи Starlink
Военные новости
Россия и Иран начали планомерное обнуление спутниковой связи Starlink
Популярное
Топливный шторм накрыл Россию: владельцы заправок бегут, пока активы не превратились в пустышку

На российском рынке зафиксирована волна закрытия и распродажи заправочных станций, вызванная критическим разрывом между оптовыми ценами и розничными тарифами.

Топливный шторм накрыл Россию: владельцы заправок бегут, пока активы не превратились в пустышку
Китай обеспечил защиту Сийярто, которая обрушит экономику Венгрии
Китай обеспечил защиту Сийярто, которая обрушит экономику Венгрии
Сосед России захлопывает зерновые ворота: миллионы тонн пшеницы останутся без привычного маршрута
Италия завидует русским семьям: привычный ритуал в квартирах москвичей поразил известного ведущего
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Не автомат и не вариатор: инженеры создали систему, которая перевернет весь авторынок
Стаж в СССР оказался золотым: перерасчет выплат изменит итоговую сумму в кармане пенсионера
Москву сначала заморозит, а потом накроет жара: синоптики раскрыли дату резкого погодного разворота
Москву сначала заморозит, а потом накроет жара: синоптики раскрыли дату резкого погодного разворота
Последние материалы
Океан перестал быть холодильником планеты: нынешний рекорд может стать лишь началом
Люди верят в чеснок без оглядки, а зря: одно действие обнуляет всю пользу суперфуда
Пузырь на потолке: что делать, если ваш натяжной потолок начал провисать от потопа
Криптобанки Белоруссии получили право проводить идентификацию клиентов дистанционным способом
Царские дочери вели совсем не дворцовый образ жизни: костная структура в Египте выдала тайное хобби
Квартира выглядит дороже без ремонта: три дизайнерских приёма меняют всё
Бюджетный отпуск — это реально: как сэкономить до 50% на перелетах в этом сезоне
Лесной детектор лжи: почему кабан вычисляет капкан раньше, чем делает шаг
Каждый второй ошибается: именно в эти периоды июля необходимо собирать чеснок, чтобы не терять урожай
Сильнее, бодрее, увереннее: 5 упражнений, которые изменят ваше самочувствие уже сегодня
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.