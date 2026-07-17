Рекорды прошлых десятилетий будут побиты: Тихий океан готовит опасный сценарий климату

Анализ динамических моделей указывает на 90-процентную вероятность того, что Эль-Ниньо 2026-2027 годов станет самым мощным за всю историю наблюдений. Согласно расчетам, температура поверхности воды в Тихом океане может подняться на 3,6 градуса Цельсия выше среднего значения. Однако эксперты предупреждают: высокая интенсивность явления не гарантирует автоматического усиления погодных катастроф, так как итоговый эффект зависит от взаимодействия с общим глобальным потеплением.

Фото: Pravda.Ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Штормовая океанская волна

Как получили прогноз

Основанием для выводов послужил анализ Зика Хаусфазера из Berkeley Earth. Исследователь изучил данные 14 различных моделей сезонного прогнозирования, объединив результаты 667 ансамблей (индивидуальных компьютерных симуляций). Результаты показывают, что текущее Эль-Ниньо не просто может побить рекорд, но и сделать это с существенным отрывом.

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) официально зафиксировала начало явления 11 июня. По данным ВМО, в период с июля по сентябрь процесс переходит в фазу "сильного" события. Центр прогнозирования климата NOAA оценивает вероятность установления условий "очень сильного" Эль-Ниньо к концу года более чем в 80%.

"Согласованность моделей в этот период года в сочетании с уже наблюдаемым потеплением в тропической части Тихого океана означает, что ситуацию следует воспринимать очень серьезно", — подчеркнула климатолог Максим Орлов.

Методика расчета и индексы

Явление Эль-Ниньо характеризуется накоплением теплых вод в восточной части экваториального Тихого океана, что смещает струю западных ветров на юг. NOAA классифицирует событие как Эль-Ниньо, если температура воды в восточной тропической зоне превышает среднюю минимум на 0,5 °C. События с отклонением более 2 °C считаются "очень сильными".

Показатель Значение / Вероятность Вероятность рекордного события ~90% Прогнозируемый пик температуры 3,6 °C выше нормы Предыдущий рекорд (2015-2016) 2,75 °C выше нормы Вероятность сохранения до весны 2027 97%

Разброс цифр в прогнозах объясняется использованием разных индексов. Традиционные методы показывают отклонение до 4 °C, в то время как новые индексы, учитывающие общий рост фоновых температур планеты, дают более консервативную оценку в 3,6 °C.

Риски и ограничения моделей

Несмотря на высокую вероятность, данные модели остаются вероятностными оценками, а не гарантиями. Основное ограничение заключается в том, что Эль-Ниньо обычно достигает своего пика ближе к концу года, и до этого момента фактические показатели могут измениться.

Кроме того, статус "самого мощного" зависит от выбранного набора данных и базового периода, с которым сравнивается текущая температура. Важно понимать: интенсивность самого явления не всегда прямо пропорциональна масштабу его влияния на погоду. Более сильные события лишь повышают вероятность предсказуемых последствий, но не делают их неизбежными во всех регионах.

Влияние на климат и продовольственную безопасность

Эль-Ниньо высвобождает огромное количество энергии в атмосферу, что накладывается на антропогенное потепление. Это взаимодействие может привести к резкому изменению погодных паттернов: усилению засух в одних регионах (например, в Восточной Африке и Азии) и катастрофическим наводнениям в других (Юг и Юго-Восток США).

Особую тревогу вызывает влияние на продовольственные системы. Исторический пример Эль-Ниньо 1877-1878 годов привел к глобальному голоду, унесшему миллионы жизней. В современных условиях, когда сельское хозяйство уже находится под давлением изменения климата, экстремальное Эль-Ниньо может спровоцировать серьезные сбои в производстве продуктов питания, особенно в странах Глобального Юга.

Прогнозируется, что 2026 год станет вторым самым жарким в истории, а 2027 год, из-за влияния текущего цикла, может занять первое место. Эти данные позволяют обществам заранее подготовиться к возможным ударам по инфраструктуре и сельскому хозяйству. Подробности анализа доступны в первоисточнике исследования.