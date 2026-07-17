Космический гость размером с небоскреб: небо над Землей изменится в апреле 2029 года

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Наука

До 7,6 миллиарда человек смогут увидеть пролет астероида (99942) Апофис невооруженным глазом 13 апреля 2029 года. Прогноз представили специалисты на семинаре Apophis T-3 Years в Университете Падуи (Италия). Это станет первым в истории случаем, когда человечество заранее предсказало появление столь крупного объекта в видимой части ночного неба.

Астероид рядом с Землёй
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Астероид рядом с Землёй

Астероид длиной около 450 метров (сопоставимо с высотой Эмпайр-стейт-билдинг) пройдет на расстоянии примерно 30 600 километров от Земли. Это ближе, чем некоторые спутники на геостационарной орбите, но значительно дальше Международной космической станции и объектов на низкой околоземной орбите. Объект имеет форму арахиса и предположительно возник в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером.

Для определения доступности наблюдения ученые создали карты, которые учитывают положение людей относительно траектории объекта в течение семи часов его пролета. Видимость будет зависеть от чистоты неба, отсутствия светового загрязнения и времени суток (сумерки или ночь).

Согласно расчетам, пик видимости придется на середину пролета, когда объект смогут заметить до 5,7 миллиарда человек в Восточной Африке, Южной Европе, Австралии, Азии и на Ближнем Востоке. В начале события Апофис будет виден в Австралии и большей части Азии (около 4,5 млрд человек), а к концу — в Восточной Южной Америке, Северной Африке и частях Европы (до 1,9 млрд человек). Северная Америка останется единственным континентом, где объект не будет виден отчетливо.

Астроном Павел Громов поясняет, что для наблюдателя астероид будет выглядеть не как стремительная вспышка, а как скромная звезда, медленно перемещающаяся по небу, подобно медленному спутнику. Его яркость будет сопоставима со звездами Большой Медведицы.

Несмотря на прозвище "бог хаоса", риск столкновения с Землей в ближайшие 100 лет полностью исключен. Однако ученые планируют детально отследить событие с помощью наземных телескопов и зондов, включая миссию NASA OSIRIS-APEX. Это необходимо, так как близкое сближение с планетой может изменить траекторию или структуру самого астероида.

Результаты наблюдений помогут уточнить динамику движения потенциально опасных объектов, но пока не позволяют с абсолютной точностью предсказать влияние гравитации Земли на будущий курс Апофиса. Именно поэтому ООН объявила 2029 год Международным годом осведомленности об астероидах и планетарной защиты.

Экспертная проверка: астроном Павел Громов
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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