Кислорода почти нет, вокруг ледяной ад: уникальный вид мышей освоил земной Марс

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В высокогорьях Анд, на высоте более 6700 метров над уровнем моря, обнаружили популяцию листоухих мышей (Phyllotis vaccarum). Нахождение млекопитающего в условиях, где уровень кислорода вдвое ниже, чем у поверхности океана, опровергает прежние представления о биологическом пределе высоты для теплокровных животных. Ранее считалось, что верхняя граница их выживания проходит на отметке около 5500 метров.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Мыши

Механизмы выживания в "земном Марсе"

Среда обитания мышей на склонах вулканов характеризуется отсутствием жидкой воды, почти полным отсутствием растительности и ледяными ветрами. Чтобы выжить в таких условиях, грызуны развили комплекс физиологических и генетических адаптаций, которые работают одновременно.

Исследователи из Университета Макмастера и другие ученые сравнили высокогорных мышей с представителями того же вида, живущими в низинах и у океана. В ходе экспериментов, имитирующих условия на высоте до 7000 метров, выяснилось, что горные особи гораздо эффективнее вырабатывают тепло даже при остром дефиците кислорода.

Особое внимание ученые уделили строению мышечной ткани. Оказалось, что мышцы этих грызунов по своим свойствам ближе к мышцам марафонцев, чем спринтеров. Клетки насыщены митохондриями — органеллами, которые превращают питательные вещества в энергию. Большое количество митохондрий позволяет мышам поддерживать теплопродукцию длительное время, не истощая мышечный ресурс.

Зоолог Дмитрий Мельников поясняет, что такая специализация мышц критически важна: для обогрева тела требуется энергия, но разреженный воздух ограничивает количество кислорода, необходимого для ее получения. В этой ситуации организм переходит на более экономный и выносливый режим работы.

Топливо и рацион

Помимо перестройки мышц, грызуны изменили способ использования ресурсов. Для поддержания температуры тела они активнее сжигают жиры, которые служат концентрированным источником энергии для дрожащих мышц и специальных тканей, генерирующих тепло без движения.

Неожиданным фактором оказалась адаптация пищеварительной системы. На бесплодных склонах вулканов мыши едят всё, что попадается: лишайники со скал, семена или насекомых, занесенных ветром. Генетический анализ показал изменения в генах, отвечающих за метаболизм и нейтрализацию токсичных соединений, содержащихся в некоторых растениях.

Результаты работы, опубликованные в журнале Science, демонстрируют, что выживание в экстремальных точках планеты редко зависит от одной мутации. Для освоения вершин Анд виду пришлось полностью перестроить систему дыхания, теплообмена, питания и пищеварения.

Данное открытие расширяет понимание того, как виды реагируют на комплексное давление среды. Однако пока неясно, насколько пластичен этот механизм и смогут ли другие млекопитающие адаптироваться к подобным условиям при резком изменении климата.