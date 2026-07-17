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Вселенная подала странный сигнал: астрономы нашли ритм у гигантской черной дыры

Наука

Астрофизики обнаружили в излучении блазара Тон 599 устойчивые квазипериодические колебания, которые согласуются с моделью двойной сверхмассивной черной дыры. Анализ многоволновых данных за 40 лет позволил выявить ритмику вспышек, однако работа описывает теоретическую модель, которая объясняет наблюдения, но не является прямым визуальным доказательством наличия второй черной дыры.

Иллюстрация магической фантастической черной дыры
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Иллюстрация магической фантастической черной дыры

Результаты анализа вспышек

Блазар Тон 599 — это сверхмассивная черная дыра, расположенная в 4,7 миллиарда световых лет от Земли. Ее релятивистский джет (узконаправленный поток плазмы) ориентирован прямо на наблюдателя, что из-за эффекта Допплера многократно усиливает яркость объекта. Исследователи обнаружили, что хаотичные на первый взгляд вспышки блазара имеют скрытую периодичность.

Анализ выявил две группы квазипериодов: краткосрочные (около 1,4 и 1,7 года) и долгосрочные (около 6,5 и 7,5 лет). Эти ритмы прослеживаются одновременно в радио-, оптическом и гамма-диапазонах. Высокая корреляция между разными видами излучения с временными задержками до 360 дней указывает на то, что все они генерируются одной и той же популяцией частиц внутри джета.

Методы и данные исследования

Работа основана на массивном наборе данных за период с 1983 по 2025 год. В него вошли радионаблюдения на частотах от 1 до 230 ГГц (телескопы РАТАН-600, РТ-32, РТ-22), данные в оптической R-полосе и 17-летний ряд наблюдений гамма-излучения от телескопа Fermi-LAT.

Чтобы отсечь "красный шум" (случайные флуктуации, которые могут имитировать периодичность), авторы использовали два независимых метода:

  • Периодограмма Ломба-Скаргла (LS) — для поиска циклов в неравномерных временных рядах.
  • Весовое вейвлет Z-преобразование (WWZ) — для отслеживания того, как периодические компоненты меняются со временем.

Результаты были дополнительно проверены с помощью моделирования синтетических кривых блеска, что позволило подтвердить устойчивость найденных периодов на масштабе нескольких десятилетий.

"Переменность блазаров обманчива, так как шум легко имитирует ложную периодичность. Именно поэтому каждая компонента проверялась двумя методами и синтетическими моделями", — отметила руководитель исследования Андрей Савельев.

Модель двойной системы

Для объяснения ритмики вспышек ученые применили модель двойной сверхмассивной черной дыры. Согласно этой гипотезе, в центре галактики вращаются два объекта с массами примерно 1,4×10⁸ и 3,6×10⁸ масс Солнца. Их взаимодействие приводит к двум эффектам:

  1. Орбитальное движение вызывает периодические приливы в джете, что соответствует краткосрочным периодам (1,2-1,7 года).
  2. Гравитационное взаимодействие заставляет джет прецессировать — медленно вращаться вокруг своей оси, что объясняет долгосрочные циклы (5,8-7,7 года).

Различия в частотах "мерцания" для разных диапазонов указывают на стратифицированную структуру джета: разные частоты излучения рождаются в разных зонах вдоль его оси, поэтому сигнал от них доходит до нас с разной фазой.

Тип вспышки Предполагаемая причина
Краткосрочные (1,4-1,7 года) Орбитальное движение пары черных дыр
Долгосрочные (6,5-7,5 лет) Прецессия (вращение) джета
Сверхмощные единичные вспышки Стохастические ударные волны в джете

Эта таблица разделяет регулярные геометрические эффекты и случайные физические процессы, происходящие внутри джета.

Границы выводов и ограничения

Важно понимать, что вывод о двойной системе является результатом подгонки теоретической модели под наблюдаемые данные. Астрофизики не "видят" две черные дыры напрямую — они видят изменение яркости, которое может быть вызвано описанной геометрией. Существуют и другие механизмы, способные создавать квазипериодичность, хотя модель двойной системы в данном случае выглядит наиболее согласованной.

Кроме того, модель описывает средние параметры системы, но не объясняет природу самых мощных выбросов энергии, которые остаются стохастическими (случайными) и требуют отдельных исследований механизмов ударных волн.

"Наблюдение за Тон 599 позволяет подготовить инструменты для гравитационно-волновой астрономии. Измеренные электромагнитные периоды дают базу для изучения взаимодействия сверхмассивных объектов в будущем", — подчеркнул астрофизик Алексей Руднев.

Исследование уточняет структуру одного из самых ярких объектов Вселенной и предоставляет данные для поиска гравитационных волн низкой частоты. Главным ограничением остается косвенный характер доказательств двойной системы; для окончательного подтверждения потребуются данные новых гравитационно-волновых детекторов. Полный текст работы опубликован в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Экспертная проверка: Андрей Савельев, Алексей Руднев
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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