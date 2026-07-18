Мистическую чашу залило до краев: стали известны пугающие масштабы древнего вулкана в Китае

Озеро Тяньчи (Небесное озеро), расположенное на границе Китая и КНДР, признано самым глубоким озером в Китае. Согласно данным исследования, опубликованного в марте, максимальная глубина водоема составляет 373 метра при общей площади около 9,2 квадратных километра.

Фото: Pravda.Ru by Сакиулова Ольга, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Извержение вулкана

Озеро представляет собой кальдеру — огромную чашу, образовавшуюся в результате обрушения вершины вулкана Чанбайшань после серии извержений. Водоем находится на высоте примерно 2200 метров над уровнем моря и окружен 16 горными пиками. Самое мощное извержение в истории этого региона, известное как "тысячелетнее", произошло в 946 году н. э. и стало одним из крупнейших событий в современной истории вулканизма.

Процесс заполнения чаши водой начался после извержения Тяньвэньфэн, которое произошло в период от 70 до 40 тысяч лет назад. С тех пор уровень воды в озере периодически менялся. Наполнение происходит за счет осадков, таяния снегов и работы активной геотермальной системы: подземные воды выталкиваются на поверхность через разломы в структуре вулкана.

С точки зрения геологии Чанбайшань является одним из наиболее сохранившихся стратовулканов последних миллионов лет. Стратовулканы формируются из чередующихся слоев застывшей лавы, пепла и обломков горных пород. Такая структура позволяет детально изучить разные стадии вулканических процессов.

Биолог Андрей Ворошилов отмечает, что условия в подобных высокогорных кратерных озерах часто бывают экстремальными, что делает маловероятным существование в них крупных неизвестных животных, о которых периодически сообщают в неофициальных отчетах.

В 2024 году геологический парк вокруг китайской части вулкана получил статус Глобального геопарка ЮНЕСКО. Исследование физических параметров озера уточнило его место в иерархии китайских водоемов по глубине, однако механизмы взаимодействия геотермальной системы с уровнем воды в озере требуют дальнейшего мониторинга.