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Ракетное топливо больше не понадобится: китайский стартап замахнулся на невозможное

Наука

Возможность создания ракетных двигателей на углекислом газе выглядит амбициозным и экологически оправданным шагом, уверен кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник ГАИШ МГУ им. Ломоносова Марат Абубекеров. В комментарии для Pravda.Ru эксперт отметил, что подобные разработки напоминают смелые идеи из научной фантастики, но имеют под собой реальную технологическую почву.

Ракета-носитель
Фото: flickr.com by NASA/Bill Ingalls, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ракета-носитель

Ранее сообщалось, что стартап из КНР Z-Trak Space приступил к проектированию ускорителя, работающего на суперкритическом углекислом газе. Технология основана на свойстве вещества моментально расширяться при переходе из жидкого состояния в газообразное, что создает необходимую тягу в соплах. В то время как китайские инженеры ищут альтернативные пути, за рубежом уже проводятся испытания двигателей для марсианских миссий, подтверждающие готовность отрасли к смене технологических поколений.

Абубекеров подчеркнул, что экологический аспект является ключевым драйвером современной космонавтики. Использование традиционного топлива, такого как диметилгидразин, приводит к выбросу большого количества хлористых соединений, разрушающих озоновый слой. Переход на более чистые компоненты уже стал стандартом для ведущих частных компаний. Пока одни игроки рынка выбирают метан или керосин, другие тестируют водородные системы, стремясь радикально повысить эффективность вывода грузов.

"Если двигатель станет более экологичным, это хорошо. Сейчас отходят от старых подходов, и, например, ракеты американского бизнесмена Илона Маска не только экономичны, но и более экологичны, поскольку используют керосин, и при этом не образуется хлор. Обычно от диметилгидразина образуется много хлористых соединений", — рассказал Абубекеров.

По словам ученого, успех китайского стартапа вполне вероятен, учитывая текущие темпы развития КНР в высокотехнологичных отраслях. Он сравнил ситуацию с прорывом SpaceX, когда частному лицу удалось не только войти в закрытую индустрию, но и стать мировым лидером по количеству пусков. Огромное количество выводимых на орбиту аппаратов требует новых стандартов безопасности — монополия на запуски заставляет искать решения, снижающие нагрузку на атмосферу.

"Если у стартапа есть задор и техническое понимание, у них может получиться. Китайцы очень активно развиваются — мы видим это даже по автопрому, где автомобили быстро прогрессируют. И, я думаю, они так же энергично движутся в космонавтике", — сказал специалист.

При этом эксперт добавил, что индустрия постоянно движется вперед, отказываясь от старых систем в пользу тяжелых многоразовых носителей. Разработчики сегодня фокусируются на том, чтобы полностью переработать тяжелые системы для межпланетной логистики. Параллельно с мировыми гигантами свои проекты предлагает и частная космонавтика России, нацеленная на оперативный вывод малых спутниковых группировок.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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