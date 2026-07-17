Тело подводит современных людей: биологический износ молодежи стал опережать норму на десятилетия

Анализ данных более 160 тысяч человек выявил, что представители более молодых поколений стареют биологически быстрее, чем люди, родившиеся раньше. Ускоренное старение организма ассоциировано с повышенным риском развития раннего рака (диагностированного в возрасте до 55 лет). Работа указывает на связь между биологическим износом тканей и онкологическими заболеваниями, однако не называет конкретные причины, вызывающие этот процесс.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Студенты пьют кофе на ступенях университета осенью

Что показал анализ поколений

Исследователи из Washington University School of Medicine обнаружили, что разрыв между хронологическим возрастом (количеством прожитых лет) и биологическим возрастом (состоянием организма) увеличивается у людей из более поздних когорт рождения. Это означает, что тело современного человека в среднем выглядит "старше" своего паспортного возраста, чем это было у людей прошлых десятилетий.

При сравнении групп в Великобритании было установлено, что люди, родившиеся в 1965–1974 годах, демонстрируют системное старение на 23% выше (в единицах стандартного отклонения), чем те, кто родился в 1950–1954 годах. Аналогичная тенденция зафиксирована в США: участники, родившиеся в 1990–1999 годах, оказались биологически старше людей 1965-1969 годов рождения на 92% одного стандартного отклонения.

Как измеряли биологический возраст

Работа основана на анализе масштабных массивов данных: UK Biobank (более 154 000 молодых взрослых в Великобритании) и программы All of Us от NIH (более 10 000 человек в США). Авторы использовали два уровня оценки старения: системное (всего организма) и органоспецифичное.

Для оценки общего состояния организма применялись следующие методы:

Клинические биомаркеры (PhenoAge и метод Klemera-Doubal): анализ показателей крови, включая уровень альбумина (маркер функции печени) и креатинина (маркер работы почек).

анализ показателей крови, включая уровень альбумина (маркер функции печени) и креатинина (маркер работы почек). Метаболомный индекс: оценка индивидуального обмена веществ.

оценка индивидуального обмена веществ. Протеомный анализ: измерение уровней специфических белков в крови для определения возраста отдельных систем органов.

"Биологический возраст — это не фиксированная цифра, а отражение накопленного клеточного износа. Когда мы видим, что молодые поколения стареют быстрее, это говорит о том, что внешние или внутренние факторы заставляют их организмы изнашиваться с опережением графика", — отметил биофизик Алексей Корнилов.

Связь старения органов с онкологией

Авторы выявили прямую зависимость: чем больше разрыв между паспортным и биологическим возрастом, тем выше риск развития солидных опухолей. У людей с наиболее выраженным системным старением риск раннего рака оказался на 15% выше, чем у группы с минимальным разрывом. В среднем ускоренное системное старение связано с ростом риска на 8%, особенно в случае рака легких, кишечника и матки.

Исследователи также обнаружили связь между старением конкретных систем и типами заболеваний:

Система с ускоренным старением Ассоциированный вид рака Иммунная система Рак легких Жировая ткань (адипоциты) Колоректальный рак

Данный результат сохранялся даже после поправки на наследственную генетическую предрасположенность к раку и генетическую склонность к быстрому старению.

Что исследование не доказывает

Несмотря на выявленные связи, работа имеет существенные ограничения. Во-первых, это статистическое исследование, которое фиксирует корреляцию, но не устанавливает окончательную причинно-следственную связь. Авторы не утверждают, что именно старение вызывает рак; возможно, оба процесса запускаются одним и тем же внешним фактором.

Во-вторых, в материале не указаны конкретные причины ускоренного старения. Упоминаются такие факторы, как ожирение, алкоголь, малоподвижный образ жизни и качество питания, но признается, что вклад каждого из них по отдельности невелик. Работа не дает ответа на вопрос, почему именно современные поколения стареют быстрее предшественников.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature Medicine, позволяют использовать маркеры биологического возраста для раннего выявления групп риска. Это может помочь перейти от общих рекомендаций по здоровью к персонализированной профилактике, однако для этого потребуются дополнительные исследования влияния окружающей среды на биологические импринты организма.