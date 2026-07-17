Царские дочери вели совсем не дворцовый образ жизни: костная структура в Египте выдала тайное хобби

Анализ останков членов египетской царской семьи, найденных в некрополе Дашур, выявил признаки регулярных физических нагрузок, характерных для стрельбы из лука. Исследование позволяет предположить, что женщины высокого статуса в Древнем Египте могли практиковать воинские упражнения, однако работа не дает окончательного подтверждения их прямого участия в боевых действиях.

Фото: freepik is licensed under public domain Раскопки

Объектом изучения стали скелеты шести человек: царя Аутибры Хора, четырех царевен (Нуб-Хотеп, Иту, Хенмет и Итаверет) и еще одной женщины. Захоронения относятся к периоду между 1850 и 1700 годами до нашей эры. Останки были обнаружены в конце XIX века французским исследователем Жаном-Жаком де Морганом в окрестностях пирамид Аменемхета II и Аменемхета III.

Зейнаб Хашеш из Университета Бени-Суэфа и её коллеги провели антропологический и палеопатологический анализы костей. Исследователи оценивали степень физического износа скелетов, чтобы определить тип нагрузок, которые испытывали люди при жизни. Результаты показали, что костная структура женщин из царской семьи имела специфические изменения, которые обычно возникают при повторяющихся движениях, необходимых для стрельбы из лука.

Параллельно ученые изучили черную субстанцию на костях пяти из шести погребенных. С помощью инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье — метода, позволяющего определить химический состав вещества по его взаимодействию со светом, — было установлено, что это смолы. У большинства людей обнаружили смесь ладана и можжевельника, а у царевны Иты — только смолу можжевельника. По мнению авторов, сырье поставлялось в Египет из Нубии или страны Пунт.

Археолог Павел Синицын отмечает, что подобные находки позволяют уточнить социальные роли женщин в элитах Древнего Египта, но интерпретация физических маркеров как "воинских упражнений" остается гипотезой, требующей сравнения с более широкой выборкой скелетов разных сословий.

Результаты исследования уточняют детали быта и погребальных обрядов XIII династии. Главным ограничением работы остается малый размер выборки и косвенный характер выводов о занятиях женщин. Для подтверждения гипотезы о воинской подготовке потребуется анализ останков из других элитарных некрополей того же периода.