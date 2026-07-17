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Лента новостей лжёт: ученые обнаружили механизм подмены реальности в сознании пользователей

Наука

Исследователи из Виргинийского политехнического университета (Virginia Tech) выявили когнитивный механизм, который заставляет пользователей соцсетей переоценивать частоту редких событий в реальной жизни. Работа описывает эффект "диффузии предвзятости редкости" (rareness bias diffusion), когда стремление людей делиться необычным контентом создает искаженную картину действительности. Результаты опубликованы в журнале MIS Quarterly.

Девушка в метро
Фото: https://unsplash.com by Mathias Reding is licensed under Free
Девушка в метро

В основе исследования лежит тезис о том, что люди естественным образом привлекаются чем-то необычным. В соцсетях это проявляется в преобладании постов о путешествиях, экстриме или уникальных событиях. Когда пользователь постоянно видит такой контент, он начинает считать эти явления обыденными и стремится опубликовать что-то столь же редкое, чтобы не казаться скучным. В итоге поток информации смещается: редкое становится видимым и "популярным", а повседневная рутина исчезает из ленты.

Методика и эксперименты

Элис Джанг и Висванат Венкатеш из колледжа бизнеса Памплина провели шесть экспериментов. Участникам предлагали вымышленные сценарии о дистопическом городе, подвергшемся нападению различных монстров. В ходе тестов выяснилось, что люди охотнее делятся теми сценариями, которые встречали реже всего. Это подтвердило склонность пользователей распространять именно уникальный, а не типичный контент.

Для проверки гипотезы на более крупном уровне авторы создали компьютерную модель сети из тысяч пользователей и единиц контента. Симуляция показала, что человеческие предубеждения работают как усилитель, который распространяет редкую информацию гораздо шире, чем это происходит в реальности.

Биолог Андрей Ворошилов отмечает, что подобные механизмы восприятия заложены в человеческой психике эволюционно: внимание к необычным стимулам в природе часто было вопросом выживания, однако в цифровой среде этот механизм приводит к социальному дискомфорту и чувству собственной неполноценности.

Границы влияния алгоритмов

Главный вывод работы заключается в том, что искажение ленты новостей вызвано не только алгоритмами платформ, но и внутренними установками самих людей. Пользователи сами формируют "пузырь" из исключительных событий, игнорируя обыденность. Поскольку эта предвзятость является врожденной, программно исправить её невозможно.

Исследование уточняет природу распространения недостоверной информации в сети, показывая, что она часто базируется на искаженном восприятии нормы. Однако работа не изучает, как именно разные алгоритмы конкретных соцсетей (например, TikTok или Instagram) усиливают этот эффект в разной степени. Для этого потребуются дополнительные данные по архитектуре конкретных платформ.

Экспертная проверка: биолог Андрей Ворошилов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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