Это звучит как фантастический триллер: во Франции создали воздушного охотника на насекомых

Французский стартап Tornyol разрабатывает автономный микродрон для обнаружения и уничтожения комаров на заданной территории. Устройство использует ультразвуковой сонар для идентификации насекомых по частоте взмахов их крыльев, после чего на высокой скорости таранит цель, уничтожая её пропеллерами.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Комара на коже

Разработчики создали квадрокоптер весом 40 граммов. В основе системы лежит массив LeSonar2, состоящий из 380 микрофонов и датчиков помощи при парковке, заимствованных из технологий смартфонов. Дрон излучает ультразвуковой импульс и анализирует эхо, что позволяет ему отличать комаров от других насекомых, например, ос или плодовых мушек, по уникальному ритму работы крыльев.

Основатель компании Алекс Туссен продемонстрировал первую успешную атаку в воздухе, опубликовав видео, где дрон обнаружил и уничтожил мотылька в закрытом помещении. Хотя целью являются именно комары, тест на другом летающем насекомом подтвердил работоспособность алгоритмов захвата и преследования цели.

По замыслу авторов, дрон сможет патрулировать участки площадью до двух гектаров (пяти акров). Прибор будет работать циклами: три минуты активного сканирования и поиска целей, после чего он должен самостоятельно вернуться на базовую станцию для подзарядки.

Биолог Андрей Ворошилов отмечает, что селективность системы по частоте взмахов крыльев критически важна, чтобы избежать уничтожения полезных насекомых, таких как пчелы или бабочки, при эксплуатации устройства в открытой среде.

Несмотря на технический успех, прототип имеет существенные ограничения. Время автономной работы составляет всего три минуты, в то время как зарядка аккумулятора занимает до 30 минут. Также остается неясным вопрос износа пропеллеров, которые используются в качестве основного средства поражения, и количество целей, которое дрон может уничтожить до необходимости технического обслуживания.

В перспективе Tornyol планирует использовать данные с дронов для создания цифровых карт мест размножения комаров. Это позволит определять точки откладки яиц и зоны кормления насекомых для их более эффективного истребления. В настоящее время устройство предлагается к покупке за 1100 долларов или по подписке за 50 долларов в месяц.